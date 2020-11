Länsi-Pohjassa jo yli tuhat ihmistä on määrätty karanteeniin – pelkästään Torniossa on todettu 79 koronatartuntaa syyskuusta lähtien

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin koronatilanne on edelleen kiihtymisvaiheessa, vaikka tartuntamäärien kasvu on hidastunut.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu neljä uutta koronatartuntaa keskiviikkona. Alueen epidemiatilanne on edelleen kiihtymisvaiheessa. Tartuntojen kasvu on kuitenkin hidastunut ja ilmaantuvuusluku on viime päivien aikana kääntynyt laskuun.

– Alueen väestö on ottanut aiemmat suositukset vakavasti, ja esimerkiksi maskien käyttö on lisääntynyt kiitettävästi kaupoissa ja muilla julkisilla paikoilla, kirjoitetaan alueellisen pandemiatyöryhmän tiedotteessa.

Kiitosta epidemian hillitsemisestä saavat myös tapahtumajärjestäjät, yritykset ja urheiluseurat, jotka ovat noudattaneet suosituksia ja peruneet tapahtumia.

Korkeimmillaan kahden viikon ilmaantuvuus oli Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella 125 sataatuhatta asukasta kohden. Tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin on Länsi-Pohjan alueella määrätty syksyn aikana yhteensä yli tuhat henkilöä.

Tartuntaketjujen jäljittäminen on onnistunut edelleen hyvin, mutta kaikkien tartuntojen alkuperä ei kuitenkaan ole tiedossa. Viime viikon aikana todetuista tartunnoista noin puolet on tullut karanteenien sisällä.

Lue myös: Maan pahin koronatilanne huolestuttaa Länsi-Pohjassa, vaikka uusien tapausten määrä on jo laskussa: "Eihän tämä mikään helppo tilanne ole"

Kokoontumisrajoitus voimassa 2.12. asti

Syksyllä alkanut epidemian paheneminen on osunut eniten Tornioon. Sairaanhoitopiirin mukaan syyskuun alusta lähtien Torniossa on todettu 79, Kemissä 19, Tervolassa 12, Ylitorniolla 8 ja Keminmaassa 6 koronatartuntaa. Simossa on ollut alle viisi tartuntaa.

Altistuneita on samaan aikaan ollut Torniossa 645, Kemissä 167, Keminmaassa 73, Tervolassa 59 ja Ylitorniolla 53.

Vaikka tartuntojen määrä on tällä hetkellä laskusuunnassa, ei epidemiatilanne ole vielä alueellisen pandemiatyöryhmän mukaan rauhoittunut toivotulla tavalla.

Tämän vuoksi pandemiatyöryhmä suosittelee vahvasti, että yli kymmenen hengen kokoontumisia ei nyt järjestetä. Suositus on voimassa koko sairaanhoitopiirin alueella 2. joulukuuta asti.

Myös kaikki muut suositukset ovat edelleen välttämättömiä ja voimassa.

Muualla Lapissa rauhallista

Muualla Lapissa koronatilanne on pääosin rauhallinen. Tiistaina kerrottiin, että koronaepidemian kiihtymisvaihe on Rovaniemellä ohi, mutta kaupunki suosittelee edelleen maskien käyttöä julkisissa tiloissa silloin, kun turvaväliä ei voida pitää. Sodankylä on edelleen kiihtymisvaiheessa.

Koko Suomessa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin lisäksi koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa ovat Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaan maakunta.

Muut 14 sairaanhoitopiiriä ovat joitakin kaupunkeja ja kuntia lukuun ottamatta epidemian perustasolla. Koko Suomen koronatilanteesta saat lisää tietoa Ylen päivittyvästä seurannasta.

Lue myös:

Katso täältä maakuntasi koronavirustilanne ja kuinka se vaikuttaa arkeesi