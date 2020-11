Lapsena nähdyn E.T.-elokuvan musiikki saa yhä ohjaaja Klaus Härön herkistymään: "Laittakaa pian pois, koska muuten alkaa itkettää! "

Lapsena nähty E.T. saa yhä kyyneleet elokuvaohjaaja Klaus Härön silmiin

Elokuvaohjaaja Klaus Häröä kiinnosti lapsena vain elokuva. Porvoolaisella perheellä ei ollut kotona VHS-nauhuria, joten Klaus-pojalla piti olla muita keinoja tallentaa elokuvia myöhempää analysointia varten.

– Minulla oli mankka mukana teatterissa, ja olen nauhoittanut sillä tavalla aika monta elokuvaa c-kasetille. Se oli tapa kokea ne uudelleen, kun ei voinut katsoa VHS-kasetilta, eikä ollut rahaa käydä katsomassa niitä niin monta kertaa. Kuuntelin niitä leffoja, että miten ne soljuvat, missä tulee musiikkia ja missä alkaa dialogi.

Puoli seitsemän -ohjelmassa Härölle soitettiin Steven Spielbergin vuonna 1982 ensi-iltaan tuleen elokuvan E.T. tunnusmusiikkia. Vastaus tuli heti:

– Tästä tulee mieleen polkupyörä, metsä. Siitä ei ole monta päivää, kun olen tätä itsekseni laulanut. Ja laulan varmaan useasti viikossa. Laittakaa pian pois, koska muuten alkaa itkettää.

E.T. kosketti 11-vuotiasta Häröä erityisen syvältä, ja hän katsoi sen viiteen kertaan. Elokuvan jälkeen Härölle ei saanut edes puhua.

– Muistan kun sanoin äidille Porvoon bussissa, että älä puhu minun kanssa, haluan jäädä tämän elokuvan tunnelmaan. Musiikki on minulle yksi tapa jäädä elokuvan fiilikseen jälkeenpäin.

Se on minusta maailman puhtaimpia ja hienoimpia elokuvia.

Meni monta vuotta, että E.T ei ollut Härölle niin tärkeä elokuva, mutta sitten se löytyi uudestaan.

– Elokuvakouluvuosina olin sellainen elokuvasnobi, että työnsin sen mielestä ja ajattelin, että se on vain amerikkalaista kaupallista hömppää. Mutta sitten olin Ruotsissa ja E.T. tuli tv:stä, ja istuin vaan television ääressä ja kyyneleet valuivat. Se on minusta maailman puhtaimpia ja hienoimpia elokuvia.

Härön uusin ohjaus, omaelämäkerrallinen Elämää kuoleman jälkeen saa uusintaensi-iltansa perjantaina 20.11.

Katso Härön koko haastattelu Puoli seitsemän -ohjelmassa Yle Areenasta: