Turun arkkihiippakunnan piispanvaali lähestyy – ehdokkaat Jouni Lehikoinen ja Mari Leppänen kohtaavat Turun tuomiokirkossa kello 18 alkaen

Turun arkkihiippakunnan piispa valitaan 3. joulukuuta 2020. Piispanvaalin toisella kierroksella ovat mukana kaksi eniten ääniä ensimmäisellä kierroksella saanutta eli Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen ja hiippakuntadekaani Mari Leppänen.

Äänioikeus on hiippakunnan papeilla ja lehtoreilla sekä samalla määrällä seurakuntien valitsemia maallikkojäseniä. Äänioikeutettuja on noin 1 190, ja puolet heistä on maalikkojäseniä.

Turun arkkihiippakunnan piispa vastaa 43 seurakunnasta. Aiempia Turun arkkihiippakunnan piispoja ovat olleet Ilkka Kantola, Kari Mäkinen ja eläkkeelle siirtyvä Kaarlo Kalliala. Uusi piispa aloittaa työnsä 1.2.2021. Hänet vihitään virkaansa 7.2.2021.

Ehdokkaat keskustelevat ajankohtaisista asioista ja arkkihiippakunnan piispan tehtävän merkityksestä tulevaisuudessa Turun tuomiokirkossa pidettävässä tilaisuudessa tänään keskiviikkona. Klikkaamalla tästä vo katsoa keskustelun suorana Yle Areenassa kello 18 alkaen.

Yleisö voi seurata tilaisuutta myös paikan päällä.

Ehdokkaiden kantoja kysytään muun muassa siitä, miten nuoret saataisiin paremmin mukaan kirkon piiriin, mikä on naisten paikka kirkossa ja pitääkö kirkon ottaa kantaa ilmastokysymyksiin. Suuri kysymys on myös se, miten kirkko selviää taloushaasteistaan, kun väki on lähtenyt kirkon piiristä.

Lue lisää:

Mari Leppänen ja Jouni Lehikoinen Turun piispanvaalin toiselle kierrokselle