Iso joukko suomalaisia näyttelijöitä pääsi Tampereella kuvattavaan Hollywood-elokuvaan – mukana neljä tunnettua nimeä

Andrei Alén, Sanna-June Hyde, Maija Paunio ja Kris Gummerus ovat mukana Dual-elokuvassa. Heillä kaikilla on tarinan kannalta tärkeät roolit. Timo Korhonen / AOP, Laura Malmivaara, Jarno Kuusinen / AOP

Tampereella kuvataan Hollywood-elokuva Dualia, ja se tarkoittaa töitä suomalaisille ammattilaisille. Elokuvan pääosissa nähdään maailmantähtiä kuten Avenger-elokuvista tuttu Karen Gillan ja Breaking Bad -tv-sarjan Aaron Paul.

Roolittaja Jantsu Puumalainen Helsinki Casting -toimistosta sai tehtäväkseen etsiä amerikkalaiseen sci-fi -trilleriin parikymmentä suomalaista näyttelijää sivurooleihin. Joukkoon valikoituivat muiden muassa Maija Paunio, Sanna-June Hyde, Kris Gummerus ja Andrei Alén.

Nelikon on voinut bongata elokuvista, tv-sarjoista ja teatterista. Alén näytteli Rahikaista Tuntemattomassa sotilaassa, Paunio on ollut mukana muun muassa Sorjosessa, Hyde lukuisissa Helsingin kaupunginteatterin esityksissä ja Gummerus muun muassa supersankarielokuva Rendelissä.

Puumalainen kehaisee, että neljän suomalaisen roolit vievät tarinaa vahvasti eteenpäin. Sen lisäksi heillä on yksi oleellinen yhteinen nimittäjä.

– Pauniolla, Hydellä ja Alénilla on natiivitason englanti. Gummeruksen englanti on erittäin hyvää, ja hän oli habitukseltaan sellainen, että ohjaaja kiinnitti häneen heti huomiota, Puumalainen sanoo.

Paunio on opiskellut ammattiin Isossa-Britanniassa, samoin Hyde, joka on myös syntynyt saarivaltakunnassa. Alén puolestaan on kasvanut Lontoossa.

Hyden perheestä kolme sukupolvea

Sanna-June Hyde oli erityisen ilahtunut, kun pääsi Dualiin tekemään töitä toisella äidinkielellään englanniksi. Myös Hyden 75-vuotias isä Leslie Hyde ja 9-vuotias tytär Unelma Hyde ovat elokuvassa mukana.

– Luimme käsikirjoitusta ja harjoittelimme repliikkejä yhdessä. Äiti oli ajamassa meitä Tampereelle. Se oli liikuttavaa. Kun on korona ja kaikki, se oli entistä herkempää, Hyde sanoo.

Hydellä on Dualissa useita kohtauksia. Hänen roolinsa tapaa Karen Gillanin esittämän naisen ja antaa tälle tiedon, joka vaikuttaa pääroolihahmon elämään.

Hyde kertoo jännittäneensä etukäteen, millainen maailmankuulu vastanäyttelijä on.

– Mietin, että mitä jos hän on koppava ja menen lukkoon. Se on pahinta, mitä näytellessä voi tapahtua. Osoittautui kuitenkin, että Karen oli välitön ja naurava. Oli tosi mukava näytellä hänen kanssaan, Hyde sanoo.

Hyden mukaan elokuvassa on outoutta ja huumoria. Yllättäviä erojakin oli suomalaisiin tuotantoihin verrattuna.

– Suomessa on usein tosi kiire. Dualissa ei ollut sellaista. Oli eri tavalla rauha. Ohjaaja keskusteli pienempienkin roolien kanssa. Hän antoi tehdä kohtauksia uudestaan ja kyseli, että haluatko kokeilla jotain muuta, Hyde sanoo.

Tuotannossa oli ihmisiä ympäri maailmaa; Yhdysvalloista, Skotlannista, Uudesta-Seelannista ja Etelä-Amerikasta. Koronarajoitukset olivat tiukat. Hyde kertoo käyneensä testeissä kolme kertaa viikossa. Kaikilla oli maskit ja vain tietyt alueet, joilla sai liikkua. Vain, kun kamera kävi, näyttelijät saivat poistaa maskinsa.

– Uusia kasvoja haluavat sekä yleisö että ohjajaat. Olemme tehneet paljon töitä sen eteen, että roolitukset eivät toistaisi itseään sarjasta toiseen, sanoo roolittaja Jantsu Puumalainen. Benjamin Suomela / Yle

Alénille englanti oli kotikenttäetu

Andrei Alén on asunut Isossa-Britanniassa yli puolet elämästään ja käynyt siellä koulunsa. Suomeen hän muutti keväällä – ja pääsi heti näyttelemään kansainvälisessä tuotannossa.

Alénin osio kuvataan tänään tiistaina. Hänen hahmonsa on britti, ja hän tekee kaikki kohtauksensa yhdessä Karen Gillanin kanssa. Vastanäyttelijänsä hän tapaa vasta kuvauksissa.

– Karen on niin superlahjakas ammattilainen, että hän pystyy varmasti johdattamaan ja auttamaan minut kohtausten läpi nopealla introlla aamulla.

Alén kuvailee käsikirjoitusta “todella, todella hyväksi” ja ohjaajaa ammattitaitoiseksi ja intohimoiseksi.

Englannin kielen näyttelijä kokee eräänlaisena kotikenttäetuna.

– Tunneissa laskien olen näytellyt englanniksi enemmän kuin suomeksi. Opin tekstiä nopeammin, löydän siitä impulsseja ja hahmotan sitä selkeämmin englanniksi kuin suomeksi, Alén luonnehtii.

Alén uskoo, että roolilla on positiivinen mutta ei välttämättä mullistava vaikutus uraan.

– En usko ihmeisiin. Parhaat tulokset saadaaan tekemällä tasaisesti kovaa työtä. Käsikirjoitus, ohjaaja ja näyttelijät ovat niin hyviä, että olen varma, että monet katsovat elokuvan. Voi olla, että se tuo uusia työmahdollisuuksia, mutta en laske niiden varaan mitään.

Gummerukselle viimeinen päivä

Kris Gummeruksen työt ovat vielä edessä. Hänen osuutensa tehdään viimeisenä kuvauspäivänä eli huomenna keskiviikkona. Gummerukselle on varattu koko päivä. Silloin maailmantähdet ovat jo poistuneet Suomesta.

Gummeruksella on rooli bioteknologiayrityksen edustajana. Hänen hahmonsa esiintyy videolla, jota Karen Gillanin esittämä hahmo katsoo ja tekee sen jälkeen tärkeän päätöksen.

– Se toimii alkusykäyksenä tarinalle. Edustan sci-fi -teknologiaa, johon Gillanin roolihahmo tarttuu, Gummerus muotoilee.

Gummeruksen mukaan tarina kertoo “jossain määrin kloonauksesta”. Hänen hahmonsa on amerikkalainen, ja häneltä edellytetään natiivia amerikanenglannin aksenttia. Gummerus on opiskellut Britanniassa, asunut siellä kymmenen vuotta ja opetellut myöhemmin oikeanlaisen aksentin.

Gummerus pitää ohjaajaa omaperäisenä ja on innostunut roolistaan, mutta suhtautuu realistisesti sen tuomaan näkyvyyteen.

– Teen paljon koekuvauksia. Joskus yksi sadasta tärppää. Minulla on Dualissa pitkä puhe. Katsotaan, paljonko siitä jää lopulliseen elokuvaan jäljelle. Koskaan ei tiedä, paljonko mutkia suoristetaan. Mutta on siistiä, että pääsen tekemään pienen mutta tärkeän osan, Gummerus sanoo.

Jantsu Puumalainen (vas.) roolitti Hollywood-elokuva Dualia. Siinä nähdään muun muassa Katariina Havukainen, jonka esittelyvideota katsovat myös Veera Tarmo (kesk.) ja Ina Kalliala (oik.) Helsinki Casting -toimistosta. Benjamin Suomela / Yle

Roolitus tehtiin vauhdilla

Roolitus tapahtui nopeasti. Kun roolittaja Jantsu Puumalainen aloitti, aikaa kuvausten alkuun oli vain puolitoista kuukautta. Siinä ajassa piti löytää riittävän hyvin englantia osaavia ammattilaisia, jotka täyttävät myös monimuotoisuuden vaatimukset ja tulevat erilaisista etnisistä taustoista. Puumalaisen mukaan moimuotoisuus näkyy erityisesti avustajissa.

Perinteisiä koekuvauksia ei koronan vuoksi voinut järjestää. Ensin Puumalainen kartoitti ulkomailla opiskelleet ja brittiläis-amerikkalaistaustaiset tekijät. Sitten hän pyysi self tape -videoita. Ne ovat näyttelijöiden itse itsestään kuvaamia esittelyitä.

Puumalainen kertoo, että ohjaaja Riley Stearns halusi videoihin autenttista tekemistä ja luonnollisuutta.

– Kerroin näyttelijöille, että nyt on sama vaikka kuvaisitte vessassa tai keittiönpöydän ääressä. Olkaa sellaisia kuin olette. Etsimme mielenkiintoisia kasvoja ja diversiteettiä, ihmisiä, jotka eivät sijoitu tiettyyn aikaan tai paikkaan, Puumalainen sanoo.

Sen yksityiskohtaisempia toiveita ei esitetty, ja se on Puumalaisen mukaan poikkeuksellista.

– Suomalaiset ohjaajat voivat antaa tarkkojakin kriteereitä esimerkiksi ulkonäon tai iän suhteen. Minulle annettiin vapaat kädet ehdottaa. Kieliosaaminen oli tärkeää. Kauhoimme isolla kauhalla ja harvensimme haarukalla. Heitimme ohjaajan kanssa joitain rooleja kokonaan ympäri. Se oli hyvin fiilispohjaista roolittamista, improsimme lennosta, Puumalainen luonnehtii ohjaajan kanssa työskentelyä.

Näyttelijöillä somekielto

Keitä kaikkia suomalaisia Dualissa sitten nähdään? Ylelle paljastettujen neljän näyttelijän lisäksi Puumalainen ei kerro muita nimiä.

Näyttelijöitä ja avustajia on kielletty julkaisemasta sosiaalisessa mediassa päivityksiä kuvauspaikoilta. Somesta on kuitenkin voinut päätellä, että Katariina Havukainen tekee body doublea eli pääosanesittäjä Karen Gillanin tuplaroolia.

Iso osa suomalaisesta kuvausryhmästä on virallisesti kerrottu IMDB-palvelussa (siirryt toiseen palveluun). Sieltä selviää myös, että lavastajana työskentelee Sattva-Hanna Toiviainen, pukusuunnittelijana Janne Karjalainen ja näyttelijöitä meikkaa Salla Yli-Luopa. Ryhmän postauksia näkyy tässä jutussa.

Osa kansainvälisestä tekijäjoukosta on jakanut tunnelmiaan Tampereelta. Yksi heistä on uusiseelantilaissyntyinen näyttelijä Beulah Koale. Hän nauraa Instagram-päivityksessään olevansa paikassa, jossa on lunta. Voit katsoa videon täällä (siirryt toiseen palveluun).

Sen Puumalainen kertoo, että suurelle yleisölle tuttuja suomalaisnäyttelijöitä on mukana vain muutama. Loput ovat uusia nimiä, valtaosa ammattilaisia kyllä, mutta tuoreita kasvoja.

– Dualissa eivät ole samat naamat kuin kaikkialla muualla. Se on virkistävää, Puumalainen sanoo.

Jasper Pääkkönen voisi olla mukana

Yhdysvaltalainen Aram Tertzakian tuottaa Dualia Tampereella, jossa hän on seurannut kuvauksia lähes kaksi kuukautta.

Tertzakian on Suomi-fani, joka on ennen Dualia vieraillut Suomessa yli 20 kertaa. Täällä on ystäviä, muun muassa Jasper Pääkkönen, jonka luona Tertzakian kertoo käyvänsä usein.

Pääkkönen on aiemmin näytellyt muun muassa Spike Leen BlacKkKlansmanissa. Onko hän yksi Dualin suomalaisnäyttelijöistä?

– Valitettavasti ei. Syynä ovat aikataulut. Hän on parhaillaan toisen elokuvan kuvauksissa, Tertzakian sanoo.

Pääkkönen on mukana Virossa tehtävissä Omerta-elokuvissa.

Tuottajakaan ei paljasta enempää suomalaisnimiä. Sen hän kertoo, että suomalaisilla on sivurooleja, ja mukana on myös pari lasta.

– Elokuvan näyttelijöistä osa puhuu brittiaksentilla, osa amerikan aksentilla ja osa kuulostaa suomalaisilta, kun he puhuvat englantia. Ohjaaja Riley on ottanut eräänlaisen Yhdistyneet Kansakunnat -asenteen. Se tekee elokuvasta jopa paremman, Tertzakian sanoo.

– Suurin yllätys on ollut ihmisten asenne, Dual-elokuvan tuottaja Aram Terzakian kehuu tamperelaisia. Antti Eintola

Tuottaja on Suomi-fani

Kun Aram Tertzakian puhuu Suomesta, sana amazing toistuu usein. Suomi on ollut “absolutely amazing”, aivan uskomaton. Kuvaukset ovat onnistuneet, suomalainen tiimi on ollut ammattitaitoinen, kova tekemään töitä ja päälle päätteeksi mukava, Tertzakian kehuu.

Tuottaja suorastaan pahoittelee, ettei löydä mitään valittamisen aihetta. Näyttelijät sekä ohjaaja ovat olleet tyytyväisiä.

– Suurin yllätys on ollut ihmisten asenne. Kaikki ovat suhtautuneet myönteisesti ja lämpimästi. Olemme tunteneet olomme tervetulleeksi. Jopa silloin, kun olemme sulkeneet alueita liikenteeltä, ihmiset ovat olleet ymmärtäväisiä ja ystävällisiä.

35 prosenttia kuluista takaisin

Suomessa on ollut jo jonkin aikaa käytössä elokuvien kannustintuki, jolla houkutellaan kansainvälisiä tuotantoja Suomeen. Tuki takaa tekijöille 25 prosenttia Suomessa syntyvistä kuluista takaisin.

Tuottaja Tertzakian kertoo, että sen lisäksi Dual saa paikalliselta elokuvakomissiolta eli Film Tampereelta vielä kymmenen prosentin tuotantokannustimen.

– Minulla ei ole vielä antaa tarkkoja euro- tai dollarimääriä, mutta saamme noin 35 prosenttia kuluista takaisin. Se on ihan kilpailukykyinen määrä muihin maihin verrattuna.

Tertzakian tosin huomauttaa, että tukea voisi saada lisääkin.

– Suomi on hieno maa, mutta täällä ei ole halpaa kuvata. Muualla esimerkiksi elinkustannukset ovat pienemmät. Taloudellisesta näkökulmasta Suomi ei välttämättä ole kilpailukykyisin, jos kannustimia ei lisätä. Toisaalta Suomella on muita avuja. Täällä on turvallista koronan aikana ja muutenkin. Täällä on korkea elintaso. Sellaiset asiat tekevät maasta houkuttelevan.

Tertzakianin mukaan reissu on kannattanut.

– Ehdottomasti. Toivottavasti kuvaamme täällä lisää joskus tulevaisuudessa.

