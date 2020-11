Tove on Suomen Oscar-ehdokas

Zaida Bergrothin ohjaama Tove on valittu Suomen ehdokkaasi parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-kisaan.

Tove Jansson -elämäkertaelokuva Tove on valittu Suomen ehdokkaaksi kisaamaan parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnosta.

Suomen Oscar-raadin mukaan Tove on hallittua elokuvakerrontaa ja sen näyttelijätyö erinomaista. Elokuva kertoo universaalin tarinan rakkauden etsimisestä ja löytämisestä sekä taiteen tekemisen intohimosta, raati perustelee valintaansa.

Ruotsinkielisen elokuvan pääosaa esittää Alma Pöysti. Sen muissa päärooleissa nähdään muun muassa Krista Kosonen ja ruotsalainen Shanti Roney. Elokuvan on ohjannut Zaida Bergroth, käsikirjoittanut Eeva Putroja tuottanut Helsinki-filmi.

Tove on ehtinyt saada jo positiivista huomiota elokuva-alan kansainvälisessä ammattilehdistössä. Elokuvaa esitettiin Toronton elokuvajuhlien ammattilaisnäytöksissä syyskuussa, minkä jälkeen sekä Screen Daily (siirryt toiseen palveluun) että Variety (siirryt toiseen palveluun)kehuivat arvioissaan. Kumpikin lehti ylisti erityisesti nimikkoroolissa loistavaa Pöystiä.

Lokakuun alussa Suomen ensi-iltansa saanut Tove on ollut tämän syksyn yllättäjä elokuvateattereissa. Se on saanut jo yli 120 000 katsojaa koronapandemian aiheuttamista paikkarajoituksista huolimatta. Luku on erittäin hyvä kotimaiselle elokuvalle yleensäkin, ja poikkeuksellinen ruotsinkieliselle elokuvalle.

Aiemmin parhaan vieraskielisen elokuvan Oscarina tunnetun palkinnon nimi uudistettiin tämän kevään Oscar-gaalaan parhaaksi kansainväliseksi elokuvaksi.

Viimeisimmän parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon voitti eteläkorealaisen Bong Joon-Hon trilleri Parasite, joka voitti myös parhaan elokuvan palkinnon.

Lopulliseen viiden parhaan vieraskielisen elokuvan Oscar-ehdokkaan joukkoon on vain kerran päässyt suomalainen elokuva, Aki Kaurismäen ohjaama Mies vailla menneisyyttä vuonna 2003.

Oscar-palkinnot jaetaan 25. huhtikuuta 2021. Palkintogaala järjestetään tavallisesti helmikuussa, mutta ensi vuoden tapahtumaa siirrettiin kahdella kuukaudella koronapandemian takia.

Kelvollisia parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-ehdokkaaksi olivat kaikki elokuvat, jotka ovat saaneet tai saavat ensi-iltansa viime vuoden lokakuun ja tämän vuoden lopun välisenä aikana.

Juttua päivitetään.