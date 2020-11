Vitoskategorian hurrikaani iski Keski-Amerikkaan – katastrofaalisia tuhoja pelätään

Iota on voimakkain Atlantin tämän vuoden hurrikaaneista.

Äärimmäisen voimakas Iota-hurrikaani on saapunut keskiamerikkalaisen Nicaraguan Karibian-rannikkolle.

Hirmumyrsky on voimistunut jo vitoskategorian hurrikaaniksi, mikä on Saffirin-Simpsonin viisiportaisella asteikolla kaikkein voimakkain. Se merkitsee, että tuulet puhaltavat yli 70 metriä sekunnissa.

Honduran presidentti Juan Orlando Hernández kuvaili aiemmin maanantaina lähestyvää hurrikaania ”pommiksi”.

Iota on voimakkain Atlantin tämän vuoden hurrikaaneista. Se on lisäksi vasta mittaushistorian toinen marraskuussa vitosluokkaan voimistunut hirmumyrsky. Viimeksi vitosluokan hurrikaanista on raportoitu vuonna 1932, kertoo BBC (siirryt toiseen palveluun).

Yhdysvaltojen kansallisen hurrikaanikeskuksen NHC:n mukaan myrsky heikkenee nopeasti saapuessaan maalle. Sen ennustetaan kuitenkin tuovan Keski-Amerikkaan katastrofaalisia sateita ja hengenvaarallisia tulvia.

Asiantuntijoiden mukaan ilmastonmuutoksen aiheuttaman merivesien lämpenemisen vuoksi hurrikaanit pysyvät entistä pidempään voimakkaina vielä rantautumisen jälkeenkin.

Viranomaiset varoittavat, että uusi hirmumyrsky voi pahentaa entisestään kaksi viikkoa sitten Keski-Amerikkaan iskeneen Eta-myrskyn tuhoja.

Lähteet: AP, AFP, STT