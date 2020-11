Yhdysvaltain presidentinvaalivoittaja Joe Biden linjaa taloussuunnitelmiaan – Katso suorana kello 20.45 alkaen

Yhdysvaltain presidentinvaalit voittanut demokraattien Joe Biden ja hänen tuleva varapresidenttinsä, senaattori Kamala Harris kertovat tänään Delawaressa suunnitelmistaan maan talouden elvyttämiseksi koronakriisin laukaisemasta taantumasta.

Istuva presidentti Donald Trump ei ole edelleenkään tunnustanut vaalitappiotaan.

Taloustilanne on hankala: koronatartunnat ovat olleet nousussa ja talouden toipuminen koronataantumasta on hidastunut. Yhdysvaltain taloudessa on edelleen 10 miljoonaa työpaikkaa vähemmän kuin ennen koronan laukaisemaa kriisiä.

Toisaalta myönteiset uutiset kahden koronarokotteen testauksista ovat nostattaneet tunnelmia markkinoilla.

Pandemian kuriin saaminen on talouden kannalta kiireinen kysymys. Bidenin on päätettävä jo ennen presidentiksi nousemistaan ensi tammikuussa, yrittääkö hän suostutella demokraatit ja republikaanit jonkinlaisen uuden elvytyspaketin taakse vielä ennen vuoden loppua.

Senaatin hallinta ratkaisee paljon

Biden on luvannut muun muassa kiristää suurituloisten verotusta, suitsia talouden epätasa-arvoisuutta ja investoida muun muassa infrastruktuurihankkeisiin.

Lupausten läpimeno riippuu paljolti siitä, jääkö senaatti edelleen republikaanienemmistöiseksi.

Georgiassa äänestetään vielä kahdesta senaattorinpaikasta tammikuussa. Jos republikaanit pitävät enemmistönsä senaatissa, Bidenin on hyvin vaikea edistää talousagendaansa.

Bidenin on määrä pitää maanantain aikana puhelinkonferenssi ammattiliittojohtajien ja teknologia-, vähittäismyynti- ja autoalan yhtiöiden johtajien kanssa.

Keskusteluun osallistuvat autonvalmistaja General Motorsin pääjohtaja Mary Barra, ohjelmistoyhtiö Microsoftin Satya Nadella, vähittäiskauppaketjun Targetin Brian Cornell ja vaateyhtiö Gapin Sonia Syngal.

Ammattiyhdistyspuolelta keskusteluun osallistuvat muun muassa suurimman ammattiliittojen yhteenliittymän AFL-CIO:n puheenjohtaja Richard Trumka ja muun muassa suurten palvelualojen ja autoteollisuuden liittojen johtajat.

