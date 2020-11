Kun nuoret halusivat mukaan tekemään kotikaupunkinsa isoja päätöksiä, aikuiset tyrmäsivät idean "liian rankkana" – toinen taktiikka tuotti tulosta

Kouvolan nuorisovaltuustossa iloitaan vaikuttamismahdollisuuksien parantumisesta. Nuorisovaltuusto voi ensi kesästä alkaen tehdä suoria aloitteita kaupunginvaltuuston kokouksissa. Kaupunginvaltuusto päätti asiasta maanantaina.

Tällä hetkellä nuorisovaltuuston aloitteet käsitellään kuntalaisaloitteiden tapaan. Kun muutos aloiteoikeudesta tulee voimaan, nuorisovaltuusto voi tehdä aloitteen suoraan kaupunginhallitukselle samaan tapaan kuten valtuutetut. Välikädet jäävät pois ja aloitteiden käsittelyaika lyhenee.

– Tämä helpottaa byrokraattisesti tosi paljon. Monta mutkaa suoristuu ja saamme asiat nopeammin valmisteluun kaupungin päätöksenteossa, iloitsee Nuorisovaltuuston 1. varapuheenjohtaja Niko Varelius.

Nuorisovaltuustolle tärkeimpiä asioita ovat kaikki nuoria ja lapsia ja heidän hyvinvointiaan koskevat asiat.

– Saimme pyynnön, että tekisimme aloitteen Kuusankosken frisbeegolfradan parantamisesta. Se on yksi konkreettinen asia, Niko Varelius kertoo.

Nuorisovaltuusto aikoo myös vierailla kaikissa Kouvolan nuorisotiloissa, haastatella nuoria ja selvittää, millaisia tilat ovat ja miten ne vaikuttavat nuorten hyvinvointiin.

Aiemmin nuorisovaltuusto on ottanut kantaa ja tehnyt aloitteita muun muassa kouluverkkoon ja moposuoraan liittyen.

– Haluamme kannustaa nuoria myös ehdolle kuntavaaleihin. Olisi kiva saada valtuuston 49 vuoden keski-ikää alemmas, nuorisovaltuuston puheenjohtaja Veikko Rantala pohtii.

Nuorisovaltuuston aloiteoikeudesta määrätään hallintosäännön päivityksessä, joka on parhaillaan tekeillä. Uusi hallintosääntö on tulossa voimaan ensi vuoden kesäkuussa.

Puheoikeus auttaa nuoria

Nuorisovaltuustoselvitykseen (siirryt toiseen palveluun) viime vuonna vastanneiden mukaan 68 prosentilla Suomen nuorisovaltuustoista on oikeus tehdä suoria aloitteita. Vuonna 2018 (siirryt toiseen palveluun) vastaava luku oli 60 prosenttia.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Matias Mäkiranta muistuttaa, että jokaisella nuorella on mahdollisuus tehdä myös kuntalaisaloite. Nuorisovaltuuston oikeus tehdä aloitteita suoraan valtuustolle kuitenkin selkeyttää asioiden käsittelyä.

– Suora kanava helpottaa sitä, että nuorisovaltuusto voi tehdä aloitteita, jotka menevät selvästi eteenpäin. Nuoret tietävät, etteivät aloitteet jää pyörimään hallinnon rattaisiin.

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella on Mäkirannan mukaan kuitenkin aloiteoikeutta merkittävämpi rooli. Viime vuonna tehdyn nuorisovaltuustoselvityksen mukaan 83 prosentilla nuorisovaltuustoja on puhe- ja läsnäolo-oikeud lautakuntien kokouksissaja 56 prosentilla edustaja kunnanvaltuustossa.

Esimerkiksi Kouvolassa nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuuston ja lautakuntien kokouksissa.

– Ilman näitä meidän vaikutusmahdollisuutemme olisivat pohjamudissa. Nyt esimerkiksi minä pystyn viemään asian suoraan tekniseen lautakuntaan, jos joku nuori ottaa minuun yhteyttä, kertoo Niko Varelius, joka on Kouvolan nuorisovaltuuston edustaja teknisessä lautakunnassa.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Matias Mäkirannan mielestä toivottavinta olisi, että nuorisovaltuustolla olisi käytössään sekä puhe- ja läsnäolo-oikeus että aloiteoikeus.

– Kun nuorilla on puheoikeus, he pääsevät puhumaan aloitteidensa puolesta. Puhe- ja läsnäolo-oikeus on arvokas siinäkin mielessä, että monet kuntapolitiikassa käsiteltävät asiat ovat sellaisia, joita varten ei tehdä aloitteita. On hyvä, että nuoret pääsevät kommentoimaan juoksevia asioita.

Nuoret haluavat edustaa hallituksessa

Nuorisovaltuuston suora aloiteoikeus nousi Kouvolassa päättäjien käsittelyyn muutamien kaupunginvaltuutettujen tehtyä asiasta valtuustoaloite. Aloite ilahdutti nuorisovaltuustoa, joka oli aikonut viedä itse asiaa eteenpäin.

Kouvolan nuorisovaltuusto ei kuitenkaan aio tyytyä nykyisiin vaikutusmahdollisuuksiin vaan pyrkii laajentamaan näkyvyyttään entisestään. Nuorisovaltuusto tavoittelee puhe- ja läsnäolo-oikeutta kaupunginhallituksessa.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton mukaan nuorisovaltuustojen puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanhallituksessa on alkanut yleistyä. Liiton tietojen mukaan 23 kunnassa nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanhallituksessa.

– Kaupunginhallituksessa tehdään niitä isoja päätöksiä ja sinne olisi hyvä saada nuorten ääni kuuluviin, Veikko Rantala sanoo.

Asiasta tehtiin nuorisovaltuuston mukaan aloite reilu vuosi sitten, mutta se kaatui kaupunginhallituksessa osan puoltaessa ja osan vastustaessa esitystä.

– Sitä on perusteltu, että hallitus on rankka paikka nuorille. Minusta nuoret ovat oikeita ihmisiä sanomaan, mikä heille on rankka kokemus, Niko Varelius toteaa.

Nuorisovaltuusto aikoo ottaa asian uudelleen käsittelyn ensi kevään kuntavaalien jälkeen.

Viime vuonna tehdyn Nuorisovaltuustoselvityksen mukaan viittä kuntaa lukuunottamatta jokaisessa Manner-Suomen kunnassa on nuorisovaltuusto.

Kuntalaki edellyttää, että kunnan on perustettava nuorisovaltuusto tai muu vaikuttajaryhmä nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien takaamiseksi.