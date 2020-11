Koronatapausten määrä kasvaa kiihtymisvaiheessa olevassa Kouvolassa – tartuntoja todettu etenkin keski-ikäisillä

Koronatartuntoja on todettu Kouvolassa, Kotkassa ja Haminassa. Arkistokuva on Marjoniemestä Kouvolasta.

Koronatartuntoja on todettu Kouvolassa, Kotkassa ja Haminassa. Arkistokuva on Marjoniemestä Kouvolasta. Pyry Sarkiola / Yle

Kymenlaakson tartuntoja on jäljitetty esimerkiksi perhejuhliin.

Koronatartuntojen määrä kasvaa edelleen Kymenlaaksossa.

Viimeisen vuorokauden aikana on todettu kymmenen uutta koronavirustartuntaa, kertoo sote-kuntayhtymä Kymsote.

Kymsoten mukaan suurin osa tartunnoista on todettu Kouvolassa, mutta tartuntoja on tullut ilmi myös Kotkassa ja Haminassa. Kouvolan koronavirustilanne on kiihtymisvaiheessa, muualla Kymenlaaksossa perustasossa.

Koronaepidemian 3 vaihetta Koronaepidemia on jaettu perustasoon, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen.

Määritelmien avulla arvioidaan suositusten ja rajoitusten tarvetta sekä kohdentamista.

Perustasolla tartuntojen ilmaantuvuus on alhainen ja kotoperäisten tartuntojen osuus on pieni.

Kiihtymisvaiheessa tartuntaketjuja esiintyy ajoittain paikallisesti ja alueellisesti, mutta tartunnanlähteet ovat pääsääntöisesti jäljitettävissä. Positiivisten näytteiden osuus on yli 1 %.

Leviämisvaiheessa alle puolet tartunnanlähteistä on jäljitettävissä. Sairaalahoidon ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti. Positiivisten näytteiden osuus on yli 2%. Maskisuositus kiihtymisvaiheessa Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.

Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.

Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää. Lähde: STM ja THL

Suurin osa tartunnoista on todettu keski-ikäisillä aikuisilla. Tartuntoja on jäljitetty yksityistilaisuuksiin ja perhejuhliin sekä ulkomaanmatkoihin, jotka ovat suuntautuneet Venäjälle ja Keski-Eurooppaan.

Neljä nyt positiivisen testituloksen saaneista on ollut jo ennestään karanteenissa korona-altistumisen vuoksi.

Kouluissa ei jatkotartuntoja

Varsinkin Kouvolassa on todettu viime aikoina useita altistumisia kouluissa ja päiväkodeissa. Kymsoten mukaan lapsilla ja nuorilla ei ole kuitenkaan todettu koronatartuntoja näissä tapauksissa.

Myöskään KooKoon U14-jääkiekkojoukkueen tartuntaketju ei ole kasvanut sen jälkeen, kun Kymsote tiedotti maanantaina neljästä jatkotartunnasta. Joukkueessa on todettu yhteensä viisi tartuntaa.

Turvallisuuspäällikkö Johanna Franzen sanoo Kouvolan kaupungin tiedotteessa, ettei julkisten paikkojen tai esimerkiksi koulujen sulkemisella näyttäisi tässä tilanteessa olevan merkitystä koronan leviämisen kannalta. Sen sijaan korona voidaan saada kuriin vapaa-ajan valintojen kautta.

– Jos korona halutaan Kouvolassa kuriin, se pitää tehdä vapaa-ajan valintojen kautta, Franzen sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa tartuntaketjuja lähtee liikkeelle niin kauan, kun ihmiset tapaavat sukulaisiaan ja ystäviään ilman, että koronaohjeita noudatetaan.

– Näistä myös usein seuraa koulu- ja päiväkotialtistuksia, jotka kuormittavat isoa määrää perheitä.

Yksi tartunta ryhmäkodissa

Yksi uusista koronatartunnoista on todettu yksityisessä ryhmäkodissa, jossa on asetettu altistumisen vuoksi karanteeniin yhteensä alle 15 asiakasta ja henkilökunnan jäsentä. Uusien tartuntojen selvittäminen ja jäljittäminen on edelleen käynnissä.

Sairaalahoidossa on Kymenlaaksossa tällä hetkellä kaksi koronapotilasta.

Lue myös:

Kouvolassa Myllykosken päiväkodissa todettu korona-altistus – yksi lapsiryhmä ja työntekijöitä karanteeniin

Koronaa vuotaa nyt Venäjältä Suomeen – kaksoiskansalaiset pääsevät vapaasti kulkemaan Suomen rajan läpi: "Pyydämme, että kaikki vielä miettisivät"

KooKoon U14-joukkueessa koronatartuntojen ketju – 4 tartuntaa paljastui, kun joukkue testattiin

Uusimmat tiedot koronaviruksesta Kymenlaaksossa

Uusimmat tiedot koronaviruksesta