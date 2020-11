Peru valitsi uudeksi presidentiksi Francisco Sagastin, edeltäjä ehti olla virassa alle viikon

Kaksi presidenttiä on hiljattain eronnut pestistä korruptiosyytteiden ja mielenosoitusten siivittämänä.

Perun kongressi on valinnut maan uudeksi presidentiksi Francisco Sagastin. 76-vuotias Sagasti saa heti eteensä vaikean tehtävän, sillä maa on syvällä poliittisessa kriisissä. Kyseessä on jo toinen presidentin valinta muutaman päivän sisällä.

Edellinen presidentti, kongressin puhemies Manuel Merino erosi presidentin tehtävästä sunnuntaina. Hän ehti olla presidenttinä alle viikon.

Merino oli valittu korruptiosta syytetyn presidentti Martín Vizcarran tilalle. Valinta nostatti Perussa laajoja mielenosoituksia, joita poliisi yritti kukistaa kovin ottein. Kaksi mielenosoittajaa kuoli ja kymmeniä loukkaantui. Myös Merinoon on kohdistunut korruptiosyytteitä.

Poliittisen kriisin ohella Peru on yksi asukaslukuun suhteutettuna pahiten koronaviruspandemiasta kärsineitä maita. Kongressin jäsenistä yli puolet on ollut epäiltynä rikoksista, kuten korruptiosta.

Uudet presidentinvaalit on määrä järjestää Perussa huhtikuussa.

