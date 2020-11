Poliisi epäilee 16-vuotiasta poikaa kahdesta tapon yrityksestä Kirkkonummella – uhreissa lukuisia veitsen aiheuttamia vammoja

Tutkinnanjohtajan mukaan kyseessä on todella poikkeuksellinen tapaus.

16-vuotiasta poikaa epäillään kahdesta tänä syksynä Kirkkonummella tapahtuneesta tapon yrityksestä.

Ensimmäinen tapon yritys ja törkeän ryöstön yritys tapahtui Kirkkonummen Tolsassa 2. lokakuuta. Tässä tapauksessa rikoksista epäillään kuutta henkilöä, joista nuorin on vasta 15-vuotias.

16-vuotias kirkkonummelainen poika on vangittuna rikoksista todennäköisin syin epäiltynä. Näiden rikosten esitutkinta on valmis, ja tapaus on siirtynyt syyteharkintaan.

Samaa poikaa epäillään myös toisesta tapon yrityksestä. Epäilty tapon yritys on tapahtunut Kirkkonummen keskustassa Asematiellä 26. syyskuuta. Asematien tapahtumissa teosta ei epäillä muita henkilöitä vangittuna olevan 16-vuotiaan lisäksi.

Molemmissa veriteoissa tekovälineenä on käytetty veistä. Kummassakin tapauksessa uhreissa on ollut lukuisia veitsen aiheuttamia vammoja.

Se, että näin nuoria epäillään erittäin vakavista rikoksista ja etenkin, se että yksi tekijä liittyy kahteen lyhyen ajan sisällä tapahtuneeseen rikokseen, on tapauksen tutkinnanjohtajana toimineen rikoskomisario Nina Kankaan mukaan erittäin harvinaista.

− Minun virkaurallani en muista vastaavaa tapahtuneen koskaan, vaan kyseessä on todella poikkeuksellinen tapaus, Kangas kertoo poliisin tiedotteessa. (siirryt toiseen palveluun)

Asematien tapahtumien tutkinta saadaan valmiiksi lähiaikoina.