90 miljoonan euron mallastamon on määrä valmistua vuonna 2023.

Viking Malt Group rakentaa uuden noin 90 miljoonaa euroa maksavan mallastamon Lahteen.

Uuden tehtaan tuotantokyky on noin 85 000 tonnia mallasta vuodessa. Mallastamo rakennetaan uudelle tehdasalueelle Lahdessa. Uuden tehtaan on tarkoitus aloittaa tuotanto vuonna 2023. Kyseessä on yksi suurimmista elintarviketeollisuuden investoinneista Lahteen kymmenen viime vuoden aikana.

Viking Malt myy tuotteitaan maailmanlaajuisesti, elintarvike- virvoitusjuoma- ja panimoteollisuudelle.

