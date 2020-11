Ennätyksellisen harva kunta nostaa kuntaveroaan ensi vuodelle: muutama jopa laskee – Katso tästä oman kuntasi ratkaisu

Maan talouden taantumaan syössyt koronaepidemia ei nakannutkaan kuntien talouksia toivottomaan kuoppaan ainakaan laajassa mitassa. Näin on pääteltävä kuntien tänään julkistetusta kuntien kuntaverolistauksesta vuodelle 2021.

Nimittäin kunnallisveroaan ensi vuodelle nostaa 2000-luvun alhaisin määrä kuntia: Yhteensä 39 kuntaa, kun viime vuosina korottajakuntia on ollut yleensä 50:n kahta puolta. Edellinen alhaisin oli 2001, jolloin 41 kuntaa nosti tuloveroaan. 2000-luvun ennätys nähtiin 2010, jolloin 181 kuntaa reilusta 300:sta nosti kuntaveroaan.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

– Korona on pienentänyt kuntien verotuloja, mutta ratkaisevampaa on ollut, että valtio on ottanut kantaakseen kuntien koronamenoja erilaisina tukina, sanoo Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio.

– Kertaluonteiset koronatuet eivät poista kuntien edessä olevia taloushaasteita. Sopeutustyötä on jatkettava myös tulevina vuosina.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Entä onko ensi kevään kuntavaalit hillinnyt kunnanvaltuutettujen veronkiristyshaluja?

– Kyllä se siellä taustalla on, mutta ehdottomasti suurempi tekijä päättäjille on ollut valtion lupaamat koronatuet. Ylipäätään tuntuu siltä, että veronkorotuksiin turvaudutaan kunnissa viho viimeisenä keinona. Konsultit ja sopeutusohjelmat käydään sitä ennen tarkasti läpi.

2000-luvun kuntavaalivuodet eivät juuri poikkea korotusmääriltään muista vuosista. Ainoastaan vaalivuotena 2004 korottajakuntia oli selvästi vähemmän kuin edeltävinä ja seuraavina vuosina.

Hallituksen valmistelema sote-uudistus ei Punakallion mukaan vaikuta vielä millään lailla kuntien veropäätöksiin.

Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio Toni Määttä / Yle

Ylivieska nosti

Keskipohjalainen Halsua nosti vuosi sitten kuntaveronsa Suomen kireimmäksi (23,50 %), ja säilyttää asemansa ensi vuonnakin. Tämänvuotisen korotuskierroksen kova nousija on Ylivieska, joka hilaa kuntaveroaan yhden prosenttiyksikön verran ylös, 23 prosenttiin. Tällä päätöksellä Ylivieskassa on maan toiseksi korkein kuntaveroprosentti..

Pääosa ensi vuoden korottajista on pieniä kuntia. Isoista kaupungeista korotustielle on lähtenyt ainoastaan Oulu, muut isot pitävät veroprosenttinsa nykyisellään. Keskisuurista veroaan korottaa Pori.

Merkittävimmät tuloveronkorotukset kohdistuvat Pohjois-Pohjanmaalle, Satakuntaan ja Ahvenanmaalle. Yhteensä korottajakunnissa asuu noin 700 000 kuntalaista.

Neljä laski

Veroprosenttiaan on 2000-luvulla yleensä laskenut muutama kunta vuodessaan. Tälle vuodelle veroa laski seitsemän kuntaa, nyt laskijoita on neljä: Sulkava, Kitee, Outokumpu ja Taivassalo. Veroprosentti laskee näissä noin 21 000 kuntalaisella.

Eniten laski Sulkava, -0,5 prosenttiyksikköä 21 prosentiiin. Kitee laski veroaan nyt neljättä kertaa peräkkäin.

Maan alhaisimpia kuntaveroja peritään Ahvenanmaalla ja manner-Suomesta tuttuun tapaan Kauniaisissa (17%).

Ennallaan tuloveroprosentin pitää kaikkiaan 266 kuntaa. Näissä kunnissa asuu 4,8 miljoonaa ihmistä. Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Kymenlaaksossa ja Lapin maakunnassa ei ole vuonna 2021 yhtään veronkorotusta.

Keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousee ensi vuonna ensimmäistä kertaa yli 20 prosentin: 20,02 prosenttiin. Valtaosalla kunnista eli 202:lla veroprosentti on ensi vuonna 21,00 tai enemmän, joka on kriisikuntakriteeristön raja-arvo.

Veroaste noussut pitkään

Kuntien nimellinen veroaste on noussut pikkuhiljaa koko 2000-luvun. Se ei kuitenkaan kerro todellista veroastetta, sillä erilaisten vähennysten takia kuntaveroa peritään käytännössä vähemmän kuin kuntaveroprosentista luulisi.

Todellinen eli efektiivinen veroaste on Halsualla noin 13,9 prosenttia vuonna 2021, kun taas Kauniaisissa se on noin 14,4 prosenttia. Keskimäärin efektiivinen veroaste on 14,4 prosenttia vuonna 2021.

Kunnat keräävät kunnallisveron kautta varoja toimintaansa ensi vuonna noin 21 miljardia euroa. Yhteisövero ja kiinteistöverot tuottavat molemmat noin kaksi miljardia euroa.

Alle liitetystä taulukosta voit näppärästi tarkistaa omasi tai minkä tahansa Suomen kunnan tuloveroprosentin ensi vuodelle. Voit myös järjestää taulukon kunnittain korkeimmasta veroprosentista alhaisimpaan ja päinvastoin klikkaamalla sarakkeen yläreunaa. Voit myös järjestää taulukon suurimman muutoksen perusteella.

Taulukkoa ladataan

Lue lisää:

Veroennätys rikki: pohjalaiskunta nosti kuntaveronsa Suomen korkeimmaksi – Katso ankarimmat kuntaverottajat ja oman kuntasi tilanne

Ikääntymisen tsunami iskee kuntiin ja lapsiluku laskee – selvitys patistaa kuntia sopeuttamaan palveluitaan ripeästi: "Edessä kovat veronkorotukset"

Kunnat samalla viivalla? Valtionosuuksissa on hurjat erot: Kauniaisiin 9 euroa per asukas, Utsjoelle 6 000 euroa – katso kotikuntasi sijoitus

Katso lista kuntaverojen korottajista ja laskijoista