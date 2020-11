Klamydia-kohu oli liikaa: nyt laivayhtiö yrittää hillitä pikkujoulukauden menoa ja peruu nimekkäiden artistien keikat

Pikkujoulukausi on lisännyt risteilyjen kysyntää.

Pikkujoulukauden alkaminen on lisännyt risteilyjen kysyntää.

Laivayhtiö Tallink Silja pyrkii hillitsemään ajoittain villeiksi yltyneitä 22 tunnin risteilyjä perumalla nimekkäiden artistien esiintymisiä.

Syynä tähän on erityisesti viime viikonloppuna sosiaalisessa mediassa kohua herättänyt Klamydia-yhtyeen laivakeikka M/S Victoria I- aluksella, jossa yleisö pakkautui kuvien perusteella runsaslukuisena lavan eteen ilman maskeja. Asiasta uutisoi Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoo, että yhtiö päätti eilen peruuttaa loput pikkujouluviikonlopuiksi sovitut artistiesiintymiset.

– Kahden Klamydian keikan lisäksi oli tulossa vielä Mamban ja Poets Of The Fallin esiintyminen. Ne perutaan ja siirretään keväällä, sanoo Nöjd.

Päätöksellä laivayhtiö haluaa välttää sen, ettei Klamydian esiintymistä vastaavia ruuhkahetkiä synny laivalle matkan aikana. Ongelmana on Nöjdin mukaan erityisesti se, että artisteja katsomaan tulevat eivät noudata koronasuosituksia.

– Matkalle lähtevät luultavasti haluavat päästä katsomaan artistia. Joudumme rajaamaan kuitenkin osallistujamäärää, ja ihmiset eivät ehkä noudata annettuja ohjeita, luonnehtii tapahtumaketjua viestintäjohtaja Nöjd.

Laivakeikoilla saatuja koronavirustartuntoja ei ole tullut yhtiön tietoon.

Pikkujoulukausi on vilkastuttanut risteilykysyntää

Pikkujoulukauden alkaminen on selvästi lisännyt risteilyjen kysyntää. Näin on tapahtunut erityisesti Tallink Siljalla, joka ainoana laivayhtiönä järjestää 22 tunnin risteilyjä Helsingistä.

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjdin mukaan marraskuussa perjantain ja lauantain risteilyt Helsingistä ovat nykyisellä 50 prosentin koronakapasiteetilla lähes loppuunmyytyjä.

– Eihän se ole mitään normaaliin aikaan verrattuna, että yhdelle laivalle myydään 1 200 matkustajaa kun moni laiva seisoo, mutta on se tietysti positiivista, että edes 1 200 uskaltaa lähteä matkustamaan, sanoo Nöjd.

Osa syy risteilyjen kysyntäpiikkiin on se, että laivayhtiö on antanut muun muassa kanta-asiakkailleen matkoja ilmaiseksi.

Tallinkin laiva on myös ainoa paikka Suomessa, missä voi juhlia pikkujouluja ravintolassa jopa aamuun asti. M/S Victorian disco menee kiinni aamukuudelta. Laajemmat aukioloajat ovat mahdollisia siksi, että kyseinen alus seilaa Viron lipun alla ja noudattaa näin olleen kyseisen maan lainsäädäntöä, vaikka se ottaa matkustajat kyytiin Helsingistä.

Viestintäjohtaja Nöjd ei usko ravintolassa tapahtuvan pikkujoulujuhlinnan mahdollistavien aukioloaikojen olevan ihmisten syy lähteä laivalle.

– Ei se mikään myyntivaltti ole, eikä tule meidän firmaa pelastamaan. Kunkin maan säännöillä on menty. Jos ihmiset haluavat juhlia, he löytävät siihen tavan maissakin. Matkustajia on lapsiperheistä ja pariskunnista eläkeläisiin, ehkä joitakin pikkujoulujuhlijoitakin, kertoo Tallink Siljan viestintäjohtaja Nöjd.

Eckerö Line ja Viking Line risteilevät vain päivä- ja ilta-aikaan

Muiden laivayhtiöiden Helsingin aluksilla on pikkujoulurintamalla hiljaisempaa, vaikkakin pientä piristymistä on niilläkin havaittavissa.

Eckerö Line ja Viking Line juhlitaan pikkujouluja pääasiassa päiväsaikaan. Yhtiöiden aluksilla syödään ja tehdään ostoksia matkoilla, jotka kestävät kuudesta yhdeksään tuntia.

– Viking XPRS:llä on mahdollista tehdä yön yli risteilyjä, mutta matkoja ei juurikaan tällä hetkellä osteta, koska viihdeohjelmisto on koronarajoitusten takia karsittu, kertoo Viking Linen tiedotuspäällikkö Christa Grönlund.

Varauksia Viking Linen tuleville viikonlopuille on kaikkiaan edellisvuosiin verrattuna noin neljännes eli matkoille on lähdössä noin puolet koronaviruksen vuoksi rajoitetusta matkustajamäärästä.

Eckerö Linen laivoilla on matkustajia noin kolmannes siitä, mitä nykyiset määräykset sallivat. Suuri osa asiakkaista on Suomessa työssäkäyviä virolaisia, mutta laivalle tullaan myös viettämään rauhallisia pikkujouluja.

– Tuntuu siltä, että ihmisillä on halu tämäntyyppiseen yhdessäoloon. Se, että laivalla ei olla yötä, on esimerkiksi yhdistyksille ja pienyrityksille tärkeä asia. Ollaan ajoissa illalla kotona. Veikkaan, että laivoilla tulee olemaan viikonloppuisin maksimissaan ehkä muutama sata ihmistä, sanoo Eckerö Line markkinointi- ja viestintäjohtaja Ida Toikka-Everi.

