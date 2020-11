Näin Hollywood-leffaa kuvaavat tähdet viettävät aikaansa Tampereella – suomalaisten tavat herättävät sekä ihailua että huvitusta

Hollywood-tähtien ajanvietto on kuin kenen tahansa tamperelaisen näkemys täydellisestä arjesta.

Saunomista, pulahdus kylmään järveen, olutta lähibaarissa, mökkeilyä. Hollywood-tähtien ajanvietto Tampereella on kuin suomalaisten mielikuva unelmalomasta. Tai kenen tahansa tamperelaisen näkemys täydellisestä arjesta.

Tampereella kuvataan parhaillaan ensimmäistä kokonaan Suomessa kuvattavaa Hollywood-tuotantoa. Scifi-trilleri Dual on tuonut Tampereelle kansainväliset näyttelijätähdet Karen Gillanin, Aaron Paulin sekä Beulah Koalen.

Aaron Paul ja Karen Gillan.

Näyttelijät ovat jakaneet arkeaan sosiaalisessa mediassa. Karen Gillan käy ahkerasti kuntosalilla, jossa häntä ohjaa tamperelainen ammattivalmentaja Jouni Viitanen.

– Puhelimeni soi ja sanottiin, että Hollywood-näyttelijätär tarvitsee henkilökohtaista valmentajaa. He olivat saaneet suosituksia minusta, Viitanen kertoo asiakkuuden alkamisesta.

Viitanen on entinen ammattiurheilija, jolla on kaksi MM-kultaa kilpa-aerobicista. Viitasen oma yritys Revolution Training valmentaa monia ammattiurheilijoita, esimerkiksi jääkiekkoilijoita Juuso Välimäkeä, Juuse Sarosta ja Miro Heiskasta.

Jouni Viitanen ohjaa Karen Gillania kuntosalilla. Heikki Mitikka & Tuomas Lehtoranta

Tämä on ensimmäinen kerta, kun asiakkaana on tunnettu näyttelijä. Myös elokuvan tuottaja Aram Tertzakian tuli Viitasen valmennukseen.

– Hän on Suomi-fani viimeisen päälle ja Jasper Pääkkösen hyvä ystävä. Karen on Skotlannista ja sanoo, ettei Suomen syksy yhtään järkytä. Skotlannissa on samantyyppistä.

"Suomalaisilla ei ole ego pelissä"

Jouni Viitanen ei tuntenut ensin Karen Gillania ulkonäöltä. Hän sanoo suhtautuvansa jokaiseen asiakkaaseen samanarvoisesti. Tärkeintä on tunnistaa valmennettavan tavoitteet ja auttaa häntä saavuttamaan ne. Asenne on tuottanut kiitosta myös näyttelijöiltä.

– Status ei ole olennainen, vaan ihmisen ydin. Suomalaisilla ei ole ego pelissä. Hoidamme hommamme jämptisti.

Jouni Viitanen valmentaa myös maalivahti Juuse Sarosta. Lisäksi Viitanen auttaa yrityksiä parantamaan työhyvinvointia. Jouni Viitanen

Jouni Viitanen tapaa tuottajaa ja Gillania yleensä monta kertaa viikossa. Maastovetoharjoitusta voi katsoa Instagramista (siirryt toiseen palveluun).

– He ovat hienoja ihmisiä rooliensa takana, nöyriä ihmisiä ja on kiva tehdä töitä heidän kanssaan.

Jouni Viitanen ohjaa Dual-elokuvan tekijöitä. Miikka Varila / Yle

Gillanista ja tuottaja Tertzakianista on tullut varsinaisia Suomi-faneja, jotka ovat käyneet mökillä, paljussa, savusaunassa ja järvessä uimassa. Valmennettavat ovat kehuneet suomalaisten eheyttävää luontosuhdetta.

– Molemmat tykkäävät paljon suomalaisista. Olemme aitoja ja kerromme, miten asiat ovat. Jos on ongelmia, niistä kerrotaan suoraan, eikä kuorruteta asiaa. Hommat toimivat meidän kanssamme.

Turvaväli sopii suomalaisille

Tähdet ovat saaneet olla Tampereella rauhassa. Suomalaiset kunnioittavat yksityisyyttä ja siirtyvät mieluummin syrjään kuin kysyvät selfietä.

– Olemme naureskelleet, että social distance, turvaväli, ei ole ongelma suomalaisille. 2,5-3 metriä on aina etäisyyttä, Viitanen kertoo.

Näyttelijät ovat kiitelleet, että osaltaan tämä selittää hyvää koronatilannetta. Juuri koronatilanne oli yksi syy, mikä toi kuvaukset Suomeen.

– En haluaisi olla se ihminen, joka keskeyttää miljoonatuotannon koronatartunnalla. Maskit ovat tiukasti päässä, Viitanen sanoo.

Kylmä järvi suosikki

Kuntosalin lisäksi näyttelijät ovat nähneet muutakin Tamperetta. Visit Tampereen kumppanuus- ja markkinointijohtaja Noora Heino sanoo, että tähdille on näytetty Tampereen parhaita paloja. Näkyvyys on tärkeää Tampereelle ja sitä on jo saatu.

Visit Tampereen kumppanuus- ja markkinointijohtaja Noora Heino sanoo, että elokuvan kuvaus on tuonut piikin Yhdysvalloista Visit Tampereen verkkosivujen kävijämääriin. Miikka Varila / Yle

Tampere on maailman saunapääkaupunki, ja elokuvan tekijät ovat saunoneet useissa saunoissa. Esimerkiksi Laukon torilla sijaitseva Kuuma-saunaravintola on ollut yksi heidän lempipaikoistaan.

– Suurin osa näyttelijöistä ja tuotannon jäsenistä on pulahtanut kylmään järveen. Se on ollut ehdoton suosikki, Noora Heino sanoo.

Sosiaalisessa mediassa on kehuttu suomalaisia korvapuusteja. Lempäälässä sijaisevan Kahvila Siirin korvapuustit ovat maistuneet näyttelijöille. Karen Gillan kertoi Instagramin Stories-osiossa vieneensä korvapuusteja myös tuotannolle.

Myös Pyynikin näkötornin munkit ovat päätyneet näyttelijöiden suihin. Tamperelaiset ravintolat ovat tarjonneet monenlaista sushista perinteiseen suomalaiseen ruokaan.

Unohtamaton nurkkapöytä

Yksi tamperelainen ravintola huhuili Breaking Bad -elokuvasta tuttua Dual-näyttelijä Aaron Paulia syömään. Dual-elokuvan ohjaaja-käsikirjoittaja Riley Stearns oli käynyt usein oluella Maja/Talossa Tampereen Pirkankadulla.

Stearns oli ollut viikon asiakkaana, kun asia valkeni ravintolapäällikkö Sara Anderssonille. Andersson soitti omistajalle ja seuraavana päivänä oli juliste valmiina. Julisteessa kysyttiin englanniksi, onko kukaan nähnyt Aaron Paulia ja luvattiin, että hän saa syödä ilmaiseksi ravintolassa.

Aaron Paul syö ilmaiseksi täällä, julisti tamperelainen ravintola. Anna Sirén / Yle

Ohjaaja Riley Stearns oli varoittanut, että näyttelijät eivät välttämättä pysty käymään. Silti viime torstaina Aaron Paul käveli sisään ravintolaan. Asiasta kertoi ensin Ilta-Sanomat. (siirryt toiseen palveluun)

– Olin hyvin häkeltynyt. Ei siinä auttanut kuin vähän naureskella. Kun ensin vähän keräsin itseäni, kysyin mitä herralle saisi olla, Andersson kuvaa.

Sara Andersson häkeltyi, kun Aaron Paul tuli ravintolaan. Anna Sirén / Yle

Sara Andersson tarjosi Aaron Paulille koko ruokalistan antimia ilmaiseksi, mutta tämä päätyi yhteen olueen. Myös muut asiakkaat saivat osansa.

– Aaron Paul tarjosi ympäri baaria juomia normiasiakkaille. Oli tosi hauska ilta. Aaron Paul oli tosi mukava ja kohtelias herra. Jutteli koko illan ja joi nurkkapöydässä olutta. Nurkkapöytä on näköjään muidenkin kuin suomalaisten suosiossa.

Sara Andersson kävi myöhemmin istumassa samassa tuolissa kuin näyttelijä.

– Tulen ikuisesti muistamaan penkin ja pöydän.

