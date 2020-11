Koronaa vuotaa nyt Venäjältä Suomeen – kaksoiskansalaiset pääsevät vapaasti kulkemaan Suomen rajan läpi: "Pyydämme, että kaikki vielä miettisivät"

Kaakkoisrajan ylittää päivittäin 1000-1500 henkilöä. Suurin osa ylittäjistä on rekkakuskeja.

Kaakkoisrajan ylittää päivittäin 1000-1500 henkilöä. Suurin osa ylittäjistä on rekkakuskeja. Kare Lehtonen / Yle

Kaakkois-Suomessa on todettu viime aikoina aikaisempaa enemmän koronavirustartuntoja, joiden epäillään olevan peräisin Venäjältä, jossa tautitilanne on huomattavasti Suomea huonompi.

– Viimeisen viikon aikana meillä on ollut neljä koronatartuntaa, joiden epäilemme tapahtuneen Venäjän-käynnin yhteydessä. Tämä on noin kolmannes kaikista tartunnoista viikon aikana, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin terveys- ja vanhusten palvelujen johtaja Tuula Karhula huomauttaa.

Kaikkiaan Etelä-Karjalassa on todettu viimeisen viikon aikana 13 tartuntaa.

Myös Kymenlaakson Kymsote varoitteli äskettäin Venäjällä saatujen tapausten lisääntymisestä. Kymsoten mukaan tuolloin noin neljännes Kymenlaaksossa todetuista tartunnoista epäiltiin tapahtuneen Venäjällä käynnin yhteydessä.

Alueen terveysviranomaiset vetoavatkin Venäjällä käyviin henkilöihin.

– Pyydämme, että kaikki vielä miettisivät onko välttämätöntä matkustaa Venäjälle, Tuula Karhula sanoo.

Karhulan mukaan Eksoten tietoon on tullut myös tapauksia, jossa Venäjällä käyneet eivät ole noudattaneet kymmenen päivän vapaaehtoista karanteenia käynnin jälkeen.

Eksoten Tuula Karhula pyytää välttämään Venäjän matkoja. Kare Lehtonen / Yle

Monella kaksois-kansalaisella sukua itärajan takana

Monella Suomessa asuvalla Venäjän kansalaisella on kuitenkin sukulaisia itänaapurissa ja asioita hoidettavana.

Esimerkiksi Lappeenrannassa asuvalla Jelena Hodokaisella on sairas äiti Venäjällä Siperiassa Krasnojarskissa, joka on noin 5000 kilometrin päässä Suomesta.

Hodokainen palasi pari viikkoa sitten matkalta äitinsä luokse. Tämän jälkeen hän oli kymmenen päivää karanteenissa Suomessa.

– Pandemian vuoksi en muuten olisi käynyt Venäjällä, mutta minun oli pakko käydä tapaamaan äitiäni ja hoitamassa asioita, jotka vaativat henkilökohtaista läsnäoloani, Hodokainen sanoo.

Jelena Hodokainen oli 10 päivää karanteenissa Venäjän käyntinsä jälkeen. Kare Lehtonen / Yle

Hänen mukaansa rajan ylitys varsinkin Suomen rajalla sujui helposti.

– Ongelmia ei ollut Suomen rajalla vaan Venäjän rajalla. Suomen rajalla kaikki sujui helposti, Hodokainen korostaa.

Toisella kerralla ongelmia

Hodokaisen mukaan hänen pitäisi mennä Venäjälle vielä toisen kerran hoitamaan samoja asioita, mutta silloin Venäjältä poistutumisessa voi tulla ongelmia.

– Venäjän viranomaiset päästävät yhden kerran Venäjän rajalta läpi helposti, mutta toisella kerralla pitää olla jo selkeät perusteet Venäjältä lähdölle, Jelena Hodokainen sanoo.

Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Jukka Lukkari. Kare Lehtonen / Yle

Venäjän rajaviranomaisten ohjeiden (siirryt toiseen palveluun)mukaan Venäjän kansalainen voi lähteä Venäjältä useamman kertaa esimerkiksi hoitamaan sairaita lähisukulaisiaan. Hoidon tarve pitää kuitenkin todistaa virallisilla papereilla.

Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Jukka Lukkari vahvistaa, että Suomen rajaviranomaisilla ei ole mahdollisuuksia asettaa esteitä Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisten ja Suomessa oleskeluluvalla asuvien Venäjän kansalaisten Venäjän käynteihin.

– Valtioneuvoston päätösten mukaan heillä on oikeus lähteä ja saapua maahan, Jukka Lukkari toteaa.

Kaakkois-Suomen rajavartioston mukaan rajanylityksiä on kaakkoisrajalla päivittäin 1000-1500. Näistä suurin osa on venäläisiä rekkakuskeja. Korkeintaan joka kolmas rajanylittäjä on Suomessa asuva Venäjän kaksoiskansalaisia tai oleskelupalainen.