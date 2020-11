Jenna pääsi äitien päihdekuntoutukseen koronatilanteesta huolimatta, kaikilla ei käynyt yhtä hyvä tuuri – taustalla pula neuvola-ajoista ja rahasta

Huumeiden käyttö on lisääntynyt, mutta Ensi- ja turvakotien liiton kuntoutuspaikoista on ollut käytössä vain noin puolet.

Päihteitä käyttävien äitien pääsy kuntoutukseen on vähentynyt merkittävästi koronaepidemian aikana. Yleensä Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni –hoitomallissa kuntoutetaan yli 200 perhettä vuodessa. Syksyn aikana paikoista on ollut käytössä noin puolet.

Syitä tilanteeseen ovat muun muassa kuntien heikentynyt taloustilanne ja epidemian aikana vähentyneet neuvoloiden vastaanottoajat. Samaan aikaan huumeiden käyttäminen näyttäisi kuitenkin lisääntyneen, kertoo Terveyden ja hyvinnoinnin laitoksen jätevesitutkimus.

Ensi- ja turvakotien liitossa ymmärretään, että korona-aikana tilanne ollut kunnissa epänormaali ja epidemian hoito on kuormittanut niitä paljon.

Liitosta kuitenkin toivotaan, että kunnat ohjaisivat koronan vuoksi saamiaan valtionosuuksia myös lapsiperheille.

– Toivottavasti rahoilla parannetaan lasten ja lapsiperheiden pärjäämistä ja saadaan lisää resurssia esimerkiksi neuvoloihin ja lastensuojeluun, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä.

Jenna huomasi olevansa raskaana katkolla ollessaan

Päihteitä käyttävillä äideillä on yleensä taustalla monia ongelmia, ja raskaus tulee usein yllätyksenä. Äidit ovat kuntoutuksen alkaessa tyypillisesti 18–34-vuotiaita.

29-vuotias kokemusasiantuntija Jenna kertoo asian arkaluontoisuuden vuoksi tarinansa muutetulla nimellä.

Jenna teki positiivisen raskaustestin ollessaan katkolla tammikuussa. Mahdollinen päihdekuntoutuspaikka oli jo puheissa tuossa vaiheessa. Tuolloin tehtiin myös ennakollinen lastensuojeluilmoitus.

– Halusin kaiken avun ja tuen mitä on tarjolla.

Kuntoutuksessa käydään läpi omaa elämäntarinaa. Tavoitteena on ymmärtää, miksi käyttää päihteitä. Kuvituskuva. Tiina Jutila / Yle

Jennan ja vauvan isän yhteinen elämäntilanne oli sekava. He olivat olleet yhdessä vasta vähän aikaa.

– Kaikki huumeet olivat käytössä. Onneksi minulla käyttö oli kuitenkin rauhoittunut viimeisen puolen vuoden aikana.

Lopulta hän pääsi kuntoutukseen Turun ensi- ja turvakoti ry:n ensikoti Pinjaan huhtikuussa. Alkuvuodesta Pinjassa oli vielä täyttä, mutta koronaepidemian myötä paikkoja vapautui.

Ensimmäinen kuntoutusjakso kesti kuusi viikkoa. Vaikka Jennasta tuntui sille, että Pinja on oikea paikka hänelle, hän voi tuolloin kuitenkin huonosti ja harkitsi lähtemistä monta kertaa.

– Sitten tuli retkahdus.

Retkahdus tuli, kun toisaalla kuntoutuksessa ollut lapsen isä oli alkanut käyttää huumeita. Selvisi myös, ettei hän ole tulossa yhteiselle kuntoutusjaksolle Jennan ja syntyvän vauvan kanssa.

Nyt Jenna arvioi, että syynä oli myös vääristynyt ajatus siitä, ettei hän voi mitenkään selvitä yksinään vanhemmuudesta.

Jenna palasi ensikoti Pinjaan elokuussa. Synnytyksessä oli mukana tukihenkilö yksiköstä.

– Syntyi täydellinen vauva, ja hänellä ei ollut vieroitusoireita.

Vauva saattaa olla todella kipeä vieroitusoireiden takia syntymän jälkeen.

Päihteitä käyttävän äidin kohtaaminen ei ole helppoa terveydenhuollon ammattilaiselle. Kuvituskuva. Marko Väänänen / Yle

Emil-vauva (nimi muutettu) on nyt kolmen kuukauden ikäinen. Jenna kokee, että ilman kuntoutusta hän tuskin pystyisi olemaan äiti lapselleen. Nyt arki pyörii, ja vauva-ajan päivärytmi on hallussa.

Jenna on myös tutustunut itseensä paremmin. Hän on oppinut, miksi on päätynyt käyttämään päihteitä kerta toisensa jälkeen.

– Nyt on helpompi olla itsensä kanssa, kun ymmärtää, miksi minulla on vakava päihdeongelma.

Oman elämäntarinan ymmärtäminen on tärkeä osa kuntoutusta.

– Muuten ajattelee, että vika on itsessä, olen heikko, ja sitä häpeää.

Kohtaaminen ammattilaisen kanssa madaltaa kynnystä

Äidin ohjaaminen päihdekuntoutukseen tapahtuu usein vasta kuukautta ennen synnytystä tai jopa lapsen syntymän jälkeen. Yleensä polku kulkee lastensuojelun tai aikuissosiaalityön kautta. Kuntoutusta varten tarvitaan kunnalta maksusitoumus.

Pidä kiinni -ensikodit Toimivat Espoossa, Helsingissä, Turussa, Kuopiossa, Kokkolassa, Oulussa ja Rovaniemellä

Niitä ylläpitävät Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset

Kunnat voivat ohjata äitejä kuntoutukseen ympäri Suomea

Mahdollisimman varhainen äidin päihteidenkäytön tunnistaminen olisi kuitenkin tärkeää kuntoutuksen onnistumisen kannalta.

Ensi- ja turvakotien liitossa on huomattu, että kynnys hakea apua madaltuu, kun päihteitä käyttävällä äidillä on ollut turvallinen ja luottamuksellinen kohtaaminen esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Tilanne ei ole helppo myöskään ammattilaisille. Esimerkiksi Kuopiossa tässä tilanteessa tehdään yhteistyötä useiden asiantuntijoiden kesken. Työntekijä, kuten neuvolan terveydenhoitaja, tarvitsee tunteita herättävässä tilanteessa tukea päihdetyön ammattilaisilta.

– Pohdimme yhdessä, mikä on äidin paras polku tilanteessa. Haluamme ohjata hyvällä tavalla hoitoon ja auttaa äitiä ja lasta, kertoo kuopiolaisen ensikoti Pihlan johtaja Kaisa Keinänen.

Osa lopettaa päihteiden käytön kokonaan

Käytännössä päihdekuntoutus on äidin ja lapsen arjen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemista. Myös vertaistuki on tärkeässä roolissa. Kuntoutus kestää yleensä puolesta vuodesta reiluun vuoteen.

Tulokset ovat hyviä: Kaksi kolmasosaa äideistä onnistuu lopettamaan kokonaan päihteiden käytön. Äidin ja vauvan välinen varhainen vuorovaikutus toimii. Vuoden iässä vauvat ovat kehittyneet normaalisti.

– On vältytty huostaanotoilta, ja sukupolvelta toiselle jatkuva syrjäytyminen on onnistuttu katkaisemaan, Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä tiivistää.

Pidä kiinni -hoitomallin ympärivuorokautisen kuntoutus maksaa noin 180 000 euroa vuodessa äitiä kohden. Se tulee kuitenkin kunnalle halvemmaksi kuin lapsen huostaanotto.

Vauvan sijoittaminen ammatilliseen perhekotiin tai laitokseen maksaa 60 000–90 000 euroa vuodessa sijoituspaikasta riippuen. Pitkäaikainen sijoitus 18 vuoteen asti maksaa siis 1–1,6 miljoonaa euroa.

