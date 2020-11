Teollisuus varoittaa: EU:n rahoituspaketti uhkaa Suomen päästötöntä sähköntuotantoa

Teollisuuden etujärjestöt ja työmarkkinajärjestöt varoittavat, että EU:n kestävän rahoituksen paketti uhkaa nostaa päästöttömän sähkön tuotantokustannuksia ja rapauttaa vientiteollisuuden kilpailukykyä.

Energiateollisuuden, Kemianteollisuuden, Metsäteollisuuden, Teknologiateollisuuden, Elinkeinoelämän keskusliiton ja ammattiliitto SAK:n kannanoton mukaan tuuli- ja aurinkovoiman suosiminen rajaa suurimman osan Suomessa tuotetusta päästöttömästä sähköstä paketin ulkopuolelle.

Rajaukset voivat järjestöjen mukaan tarkoittaa käytännössä sitä, että tuuli- ja aurinkovoiman rakentamiseen ja ylläpitoon saa edullisempaa lainaa kuin muuhun päästöttömään tuotantoon. Muuta päästötöntä tuotantoa ovat muun muassa pääomavaltaiset ydinvoima ja vesivoima.

– On käsittämätöntä, että juuri kun kaikki toimialat ovat laatineet omat tiekarttansa hiilineutraaliuteen, EU on nostamassa päästöttömän sähkön kustannuksia, syyttää Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä tiedotteessa.

– Ei ole kestävää, jos kaikkea päästötöntä tuotantoa ei voi rahoittaa samoin ehdoin, sanoo elinkeinoasioiden päällikkö Lauri Muranen SAK:sta.

Paketin sisältöön mahdollista vaikuttaa

Järjestöt huomauttavat, että sähkön osuuden kasvattaminen teollisen tuotannon energialähteenä on ainoa tehokas tapa vähentää teollisuuden päästöjä.

EU-komission on määrä julkistaa lähipäivinä luonnoksen kestävyyskriteereistä ilmaston kannalta keskeisille investoinneille. Kestävyyskriteeristö on laajalla konsultaatiokierroksella seuraavat neljä viikkoa, jolloin sisältöön on mahdollista vaikuttaa, järjestöt patistavat.

– Hallituksemme on huolehdittava, että pääsemme hallituksen itsensä asettamiin ilmastotavoitteisiin edellyttämällä, että päästötöntä energiantuotantoa kohdellaan tasavertaisesti EU:ssa, sanoo Teknologiateollisuuden kestävän kehityksen johtaja Helena Soimakallio.