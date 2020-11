Yhdysvallat aikoo leikata Afganistanissa ja Irakissa olevien joukkojensa määrää – Nato varoitti hätiköinnistä

Yhdysvallat aikoo vähentää Afganistanissa olevien joukkojensa määrää 2 500:aan tammikuun puoliväliin mennessä, ilmoittaa maan puolustusministeriö. Joukkojen määrä laskisi matalimmilleen lähes 20 vuotta kestäneen sodan aikana.

Virkaa tekevä puolustusministeri Christopher Miller kertoi, että maasta vedetään tammikuun 15. päivään mennessä noin 2 000 sotilasta.

Lisäksi maa aikoo vähentää joukkojensa määrää Irakissa, josta on palaamassa Yhdysvaltoihin 500 ihmistä. Tämän jälkeen myös Irakiin jäisi noin 2 500 yhdysvaltalaisjoukkojen jäsentä.

Siirrot heijastelevat viimeisiä kuukausiaan presidenttinä toimivan Donald Trumpin lupausta tuoda sodat Afganistanissa ja Irakissa päätökseen sekä joukot kotiin.

Millerin mukaan Yhdysvallat on saavuttanut vuonna 2001 tehtyjen syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen asetetut tavoitteet. Näihin kuului ääri-islamistien kukistaminen. Lisäksi Yhdysvaltojen tavoitteena oli auttaa paikallisia liittolaisia ottamaan taistelut haltuunsa.

– Me suojelemme lapsiamme jatkuvan sodan raskaalta taakalta ja hinnalta, ja kunnioitamme niitä uhrauksia, jotka on tehty rauhan ja tasapainon palvelukseksi Afganistanissa, Irakissa ja ympäri maailmaa, Miller julisti.

Trumpin erottama Esper vastusti joukkojen vähentämistä

Miller teki ilmoituksensa 10 päivää sen jälkeen, kun Trump erotti tämän edeltäjän Mark Esperin.

Esper oli vaatinut, että Afganistanissa pidettäisiin 4 500 yhdysvaltalaisjoukkojen jäsentä, jotta he voisivat tukea paikallishallintoa sillä välin, kun hallinto neuvottelee rauhasta Taleban-kapinallisten kanssa.

Yhdysvaltalaisjoukkojen määrää oli leikattu jo lähes kahdella kolmasosalla tänä vuonna. Aiemmin joukkoja oli maassa noin 13 000. Aiempi leikkaustoimenpide seurasi Yhdysvaltain ja Talebanin välistä helmikuun lopulla solmittua rauhansopimusta.

Tuolloin osapuolet sopivat, että Taleban-järjestö neuvottelee rauhansopimuksesta Afganistanin hallinnon kanssa ja yhdysvaltalaiset joukot vedettäisiin pois vuoden 2021 toukokuuhun mennessä.

Ennen Milleriä puolustusministeriön johto kuitenkin oli ollut sitä mieltä, ettei Taleban ollut pitäytynyt lupauksissaan vähentää hallinnon joukkoihin kohdistuvia väkivaltaisia hyökkäyksiä. Lisäksi joukkojen vähentämisen uskottiin vähentävän järjestöön kohdistuvaa painetta neuvotella.

Naton Stoltenberg varoitti hätiköinnistä

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi aiemmin tiistaina, että Yhdysvaltain ja sen liittolaisjoukkojen hätiköity vetäytyminen Afganistanista voi käydä "hyvin kalliiksi".

– Afganistanista on vaarassa tulla jälleen paikka kansainvälisille terroristeille suunnitella ja organisoida iskuja kotimaihimme, Stoltenberg totesi.

Naton pääsihteeri varoitti myös siitä, että äärijärjestö Isis saattaa yrittää perustaa Afganistaniin kalifaatin, jonka se menetti Syyriassa ja Irakissa.

Stoltenbergin lausunto julkistettiin tiistaina ennen Millerin ilmoitusta, mutta sen jälkeen kun Yhdysvalloissa kiihtyivät arvailut, joiden mukaan Trump aikoisi nopeuttaa amerikkalaisten sotilaiden kotiinpaluuta.

Stoltenberg oli Trumpin virkakauden aikana tähän saakka pidättynyt suoraan kritisoimasta Yhdysvaltain presidenttiä.

Naton pääsihteerin lisäksi Trumpin joukkojen kotiuttamisaikeet saivat tyrmäyksen myös senaatin enemmistöjohtajalta Mitch McConnellilta.

– Se muistuttaisi Amerikan nöyryyttävää lähtöä Saigonista (Vietnamista) 1975, McConnell vertasi.

Afganistanissa ja Irakissa myös suomalaisjoukkoja

Natolla on Afganistanissa vajaat 12 000 sotilasta, joista yli puolet on muita kuin amerikkalaisia. Stoltenbergin mukaan joukot vedetään pois järjestäytyneesti sitten kun aika on siihen sopiva.

Amerikkalaisjoukkojen äkkinäinen vetäminen pois Afganistanista saattaisi vaikuttaa arvaamattomalla tavalla maan hallituksen ja Taleban-liikkeen aloittamiin rauhanneuvotteluihin.

Suomi on mukana sekä Irakin Operation Inherent Resolve että Afganistanin Resolute Support -operaatioissa.

Lähteet: AFP