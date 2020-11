Sallan ja Evon kansallispuistohankkeille vihreää valoa – Sallatunturista esitys eduskunnalle jo ensi keväänä

Evon metsäalue on pinta-alaltaan noin 8 000 hehtaaria.

Evon metsäalue on pinta-alaltaan noin 8 000 hehtaaria. Berislav Jurišić / Yle

Suomessa on tällä hetkellä 40 kansallispuistoa.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) esittää kahden uuden kansallispuiston perustamista Suomeen. Ministeri kertoi asiasta tiistaina pitämässään tiedotustilaisuudessa. Uudet kansallispuistot sijaitsisivat Sallassa ja Hämeenlinnan Lammilla Evon metsäalueella.

Ympäristöministeriölle jätettiin kaikkiaan viisi kansallispuistohanketta. Ministeriön mukaan Sallatunturin kansallispuistosta voidaan ryhtyä heti valmistelemaan hallituksen esitystä ja se voitaisiin antaa eduskunnalle kevätkaudella 2021. Sallatunturin kansallispuisto perustettaisiin Natura 2000 -verkostoon kuuluvalle luonnonsuojelualueelle.

Evon kohdalla asiassa edetään perustamalla alueellinen työryhmä. Sen tarkoituksena on ehdottaa kansallispuistolle rajaus, jossa otettaisiin huomioon Evolla toimivien tahojen aluetarpeet sekä mahollistaisi hirven kaadon puiston ulkopuolella. Puiston ulkopuolelle on tarkoitus rajata ainakin partiolaisten leirialue ja Hämeen ammattikorkeakoulun opetusmetsä. Evon metsäalue on pinta-alaltaan noin 8000 hehtaaria.

Kansallispuistohankkeita arvioitaessa otettiin huomioon esimerkiksi se, miten puiston perustaminen edistäisi kohteen luontoarvojen suojelua, miten alue ja liikenneyhteydet sinne mahdollistavat eklogisesti kestävän ja vähähiilisen matkailun, summaa ministeriö tiedotteessa.

– Uudet kävijät ovat löytäneet kansallispuistot, totesi ministeri tiistaina tiedotustilaisuudessa.

Suomessa on tällä hetkellä 40 kansallispuistoa, joiden pinta-ala on yli miljoona hehtaaria.

Kerromme kohta lisää.