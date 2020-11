Lasse Kurvinen oli jo siirtynyt ikämiessarjaan, nyt hän on flat trackin maailmanmestari – kisa Amerikassa olisi "kirsikka kakun päälle"

Flat trackin maailmanmestariksi ajanut Lasse Kurvinen on kuluneen vuoden toistaiseksi ainoa suomalainen moottoriurheilun maailmanmestari.

Flat track -moottoripyöräilyn juuret vievät Amerikan yhdysvaltoihin, missä lajia on harjoitettu aina viime vuosisadan alkupuolelta lähtien.

Lajin ensimmäinen maailmanmestari löytyy kuitenkin Suomesta, sillä ensimmäistä kertaa Kansainvälisen moottoriliiton FIM:n alaisuudessa ajettu flat trackin MM-sarja päättyi Italian Boves-Cuneossa mäntyharjulaisen Lasse Kurvisen voitonjuhliin.

– Jo viime vuonna oli tarkoitus pärjätä sarjassa, mutta se siirtyi nyt tähän kauteen. Tänä vuonna meni hyvin kilpailut, kertaa Lasse Kurvinen.

Ennen MM-tittelin jakamista flat trackissa on ajettu maailmancup-sarjaa.

FIM:n alaisessa flat frackin MM-sarjassa yhdysvaltalaiskuljettajat eivät olleet mukana, mutta Kurvisen päihittämät muut eurooppalaishuiput ovat pärjänneet mainiosti myös rapakon takana.

Kurvisen tavoitteena on, ensimmäisenä suomalaisena, päästä testaamaan vauhtiaan rapakon taakse mahdollisesti jo ensi vuoden aikana. – Vähintään yhden kilpailun Amerikan perinteikkäässä flat trackissa jos pääsisi ajamaan, niin kyllähän se olisi kirsikka kakun päälle, sanoo kuluneen vuoden toistaiseksi ainoa suomalainen moottoriurheilun maailmanmestari Kurvinen.

Lasse Kurvinen vetää letkaa Italian Boves-Cuneossa ajetussa flat trackin MM-sarjan päätösosakilpailussa. Jukka-Pekka Purtilo

"Takajarru on mutta sitä ei käytetä"

Suomalaisille aavistuksen vieraass, flat trackissa kierretään siis joko ovaalia, tai sitten mutkikkaampaa rataa.

– Perinteisessä flat trackissa on kaksi mutkaa ja molemmat kääntyvät vasemmalle, sanoo Kurvinen.

Se toinen ratatyyppi on road racing tyyppinen tt-rata, joilla on molempiin suuntiin kääntyviä mutkia ja jopa hyppyjä.

– Suomessa ajetaan soralla ja Euroopassa radat ovat sellaisia kivikovia saviratoja. Koko ajan ajetaan maaperällä, eli radoilla ei ole lainkaan asfalttia tai betonia, kertoo Kurvinen.

Ovaaliradoilla huippunopeudet kohoavat lähelle kahtasataa kilometriä tunnissa.

– Pyörä on 450 kuutioinen motocrospyörä, mistä on otettu etujarru pois ja muutettu rengastus sääntöjen mukaiseksi. Lisäksi jousitus ja moottori on rakennettu lajiin soveltuviksi, kertoo Kurvinen.

– Takajarru on mutta sitä ei käytetä, vaan jarruttaminen tapahtuu sladilla.

Tekninen johtaja Lasse Kurvinen työpisteellään Mäntyharjun kunnantalolla. Isto Janhunen / Yle

Jääratatausta pohjana flat track menestykselle

Kurvisen palkintokaapissa on kaikkiaan 15 SM-mitalia eri lajeista. Ensimmäisen Suomen mestaruutensa Kurvinen ajoi jääradalla vuonna 1996. Jäärata-ajoa Kurvinen pitää erittäin hyvänä pohjana myös flat trackiin.

– Flat track olisi ollut aivan oikea laji silloin nuorempanakin juuri jääratakokemuksen jälkeen. Toivoisin, että joku minua nuorempi ymmärtäisi tämän asian ja voisin vaikka auttaa häntä tässä, sanoo Kurvinen.

Flat trackin pariin 41 vuotias Kurvinen siirtyi vasta varttuneemmalla iällä vuonna 2018.

– Menestyin silloin jääradan ikämiesluokissa hyvin ja Mikko Koskinen pyysi kokeilemaan flat trackia. Havaitsin, että tämä saattaisi sopia minule hyvin, ja tässä iässä ja kunnossa pystyy ajamaan vielä omia taitoja vastaan, sanoo Kurvinen.