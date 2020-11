Lappilaista matkailuyrittäjää syytetään törkeästä ympäristön turmelemisesta – hautasi maahan ja poltti satoja tonneja jätteitä

Lappilaista matkailuyrittäjää Juhani Eiramoa vastaan on nostettu syyte törkeästä ympäristön turmelemisesta. Syyttäjän mukaan Eiramon johtaman yrityksen, Kakslauttanen Arctic Resort Oy:n rakentamis-, purkamis- ja remontointijätteestä mahdollisimman suuri osuus oli poltettu, haudattu maahan tai muutoin hylätty.

Syyttäjä arvioi, että jätettä oli poltettu vähintään 200 tonnia, maahan haudattua tai muutoin hylättyä jätettä olisi vähintään noin 500 tonnia. Joukossa oli muun muassa betonia, tiiltä, kaakelia, peltiä ja sekalaista rakennusjätettä.

Syyttäjä katsoi, että yrittäjän päämääränä oli ollut välttää yhtiön liiketoimintaan liittyviä kustannuksia ja saada kymmenien tuhansien eurojen edestä taloudellista hyötyä.

Yrittäjä myöntää syyllistyneensä ympäristön turmelemiseen, mutta vaatii, että syyte törkeästä ympäristön turmelemisesta hylätään. Yrittäjä katsoo toimineensa ajattelemattomuuttaan ja perinteen ohjaamana.

Hänen mukaansa kyse on ollut perinteisesti noudatetusta käytännöstä haja-asutusalueella, niin sanotusta maan tavasta, joka on Lapissa jatkunut ainakin vuosikymmenen pidempään kuin etelämpänä.

Syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta ja kymmenien tuhansien eurojen sakkoja

Syyttäjän mukaan yrittäjä oli jatkanut toimintaa, vaikka viranomaiset olivat useita kertoja puuttuneet asiaan ja kieltäneet häntä. Epäillyt rikokset tapahtuivat Sodankylässä vuosina 2013–2018.

Jätteiden polttaminen avotulella oli syyttäjän mukaan aiheuttanut ympäristölle ja terveydelle haitallisten päästöjen määrää ja vahingollisuutta. Savun mukana levinneille haitallisille aineille olisivat altistuneet ainakin polttopaikoilla liikkuneet henkilöt, mukaan lukien yritysten ja sen yhteistyökumppaneiden työntekijät ja matkailualueen vierailijat.

Lisäksi yrittäjää syytetään hallinnan loukkauksesta, sillä hänen toimintansa oli syyttäjän mukaan aiheuttanut haittaa Suomen valtion omistamalle ja Metsähallituksen hallinnoimalle kiinteistölle.

Syyttäjä vaatii yrittäjälle vähintään yhden vuoden pituista ehdollista rangaistusta ja vähintään 90 päiväsakon oheisrangaistusta. Lisäksi vaaditaan yrittäjää ja hänen yhtiötään menettämään valtiolle arvioituna rikoksen tuottamana hyötynä 50 000 euroa ja yhtiölle vaaditaan vielä 60 000 euron yhteisösakkoa.

Asian pääkäsittely alkoi Lapin käräjäoikeudessa Sodankylässä tiistaina. Pääkäsittelyyn on varattu useita päiviä.

Juhani Eiramo on yksi Lapin kansainvälisen matkailun uranuurtajista, hän on ollut alalla yli 40 vuotta Sodankylän Kakslauttasessa. Yritys palvelee pääasiassa ulkomaalaisia turisteja ja on tunnettu nykyisin etenkin igluistaan. Eiramo valittiin Lapin vuoden yrittäjäksi syyskuussa.