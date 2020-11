Kaarlo Viheriävaara, 17, haluaa tv-tähdeksi tuhansien suomalaisten tavoin – uusia ovia avautui, kun suoratoisto paisutti sarjojen kysynnän

Kaarlo Viheriävaara on harrastanut teatteria vuoden verran ja oppinut eläytymistä ja heittäytymistä. – Kameran edessä tekeminen on teknistä ja yksityiskohtaista. Teatterissa elehtiminen on laajempaa. Lavalla hypitään ja huudetaan eri lailla. Benjamin Suomela / Yle