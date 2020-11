Ruokavirasto haluaa Laukaan ympäristöstä sata hirvenpäätä tutkimuksiin, syynä harvinainen aivosairaus

Harvinaisen TSE-tautilöydöksen vuoksi Laukaan alueella on ryhdytty tehostettuun näytteidenottoon hirvistä.

Laukaassa ja sen lähialueilla alkoi metsästäjillä viikonloppuna iso urakka. Alueelta on pyydetty toimittamaan noin sadan kaadetun hirvenpää Ruokavirastolle tutkittavaksi.

Tehostetulla näytekeräyksellä halutaan varmistaa, ettei Laukaasta aiemmin näivettyneestä hirvestä löytynyttä harvinaista TSE-aivosairautta esiinny alueella enemmän.

– Viime viikonlopusta alkaen pyrimme nyt keräämään kaikkien kaadettujen aikuisten hirvien päät kahdeksalta riistanhoitoalueelta, sanoo Keski-Suomen riistapäällikkö Olli Kursula Suomen Riistakeskuksesta.

Laukaassa ja sen lähialueilla on käyttämättä tänä syksynä vielä runsaasti pyyntilupia, joten lisää lupia ei keräyksen vuoksi tarvita. Jokaisella kahdeksalla riistanhoitoalueella on nimetty yksi keräysvastaava.

Tieto näytteidenotosta on tavoittanut metsästäjät, ja keräys on lähtenyt hyvin käyntiin.

– Viikonloppuna Laukaasta kaadettiin kaksi aikuista hirveä ja Toivakassa neljästä viiteen hirveä. Tällä viikolla lähden viemään niitä Ruokavirastolle Kuopioon, kertoo Laukaan riistanhoitoyhdistyksen keräysvastaava Reijo Lipponen.

Tautiseurantaa pitkään

Laukaassa viime kuussa maastosta löydetty ja lopetettu arviolta 18-vuotias naarashirvi kärsi harvinaisesta aivorappeumasairaudesta.

– Suomessa on testattu vuodesta 2013 lähtien yhteensä noin 5000 hirvieläintä ja nyt löytyi toinen TSE-tautia kantanut hirvi. Aiemmin on löydetty Kuhmosta yksi myös ikääntynyt hirvi, jolla on ollut TSE-tautiryhmään kuuluva aivorappeuma. Se ei ollut taudin tarttuvaa muotoa, vaan sisäsyntyistä, kertoo ylitarkastaja Hanna Kuukka-Anttila Ruokavirastosta.

Vastaavia tapauksia on löydetty vanhoilla hirvillä myös Ruotsissa ja Norjassa.

Olli Kursula kertoo metsästäjien osallistuneen aiemminkin erilaisiin tutkimuksiin ja olevan tottuneita näytteiden keruuseen. Yksi hirvenpäiden keräyspiste sijaitsee Kuusan erämiesten eräkämpällä. Simo Pitkänen / Yle

TSE-tauteihin kuuluvaa tarttuvaa hirvieläimen CWD-tautia on esiintynyt Pohjois-Amerikassa 1960-luvulta alkaen. Ensimmäisen kerran Euroopasta tarttuvaa muotoa löytyi Norjasta 2016. Silloin tunturipeuroissa todettu tarttuva CWD-tauti johti kokonaisen tunturipeurapopulaation lopettamiseen.

Norjassa todetun taudin vuoksi aloitettiin Suomessa, Ruotsissa, Puolassa ja Baltian maissa CWD-seurantaohjelma. Tavoitteena on kerätä näytteet 3000 hirvieläimestä tämän vuoden loppuun mennessä.

– Tämä on sellainen tautiryhmä, jota ei kovin hyvin tunneta ja se on yksi syy miksi tällaisiin toimenpiteisiin nyt ryhdytään. Mutta on hyvin todennäköistä, ettei tämäkään ole taudin tarttuvaa versiota, vaan ikääntymiseen liittyvää sairautta. Siitä huolimatta asia halutaan selvittää varmuudella, sanoo Kursula.

Hitaasti etenevä aivorappeumatauti johtaa aina hirvieläimen kuolemaan. Tarttuva muoto voi tarttua kaikkiin hirvieläimiin, myös poroihin. Kuusipeuroihin se ei kuitenkaan tartu.

Hirvieläinten näivetystauti CWD ja muut TSE-taudit kuuluvat samaan prionien aiheuttamaan aivotautiryhmään kuin esimerkiksi hullun lehmän tauti.

Hirvenlihaa turvallista syödä

Hirvieläimen TSE-taudin ei tiedetä koskaan tarttuneen ihmiseen.

Vanhoilla hirvillä todettu TSE esiintyy hirvieläimen aivoissa, joten ihmisen olisi syötävä hirven aivoja taudin tarttumiseksi, jotta taudin aiheuttavaa prionia ylipäätään päätyisi ihmiseen.

Varsinaisessa, tarttuvassa CWD-taudissa prionia esiintyy hirvieläimen imusolmukkeissa ja lihaksissa, mutta senkään tautimuodon ei silti tiedetä koskaan tarttuneen ihmiseen.

– Terveen hirven lihaa voi turvallisesti syödä, mutta sairaasta tai näivettyneestä hirvestä pitää ilmoittaa kunnanlääkärille ja toimittaa pää Ruokavirastoon. Kunnaneläinlääkäriltä saa tapauskohtaisesti lisäohjeita, sanoo Kursula.

Lopullinen tutkimustulos Laukaasta löydetystä TSE-tautitapauksesta saataneen vuoden loppuun mennessä.

