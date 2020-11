Sunny Car Centerin viimeinen käräjäistunto päättyi monimutkaiseen rahariitaan – autokauppasotkun oikeuskäsittelylle ei näy loppua

Sunny Car Center on työllistänyt vuosien varrella ison joukon oikeusoppineita. Viimeisimmässä käräjäoikeuden istunnossa riidan eri osapuolia edusti kuusi avustajaa.

Sunny Car Center on työllistänyt vuosien varrella ison joukon oikeusoppineita. Viimeisimmässä käräjäoikeuden istunnossa riidan eri osapuolia edusti kuusi avustajaa. Antti Ruonaniemi / Yle

Hämeenlinnan sataprosenttisesti omistaman Linnan Kiinteistökehitys Oy:n edeltäjä Kantolan Kiinteistöt Oy sijoitti noin 300 000 euroa Sunny Car Centeriin ja peri ne myöhemmin takaisin. Monimutkaisessa kiistassa konkurssipesä katsoo, että rahat tulee palauttaa pesälle. Kiinteistöyhtiö on täysin eri mieltä ja kiistää vaatimuksen.

Kiistassa toissijaisena vastaajana on Sunny Car Centerin hallitus eli liikemies Markku Ritaluoma, poliitikko Iisakki Kiemunki ja hallituksen kolmas jäsen. Myös he kiistävät osaltaan pesän vaateet.

Konkurssipesän mukaan Kantolan Kiinteistöt osti Sunny Car Centerin osakkeita ja osakekaupan purkaminen sekä ostorahojen palauttaminen takaisin kaupungin yhtiölle oli osakeyhtiölain vastaista. Siksi rahat tulee maksaa konkurssiyhtiön velkojia puolustavalle konkurssipesälle korkoineen. Korot nostavat mahdollisen palautussumman noin 400 000 euroon.

Linnan Kiinteistökehityksen lakimiehet katsovat, että osakeantia ei tapahtunut, koska Sunny Car Centerin omistajat eivät toteuttaneet sijoitussopimuksessa eikä sen liitteenä olleita ehtoja. Kyseessä oli näin laina, jonka Kantolan Kiinteistöt sai periä takaisin.

Yllä oleva kertomus on huomattavasti yksinkertaistettu kuvaus monimutkaisesta kiistasta, josta Kanta-Hämeen käräjäoikeus antaa päätöksensä joulukuun puolivälissä.

Sunny Car Centerin oikeussaaga loppusuoralla

Sunny Car Centerin siviilikanneistunnot päättyivät käräjäoikeustasolla tänään tiistaina. Euroopan suurinta autokauppaa havitelleen yhtiön konkurssipesän julkiselvittäjä Jorma Tuomaala jätti oikeuteen kaikkiaan viisi kannetta. Näistä hämeenlinnalaisyhtiötä vastaan nostettu on viimeinen, jota käsiteltiin Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.

Suurautokauppahankkeesta kerrottiin ensimmäistä kertaa juhannuksen alla 2010. Kanta-Hämeen käräjäoikeus päätti asettaa kauppaa toteuttamaan perustetun Sunny Car Centerin konkurssiin syksyllä 2015.

Ensimmäinen Sunny Car Centeriä koskevan kanteen käsittely alkoi maaliskuussa 2018. Sen jälkeen käräjäoikeus on istunut pitkiä päiviä aurinkoisen autokauppayhtiön tiimoilta. Nyt siviilikanteet ovat käräjillä istuttu, enää odotetaan viimeistä päätöstä.

Sunny Car Center toki vielä työllistää suomalaista oikeusjärjestelmää. Kanteista kaksi on saanut jo lainvoimaisen tuomion, mutta kahdesta muusta on tulossa hovioikeuden päätös lähiaikoina. Mahdollista on, että näistä päätöksistä haetaan valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.

Eikä nyt käräjillä päättynyt oikeudenkäynti merkitse välttämättä asian käsittelyn loppua. On todennäköistä, että hävinnyt osapuoli vie asian Turun hovioikeuteen. Riita on niin monimutkainen, että ei olisi ihme, jos korkein oikeuskin haluaisi siitä vielä antaa tuomionsa. Silloin siviilioikeuskäsittely venyisi varmasti vuoden 2022 puolelle.

On myös hyvin mahdollista, että Sunny Car Centerin pääomistajaa Markku Ritaluomaa vastaan nostetaan rikossyytteet. Niitä käsitellään käräjillä aikaisintaan ensi vuoden syksyllä.