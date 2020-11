Ylen tieto: Robin Lardotia esitetään jatkamaan KRP:n johdossa

Robin Lardot on johtanut KRP:tä vuodesta 2013. Arkistokuva tiedotustilaisuudesta lokakuun lopulta.

Keskusrikospoliisin (KRP) nykyistä päällikköä Robin Lardotia esitetään jatkamaan tehtävässään.

Ylen tietojen mukaan Lardot on sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) esitys tehtävään. Valtioneuvoston on määrä päättää asiasta ministerin esityksestä huomenna torstaina.

Lardotin lisäksi tehtävää hakivat Heikki Kopperoinen, Tero Kurenmaa, Piotr Lehtonen, Antti Luoto ja Niina Mitikka.

Useampi suomalainen media epäili aiemmin syksyllä, että tehtävän päivitetty hakukuulutus olisi kuin luotu Niina Mitikalle. Mitikka työskentelee Porin vastaanottokeskuksen johtajana.

Asia herätti keskustelua myös eduskunnassa.

Robin Lardot on johtanut KRP:tä vuodesta 2013. Hän on työskennellyt aiemmin myös muun muassa sisäministeriössä. Lardot on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti.

Lardot oli syytettynä Suomen historian suurimmassa poliisioikeudenkäynnissä, joka käsitteli ylimmän poliisijohdon ja Helsingin poliisilaitoksen menettelyä tietolähteiden rekisteröinnissä.

Käräjäoikeus vapautti Lardotin syytteistä. Asian käsittely jatkuu hovioikeudessa.

