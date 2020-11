Tupakointikiellon valmistelu puhuttaa vankiloissa – vanki: "Voi nostaa väkivallan riskiä, kun jengillä on hermot kireällä"

Helsingin vankilan kokeilusta on saatu hengenvaarallisia kokemuksia. Tupakka sytytetään vaikka sellin sähköjohdoista.

Vankien yleinen tapa tupakoida vähenee, jos eduskunta hyväksyy suunnitelman savuttomista vankiloista.

Esityksen mukaan tupakointi kielletään kaikissa suljetuissa vankiloissa. Avovankiloita mahdollinen uudistus ei koske.

Avovankiloissa tupakointi tapahtuu pääasiassa ulkona, mutta suljetuissa vankiloissa on saanut polttaa sisällä.

Se on turvallisuusriski sekä henkilökunnalle että savuttomille vangeille. Rikosseuraamuslaitoksen suunnitelma ei miellytä edes avovankilan vankeja.

– Tuntuu hölmöltä jos pitkään jatkunut tupakointi täytyy vankilassa lopettaa, sanoo Satakunnan vankilan Huittisten yksikössä rangaistustaan istuva Joni Malja.

Malja saa tukea sellikaveriltaan Antti Toijalta.

– Varmaan voi nostaa väkivallan riskiä, kun jengillä on hermot kireällä, Toija sanoo.

Tupakan tilalle tarjotaan korvaustuotteita

Satakunnan vankilalla on toinen yksikkö Säkylän Köyliössä, joka on suljettu laitos. Sitä mahdollinen tupakointikielto koskee samalla tavalla kuin muitakin suljettuja vankiloita.

Rikosseuraamuslaitoksella tiedetään vankien mielipide.

Satakunnan vankilan johtaja Miia Tolvi arvioi, että muutosvaihe koettelee kaikkia, mutta asiaan totutaan ajan myötä. Tolvi sanoo kuitenkin ymmärtävänsä vankien näkemyksen.

– Se on varmasti kova paikka, kun samaan aikaan voi olla vieroitusoireita myös päihteistä. Ehkä se voi tuntua jopa lisärangaistukselta, Tolvi sanoo.

Satakunnan vankilan Huittisten yksikkö on avovankila, eikä mahdollinen uudistus koske sitä. Tapio Termonen / Yle

Rikosseuraamuslaitoksen suunnitelmissa on tukea vankeja tupakoinnin lopettamisessa jakamalla heille nikotiinikorvaustuotteita.

Vangit eivät niiden tehoon usko. Antti Tolja on jo kerran sellaisia saanut ja kokeillut.

– Ei niistä mitään hyötyä ollut. Kyllä sinne tupakalle täytyy päästä, Toija sanoo.

Sellikaveri Joni Malja on samoilla linjoilla.

– Voivat ne hetken helpottaa, mutta kyllä sitä tupakkaa on kuitenkin saatava, Malja sanoo.

Helsingin vankilassa on kokeiltu kompromissia huonoin tuloksin

Asiaa käsitellaan parhaillaan eduskunnassa. Puntaroitavana on muun muassa se, rikotaanko tupakoinnin mahdollisella kiellolla vankien itsemääräämisoikeuksia. Päätöstä odotellaan vielä tämän vuoden puolella.

Helsingin vankilassa on kokeiltu täyskieltoa lievempää tapaa. Vanki on saanut käydä tupakalla kolme kertaa päivän aikana. Muuna aikana tupakat ja tulentekovälineet on kerätty pois.

Vangit ovat kuitenkin piilottaneet tupakkaa ja tulentekoon he ovat käyttäneet mielikuvitustaan.

Tämä on johtanut Helsingin vankilan apulaisjohtaja Tero Uuranmäen mukaan hengenvaarallisiin menetelmiin.

Vangit ovat esimerkiksi avanneet sellissä olevia televisioita ja dvd-soittimia. Niiden sähköjohtoja yhdistämällä he ovat saaneet aikaan kipinöitä, joilla he ovat tupakkansa sytyttäneet.

– Tai sitten on avattu pistorasioita ja valokytkimiä, ja otettu sieltä johdot esiin, kertoo Uuranmäki.

Ainakin yksi vankilan henkilökuntaan kuuluva henkilö on saanut sähköiskun. Osa selleistä on jouduttu poistamaan käytöstä, koska niissä on niin paljon rikkinäisiä sahkölaitteita.

Tero Uuranmäen mukaan Helsingin vankilan kokeilu on ollut kuitenkin hyödyllinen.

– Nyt ainakin tiedetään, että tälläistä mallia ei kannata ottaa käyttöön, Uuranmäki sanoo.

