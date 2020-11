Tuhoaako presidentti Donald Trump arkistot lähtiessään – uusi huoli nousi esiin Washingtonissa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viivyttely vaalitappion tunnustamisessa on nostanut esiin huolen siitä, aikooko Trump tuhota presidenttikautensa arkiston ennen kuin lähtee Valkoisesta talosta.

Trumpia ei pidetä kirjallisten todisteiden ystävänä. New Yorker -lehdessä (siirryt toiseen palveluun)Jill Lepore kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun), että Trumpilla on tapana repiä dokumentit neuvotteluiden päätteeksi. Tämä tapa on joskus pakottanut avustajat teippaamaan palaset yhteen.

Artikkelin mukaan Trumpin ensi tapaamisista Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa ei ole juuri jäänyt aineistoa.

Viestejä on tuhottu myös repimistä nykyaikaisemmin menetelmin. Hallinnossa on ollut käytössä tekstiviestiohjelma, joka poistaa viestejä automaattisesti. Lisäksi Trump on saattanut poistaa twiittejään.

Presidentti Donald Trump vuonna 2017 Valkoisessa talossa tilaisuudessa, jonka aiheena oli hallinnollisten säädösten purku. Michael Reynolds / EPA

Yhdysvaltain kansallinen arkistohallinto on varoittanut, että tämä on presidentillisen tallennelain vastaista.

Arkistot rottien ja tulen saaliina

Yhdysvaltain presidenttien arkistoja ovat historian saatossa verottaneet niin jyrsijät kuin liekitkin.

1700-luvun lopun maineikkaan presidentin George Washingtonin jäämistö oli tuhoutua rottien hampaiden ja kosteuden aiheuttamien tuhojen vuoksi.

Jäljelle jääneistä asiakirjoista historioitsija Jared Parks vielä hävitti ne, jotka eivät häntä miellyttäneet, kooten lopuista kokoelman Washingtonin kirjoituksia.

Myös 1800-luvulla Yhdysvaltain presidenttien arkistot olivat kovilla. Monet paperiniput tuhosi tuli. Kongressin kirjaston poltti tulipalo, ja joskus entiset presidentit tai heidän jälkeläisensä tuhosivat paperit.

Ikävät dokumentit oli tapana tuhota

Aluksi virasta väistyvän presidentin oli paremman sijoituspaikan puutteessa pakko ottaa paperikasat mukaansa. Näin historiallisia asiakirjoja pidettiin yksityisenä omaisuutena, ja moni hämäristä liiketoimista tai rakastajattarista todistava kirje päätyi liekkeihin.

1900-luvulla arkistojen kirjava kohtelu koetettiin saada loppumaan. Vuonna 1933, presidentti Herbert Hooverin kaudella, alettiin rakentaa kansallisarkistoa, ja vuonna 1949 presidentti Harry Truman julisti, että jokainen presidentillinen paperi on virallinen.

– Totuus presidentin toimista paljastuu vain hänen virallisista papereistaan, muistutti Truman.

Valkoisen talon henkilöstöpäällikkönä toiminut John Kelly tutki papereita vuonna 2018. Michael Reynolds / EPA

Mutta nyt väistyvä presidentti Donald Trump kieltäytyy tunnustamasta tappiotaan ja tuottaa viime hetkillä lyhytaikaiseksi jääviä päätöksiä. Samalla Trump kieltäytyy antamasta tukea siirtymävaiheen järjestelyille.

Päätyykö historia silppuriin?

Washingtonissa pelätään nyt, että yksityishenkilön ja presidentin roolit saattavat mennä Valkoisessa talossa sekaisin. Historialliset dokumentit saattavat päätyä silppuriin ja digitaalinen aineisto hävitä bittiavaruuteen.

Liikemiesajoiltaan on Donald Trumpilla ollut tapana vaatia sopimuskumppaneiltaan sitoutumista vaitiolosopimuksiin, jotka myös jälkikäteen kieltävät kaikki kielteiset kommentit hänestä. Myös Valkoisen talon työntekijät ovat joutuneet allekirjoittamaan vaitiolosopimuksia.

Vaitiolosopimukset kyseenalaisia

Washington Post -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) tällaisilla sopimuksilla on hiljennetty sekä aikuisviihdetähti Stormy Daniels että Donald Trumpin entinen puoliso Ivana Trump, joka tokaisi vain lyhyesti puhelimessa: "En sano mitään ex-miehestäni."

Minnesota yliopiston lainopin professori Heidi Kitrosser muistuttaa kuitenkin Atlantic -julkaisussa (siirryt toiseen palveluun), että Trumpin edellyttämät laajat vaitiolosopimukset ovat ristiriidassa Yhdysvaltain perustuslain kanssa.

Aiemmat presidentit eivät ole vaatineet Valkoisen talon työntekijöiltä vaitioloa (siirryt toiseen palveluun) kuin turvaluokitellun tiedon osalta.

Sopimukset kertovat kuitenkin Yhdysvaltain nykyisen presidentin halusta näyttäytyä vain myönteisessä valossa. Tammikuussa Valkoisen talon isäntä vaihtuu, kun presidentin virkaan valittu Joe Biden ottaa talon isännyyden.

Silloin nähdään, kuinka vaitiolosopimukset pitävät – ja millaisen kirjallinen jäämistön Yhdysvaltain väistyvä johtaja on presidenttikautensa kulusta jättänyt historioitsijoiden tutkittavaksi.

