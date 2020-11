Susitutkijoihin kohdistuva uhkailu estää susien pannoitukset – Luonnonvarakeskus: työturvallisuutta ei voida taata

Luonnonvarakeskus ei pannoita susia tänä talvena henkilökuntaan kohdistuneen uhkailun takia.

– Susipolitiikkaan liittyviä turhaumia kohdistetaan epäasiallisesti Luonnonvarakeskuksen henkilökuntaan, sanoo Luonnonvarakeskuksen tutkimuspäällikkö Katja Holmala.

Luonnonvarakeskuksen mukaan susien pannoittajien työhyvinvointia ja turvallisuutta ei voida taata, joten pannoitukset jäävät tänä talvena väliin. Luonnonvarakeskus ei pannoittanut susia myöskään viime talvena.

Tappouhkauksia tutkijoille

Susien pannoittajat ja susitutkijat ovat viime vuosina joutuneet usein vihapuheen ja uhkailun kohteiksi. Pahimmillaan he ovat saaneet tappouhkauksia susien suojelua vastustavilta ihmisiltä.

– Susikeskustelu kulminoituu pannoituksen ympärille. Yksi syy sille on se, että pannoitus on näkyvää toimintaa. Toisekseen ihmisillä on paljon omaan alueeseen liittyviä mielipiteitä siitä, kuka sinne saa tulla toimimaan, Holmala kertoo.

Pannoituksia on tehty pääasiassa valtion mailla Itä-Suomessa ja Kainuussa. Muualla Suomessa lupien saanti on ollut hankalaa, sillä Luonnonvarakeskus tarvitsee pannoitukseen maanomistajan tai metsästysseuran luvan.

Länsi- ja Etelä-Suomessa maanomistus on pirstaloitunutta ja monet maanomistajat vastustavat susien pannoitusta.

Toisaalta metsästäjien mielestä pantaseuranta on tehokas tapa pienentää metsästyskoiriin kohdistuvaa vaaraa.

Uutta tietoa DNA:lla

Satelliittilähettimillä varustetuilla seurantapannoilla Luonnonvarakeskus pystyy tutkimaan susien liikkumista sekä reviirien ja kannan kokoa.

Nykyään susien liikkeitä seurataan yhä enemmän susista otetuilla DNA-näytteillä. Tulevana talvena DNA-näytteiden keräys laajenee kaikille susilaumojen ja -parien reviireille Suomessa.

– Pannoitus ei ole suden kanta-arvioinnissa merkittävässä roolissa. DNA-analytiikka on kehittynyt hintojen ja muiden asioiden osalta niin, että me pystymme saamaan sillä erittäin hyvää tietoa susireviirien sijainnista.

Pannoitusta ei olla kuitenkaan jättämässä historiaan, koska sillä saadaan susien liikkeistä tietoa, jota ei voi saada muilla seurantatavoilla. Sillä saadaan esimerkiksi hyvin yksityiskohtaisia tietoja susireviirien rajoista.

Aiheesta voi keskustella 18. marraskuuta kello 23 saakka.

