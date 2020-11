Kullan hinnannousu voi avata autioituneen kaivoksen Ilomantsissa – kotimaakunnan jalometalli kiehtoo muun muassa sijoittaja Kyösti Kakkosta

Pampalon kultakaivos hiljeni kannattamattomana kaksi vuotta sitten. Sen jälkeen kullan hinta on kivunnut huomattavasti.

– Kulta on kaikissa olosuhteissa kultaa ja sillä on varma kansainvälinen arvo. Mitä huonommat ajat, sitä enemmän arvostettua kulta on, tiivistää kultabisnekseen miljoonia euroja sijoittanut joensuulainen kauppaneuvos Kyösti Kakkonen.

Kullan markkinahinta on noussut kahdessa vuodessa liki 50 prosenttia, lähes 1 900 Yhdysvaltain dollariin unssilta. Tämä voi avata uudelleen kaivoksia, joissa tuotanto alhaisemmalla hinnalla ei kannattanut. Yksi tällainen on itärajalla Ilomantsissa sijaitseva Pampalon kultakaivos.

Kaivosalueella Ilomantsin Hattuvaarassa on ollut hiljaista kaksi vuotta. Jatko riippuu siitä, saako Endomines rahoitusta kaivoksen syventämiseen. Marja-Liisa Kämppi / Yle

Suomessa toimi viime vuonna viisi kultakaivosta (siirryt toiseen palveluun). Näistä on jo suljettu Oriveden kultakaivos (siirryt toiseen palveluun), mutta sama kaivosyhtiö pyörittää toimintaa Valkeakoskella ja Huittisissa. Myös Raahessa on kultakaivos. Koko Euroopan suurin kultakaivos toimii Kittilässä.

Pampalossa tuotanto alkoi vuonna 2011. Kaivosta operoi Endomines Oy, joka on ruotsalaisen kaivos- ja malminetsintäyhtiö Endomines AB:n tytäryhtiö.

Kaivos tuotti alusta alkaen kultaa odotettua vähemmän. Kun aloitetut alueet oli louhittu loppuun, ja kaivosta olisi pitänyt syventää, emoyhtiö katsoi toiminnan kannattamattomaksi. Tuotanto keskeytettiin syksyllä 2018. Muutamia työntekijöitä irtisanottiin ja reilut 20 lomautettiin. Kaivokselle jäi töihin lähinnä geologeja malminetsintää varten.

Endomines keskittyi sen jälkeen kaivoshankkeisiin Yhdysvalloissa (siirryt toiseen palveluun). Ilomantsi kuitenkin kiinnostaa yhä kultayhtiötä, koska alue on geologisesti lupaavaa.

Endominesin Suomen yhtiön toimitusjohtaja Seppo Tuovinen uskoo vakaasti, että Pampalossa vielä tulevaisuudessa tuotetaan kultaa. Marja-Liisa Kämppi / Yle

Karjalan kultalinjalla voi piillä maailmanluokan malmio

Pampalon kaivos sijaitsee 40 kilometrin pituisen liuskejakson, niin kutsutun Karjalan kultalinjan pääesiintymän päällä. Esiintymä on louhittu jo reilun 600 metrin syvyyteen. Lähellä itärajaa on kuitenkin mahdollista löytää vielä uusi mittava kultaesiintymä.

– Kultalinja on vihreäkivivyöhyke ja ne ovat tunnettuja kultapotentiaalista. Sieltä on tähän mennessä löydetty yli 20 kultaesiintymää, joista kaksi on päätynyt kaivostoimintaan asti: Pampalo ja Rämepuro, kertoo geologi Jani Rautio Endominesilta.

Raution mukaan on mahdollista, että Ilomantsista löytyy maailmanluokan malmio. Endomines etsii malmia yli sadan neliökilometrin alueelta ja myös uusilla menetelmillä. Apuna on käytetty australialaisia kaivoskonsultteja sekä Geologian tutkimuskeskusta.

Pampalon kultaesiintymästä tiedetään, että se jatkuu kallioperässä kilometrien syvyyteen. Tunnetuista varannoista on louhittu noin 90 prosenttia.

– On vain hinnasta kiinni, miten syvälle kannattaa louhia. Ja myös siitä, miten onnistumme löytämään uusia esiintymiä tältä alueelta, toimitusjohtaja Seppo Tuovinen Endomines Oy:stä kiteyttää Pampalon tilanteen.

Kaivosyhtiö kertoi Pampalon sulkemisen olevan tilapäistä, kunnes kullan hinta nousee. Kaksi vuotta kestänyt hiljaisuus Ilomantsissa kuitenkin jatkuu, koska emoyhtiöltä puuttuu rahaa sekä Yhdysvaltojen kaivoshankkeiden että Pampalon avaamiseen.

Pampalon vinotunnelin suuaukko, joka johtaa 700 metrin syvyyteen louhittuun kultakaivokseen. Marja-Liisa Kämppi / Yle

Pampalossa kaivos on pidetty valmiina tuotantoon

Marraskuisessa harmaudessa kultakaivoksen toimistorakennuksen edessä Hattuvaarassa seisoo muutama henkilöauto. Muualla kaivosalueella on pysähtynyt tunnelma: maanalaisissa tunneleissa ei louhita eivätkä kuormurit kuljeta malmia maan pinnalle murskattavaksi. Yhtä hiljainen on rikastamo, josta lähti joskus lähes viikoittain rekallinen rikastetta sulatolle Harjavaltaan.

– Maailmanmarkkinahinta on oikein hyvä, mutta tarvitsemme miljoonaluokan investointia kaivoksen syventämiseen. Sellaisia päätöksiä Pampalossa nyt odotetaan, meillä on toive päästä tuotantoon, Endominesin toimitusjohtaja Seppo Tuovinen toteaa.

Kaivos on pidetty pumppaamalla vedestä kuivana ja tunnelisto kunnossa. Myös tuotantotilat Ilomantsissa ovat valmiina ja vinotunnelin syventäminen voisi Tuovisen mukaan alkaa kuukauden-kahden varoitusajalla. Ympäristölupa on edelleen voimassa.

Haaste olisi löytää koulutettua työvoimaa, sillä Pampalon sulkemisen jälkeen töitä vaille jääneet ammattilaiset ovat jo muualla.

Ratkaisevinta Ilomantsin kaivoksen tulevaisuudelle on se, löytääkö Endomines AB lisää rahoitusta. Yhtiön rahatilanne (siirryt toiseen palveluun) on heikko.

Suursijoittaja haluaa, että raha menee Pampaloon

Puolivuotiskatsauksessaan elokuun lopussa Endomines AB kertoi, että joutuu lykkäämään suunniteltuja investointeja ja kaivoskehitysmenoja kunnes saa lisää käyttöpääomaa ja paremman rahoitusaseman. Yhtiöllä on useita hankkeita, joihin se etsii rahoitusta. (siirryt toiseen palveluun)

Ilomantsissa kustannuksia koituu koko ajan malminetsinnästä ja Pampalon kaivoksen ylläpidosta. Kulut kasvavat, jos tuotanto polkaistaan uudelleen käyntiin tai avataan uusia tuotantoalueita.

Endominesin suurimpiin omistajiin kuuluva Kyösti Kakkonen ymmärtää Endominesin satsaukset kultakaivoksiin Yhdysvalloissa. Pohjoiskarjalaisena hän kuitenkin odottaa, että kullan hinnannousu kohentaa myös Pampalon jatkonäkymiä.

– Olen maakunnan miehenä puhunut aktiivisesti yhtiön suuntaan, että Ilomantsissa täytyy jatkaa toimintaa, Kakkonen korostaa.

Hän luottaa, että kaivosyhtiö löytää lisärahoitusta.

– Olen itsekin valmis sijoittamaan, kun vain saa varmuuden siitä, että ne rahat kohdentuvat juuri Ilomantsiin, Kakkonen edellyttää.

Sijoittajalla on oma arvio aikataulusta.

– Olisin äärimmäisen pettynyt, ellei vuoden kuluessa tulisi vahvoja merkkejä Ilomantsin avaamisesta, Kakkonen ennustaa.

Lisävalaistusta Pampalon osalta voi tulla hyvinkin pian, sillä Endomines julkaisee kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa marraskuun viimeisellä viikolla. Uudet arviot kultavarannoista yhtiö kertonee ensi keväänä.

