Roskapussi kulkee jopa 700 kilometriä ennen polttamista – seurasimme jätteen matkaa Näätämöstä Ouluun

Inarin Näätämön kyläläisten roskat poltetaan lähes 700 kilometrin päässä Oulussa, koska se on nykyisen jätelain puitteissa halvin tapa.

Jätehuolto on pitkien välimatkojen Lapissa haastavaa ja kallista. Sekajätettä sisältävä jätepussi kulkee jopa 700 kilometriä ennen kuin se poltetaan.

Inarin Näätämössä molokkiin heitetty pussi menee ensin parin sadan kilometrin päähän Ivaloon välivarastoon, kunnes se jatkaa matkaa isommalla rekalla Oulun Laanilan jätteenpolttolaitokseen.

Inarilainen Sara Sirkeinen toivoisi keräyspisteelle myös biojätteen kierrätysmahdollisuutta. Vesa Toppari / Yle

Jätteenkeräilyauto noutaa roskia hiljaisessa Näätämön kylässä. Kerran kolmessa viikossa Lapecon auto ottaa asukkaiden roskapussit kyytiin.

Sara Sirkeinen saapuu molokille ja tutkimme hänen roskapussinsa sisältöä: erilaisia pakkauksia, paperia ja hiukan biojätettä. Ne kaikki menevät sekajätteisiin, sillä esimerkiksi biojätteen kierrättäminen ei ole mahdollista.

Sirkeinen hämmästelee roskien pitkiä kuljetusmatkoja.

– Olen kyllä kuulut huhuja, että melko pitkälle nämä päätyvät, mutta Ouluun asti. Kuulostaa melko hurjalta, äimistelee Sirkeinen.

Myös näätämöläinen Veli Fofonoff on molokilla tuomassa roskiaan.

– Pitää tänne Näätämöön tuoda, kun molokin polttivat Kirakkajärveltä, parinkymmenen kilometrin päästä täältä, Veli Fofonoff kertoo.

Fofonoffille kertyy talousjätettä jonkin verran. Sen hän lajittelee ohjeiden mukaan. Hän asuu Kirakalla ja käy töissä Näätämössä.

Roskapussi kulkee Inarista Ouluun Ivalon jäteaseman kautta. Lasse Isokangas / Yle

Fofonoff olisi omien sanojensa mukaan valmis viemään jätteet vaikka Helsinkiin, kunhan vain huolto toimii. Vanhoina aikoina oli toisin, Fofonoff muistelee.

– Sinne ne jätteet vietiin pihan perälle vasittuun kuoppaan ja peitettiin, eikä kukaan perään huudellut. Nyt on asiat paljon paremmin, Fofonoff toteaa.

Satojen kilometrien kuskaus on halvin vaihtoehto

Fotonoffin ja Sirkeisen roskapussit päätyvät seuraavaksi Ivalon jäteasemalla, missä jätekuormat lajitellaan vielä kerran. Sen jälkeen polttokelpoinen jäte lähtee rekalla Ouluun.

Lapecon toimitusjohtaja Osmo Aikio sanoo, että kuljettaminen on kallista, mutta halvempaakaan keinoa ei nykyisen jätelain puitteissa ole löydetty.

Lapecon toimitusjohtajan Osmo Aikion mukaan pieni jätemäärä on halvinta kuskata Ouluun. Vesa Toppari / Yle

– Eihän se ilmaista ole. En yksittäisen pussin hintaa pysty sanomaan, mutta kaiken kaikkiaan meillä kuljetuskustannukset ovat isommat kuin jätteenkäsittelykustannukset, Aikio sanoo.

Kansalaisia ihmetyttää, miksei näitä jätteitä voi polttaa lähempänä, miksi ne pitää Ouluun asti viedä?

– Meillä on niin pieni jätemäärä, että polttolaitoksen perustaminen pelkästään Lapecon jätteitä varten on liian kallista. Tämä on selkeästi edullisin vaihtoehto tällä hetkellä, Aikio kertoo.

Melkein puolet Oulussa poltettavasta jätteestä tulee Lapista

Näätämöläisen roskapussin matka päättyy lopulta, ja kohta se poltetaan uunissa.

Lapista tuleva jäte on melkein puolet Oulun Laanilan ekovoimalaitoksella poltettavasta materiaalista.

– Arkipäivisin tulee 150–200 tonnia jätettä Lapin alueelta eri toimijoilta. Ehkä Lappi ei samanlaisiin lukuihin yhteensä yllä kuin Oulun alue, mutta jonkin verran alle sen, kertoo Heikki Harju-Autti Oulun ekovoimalaitokselta.

Näätämöläisten roskat lajitellaan vielä kerran Ivalon jäteasemalla, josta matka jatkuu Ouluun. Vesa Toppari / Yle

Jätettä on kuskattu Ouluun Lapecon alueelta uuden jätelain myötä nelisen vuotta. Vuoden 2016 alusta lähtien alueelta kerätty hyötykäyttöön kelpaamaton sekajäte ja rakennusjäte on toimitettu polttoaineeksi Laanilan ekovoimalaitokseen.

Voimalaan ohjataan jätteet, jotka päätyivät aiemmin loppusijoitukseen kaatopaikalle. Uusi laki kielsi kaatopaikat ja sen myötä jätteistä hyödynnetään nyt niiden sisältämä energia polttamalla ne voimalaitoksessa.

