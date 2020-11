Valittu kunnanjohtaja ei ottanut pestiä vastaan – nyt hän vaatii, ettei ketään muutakaan saa palkata

Ruokolahden kunnanjohtajaksi kertaalleen valittu Anu Sepponen vaatii Itä-Suomen hallinto-oikeutta kumoamaan Ruokolahden kunnan tekemät päätökset kunnanjohtajahaussa.

Sepposen mukaan kunnanvaltuuston päätökset johtajasopimuksesta ja koeajasta ovat lainvastaisia.

Kunta ei tavoitellut yhteisymmärrystä

Anu Sepponen valittiin Ruokolahden kunnanjohtajaksi elokuun lopussa, kun aiemmin tehtävässä toiminut Tuomo Sallinen siirtyi Lappeenrannan kaupunginsihteeriksi.

Valinnan jälkeen Sepposen ja kunnan välille syntyi kuitenkin erimielisyyksiä kunnanjohtajasopimuksesta. Neuvottelut ajautuivat umpikujaan, kun Ruokolahden kunnanvaltuusto heikensi kunnanhallituksen jo kertaalleen Sepposelle tarjoamaa sopimusta.

Johtajasopimukseen lisättiin kuuden kuukauden koeaika ja palkkaa alennettiin 7 000 eurosta 6 500 euroon. Irtisanomisajan palkasta luovuttiin kokonaan.

Anu Sepponen vaatii Itä-Suomen hallinto-oikeutta kumoamaan Ruokolahden kunnan tekemiä päätöksiä. Antti Karhunen / Yle

Sepposen mielestä kunnnanvaltuuston päätös johtajasopimuksesta on lainvastainen, koska osapuolten välillä ei ole käyty lainmukaisia johtajasopimusneuvotteluja.

– Ruokolahden kunta ei ole edes tavoitellut yhteisymmärrystä osapuolten välillä. Neuvottelut ovat olleet alusta lähtien käytännössä sanelua,Sepponen kertoo valituksessaan.

Hänen mukaansa kunnanhallitus ja kunnanjohtaja eivät olet päässeet yksimielisyyteen sopimusluonnoksesta ennen valtuustokäsittelyä ja kunnanjohtajalle ei toimitettu hyväksyttäväksi lopullista luonnosta ennen sen valtuustokäsittelyä.

Uuden kunnanjohtajan haku kiellettävä

Anu Sepponen ei hyväksynyt kunnanhallituksen heikentämää sopimusta. Lopulta Sepponen kieltäytyi ottamasta pestiä vastaan ehdoilla, jotka hänelle tarjottiin.

Kunnanvaltuusto päätti lokakuussa, että Sepposen valinta on rauennut ja laittoi kunnanjohtajan paikan uudelleen hakuun.

Sepponen kuitenkin katsoo, että hänen virkasuhde ei ole päättynyt lainmukaisella tavalla ja on siis edelleen voimassa. Tästä syystä virkaa ei voida täyttää uudelleen eli laittaa haettavaksi.

Niinpä Sepponen vaatii oikeutta kieltämään uuden kunnanjohtajan hakemisen Ruokolahdelle.

Lisäksi Sepponen vaatii kuntaa maksamaan hänelle oikeudenkäyntikulut, joita on tähän mennessä kertynyt reilut 3 000 euroa.

Yle ei tavoittanut Sepposta kommentoimaan tekemäänsä valitusta.

Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ei ole tullut muita valituksia Ruokolahden kunnanjohtajan hakuprosessista.

Hildenille käy myös väliaikainen sopimus

Sepposen tekemän valituksen takia Ruokolahden seuraavan kunnanjohtajan on aloitettava työnsä väliaikaisella sopimuksella. Toistaiseksi voimassa olevaa virkaa ei voi vastaanottaa, jos päätöksestä on tehty valitus.

Ruokolahden kunnanhallitus esitti maanantaina uudeksi kunnanjohtajaksi Puumalan nykyistä kunnanjohtajaa Matias Hildeniä. Kunnanjohtajan virkaan haki yhteensä 11 ihmistä.

Hilden kertoo yllättyneensä kuullessaan, ettei muita hakijoita haastatella.

– Totta kai se kuulostaa hyvältä, että Ruokolahdella luotetaan siihen, että hommat sujuvat kanssani hyvin.

Matias Hildenillä ei ole omien sanojensa mukaan kiire pois Puumalasta. Hän kuitenkin kokee, että hyvään tilaisuuteen on nyt tartuttava. Esa Huuhko / Yle

Hilden on valmis tulemaan Ruokolahdelle väliaikaisellakin sopimuksella.

– En ole peloissani siitä, etten saisi leipää pöytään tulevaisuudessakin. Uskon, että töitä riittää jatkossakin.

Hilden uskaltaa myös irtisanoa itsensä Puumalasta, jos hänet valitaan Ruokolahdelle.

– Pidän nykyisen työnantajan kannalta mahdottomana, että Puumalassa jouduttaisiin olemaan löysässä hirressä ja odottamaan mitä Ruokolahdella tapahtuu ennen kuin siellä voidaan etsiä uutta kunnanjohtajaa.

Hilden on valmis aloittamaan mahdolliset työt Ruokolahdella heti kun se on mahdollista. Hildenillä on nykyisessä työssään kahden kuukauden irtisanomisaika.