Joulurauha julistetaan ilman yleisöä – kaupunginjohtaja Arve: "Perinne ei katkea, mutta Turku järjestää tilaisuuden vastuullisesti"

Joulurauhan julistus on koonnut vuosittain tuhatpäisen yleisön Turun Vanhalle Suurtorille. Kuva vuodelta 2016. Yle/Linus Hoffman

Perinne on jatkunut Turussa lähes katkeamattomana noin 700 vuoden ajan. Yle välittää tilaisuuden suomalaiskoteihin.

Joulurauhan julistus järjestetään poikkeusjärjestelyin koronaepidemian johdosta.

Asiasta kertoi Turun kaupunginjohtaja Minna Arve tiistaiaamuna.

– Perinne ei katkea tänäkään vuonna, mutta me tulemme järjestämään sen vastuullisesti. Kun Turun historiaa kirjoitetaan vuosikymmenten jälkeen tästä ajasta, tullaan sanomaan, että koronan takia Turku järjesti joulurauhan poikkeuksellisesti, mutta vastuullisesti kantaen huolta turkulaisista, totesi Arve.

Yleisöä Vanhalle Suurtorille ei päästetä. Alue tullaan aitaamaan, ja ihmiset voivat seurata julistusta kotisohviltaan. Yle välittää julistuksen televisiossa, radiossa ja verkossa.

– Haluamme tehdä kaikkemme, että epidemia ei alueella pahene. Haluamme kantaa vastuun ihmisten turvallisuudesta myös joulun ajan yli, painotti kaupunginjohtaja Minna Arve.

Turun kaupungin protokollapäällikkö Mika Akkanen julistaa joulurauhan Brinkkalan talon parvekkeelta tyhjälle torille.

– Joulurauha on julistettu Turussa keskiajalta asti, ja toisinaan on ollut taukoja, viimeksi Talvisodan jouluna. Nyt emme elä sodan uhan alla, meillä on erilainen uhka ja erilainen tilanne tällä hetkellä. Katsoimme, että tilanne ei ole niin vakava, etteikö tapahtumaa voitaisi toteuttaa, mutta niin, että turkulaiset eivät pääse sitä paikan päälle katsomaan, sanoi Akkanen.

Vanhalla Suurtorilla tulee tuttuun tapaan Laivaston soittokunta turvallisuusjärjestelyin paikalla, mutta tilaisuutta ei välitetä alueella kovaäänisin.

Paikan päällä esiintyvät tuttuun tapaan Laivaston soittokunta sekä mieskuoro Naskalit ja Mieskuoro Laulun ystävät. Paikalla on myös viittomakielinen tulkkaus.

– Ohjelma, joka ei ole yli sataan vuoteen muuttunut, ei muutu tälläkään kertaa. Siellä on paikalla Laivaston soittokunta ja mieskuoro. Tuomiokirkon kellon lyöntien jälkeen Suomen Turku julistaa joulurauhan, niin kuin aina, painotti protokollapäällikkö Mika Akkanen.

Joulurauhaa ei ole Turun historian aikana aiemmin julistettu ilman yleisöä.

Joulurauha jäänyt julistamatta lähinnä sotavuosina

Joulurauhan julistus on jatkunut Turussa lähes katkeamattomana perinteenä 700 vuoden ajan aina 1300-luvulta asti.

Brinkkalan talon parvekkeelta joulurauha on julistettu vuodesta 1886 lähtien. Nykyinen joulurauhan julistuksen kaava on peräisin vuodelta 1903.

Joulurauha on jäänyt julistamatta tiettävästi isonvihan vuosina 1712–1721 ja mahdollisesti vuosien 1809–1815 aikana. 1900-luvulla joulurauha jäi julistamatta miliisilakon aikana 1917 sekä ilmapommitusten pelossa 1939.

Turun joulurauhan julistus on radioitu vuodesta 1935 lähtien. Televisiolähetykset aloitettiin vuodesta 1983 alkaen kotimaahan ja vuodesta 1986 lähtien myös Ruotsiin.

Nykyään joulurauhan julistusta on voinut seurata internetin välityksellä suorana lähetyksenä ympäri maailmaa.

Joulurauhan julistus aattona puoliltapäivin on perinteisesti aloittanut joulunvieton monissa suomalaiskodeissa.

Menneinä vuosisatoina julistuksella oli myös juridista merkitystä. Joulurauha oli niin kutsuttu tilannerauha, jonka mukaan rikoksesta voitiin tuomita raskauttavien asianhaarain vallitessa.

