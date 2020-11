Matkustusrajoitukset jatkuvat, mutta Lapissa varaudutaan jo matkailijoiden testirumbaan: "Jos matkailu avautuu, tarvitaan paljon näytteenottajia"

Hallitus päätti torstaina, että Suomi jatkaa maahantulon rajoituksia joulukuun 13. päivään asti. Samaan aikaan Lapissa kuitenkin valmistaudutaan jo siihen, että kun matkailu jossain vaiheessa avautuu, turistien testaamiseen tarvitaan lisäkapasiteettia.

Testauskapasiteetin lisääminen liittyy myös siihen, että odotettu koronarokote ei ole heti kaikkien käytössä. Lapissa halutaankin varmistaa, että lomalle tulo ei kaadu testaajien puutteeseen.

Koulutuspalveluyhtiö Redu edu Oy, Lapin sairaanhoitopiiri, Rovaniemen kaupunki ja Inarin kunta ovat aloittaneet koulutukset, joista valmistuu näytteenottajia ja näytteenoton avustajia.

– Näimme syyskesällä, että näytteenottajien tarve tulee lisääntymään merkittävästi. Silloin oli jo ajatus, että jos matkailu avautuu, niin lentokentille tarvitaan paljon näytteenottajia, että maahantulo sujuu jouhevasti, sanoo Redu edu Oy:n toimitusjohtaja Kari Rekilä.

Rekilän mukaan jokaista saapuvaa konetta varten voi laskea tarvittavan jopa 15 näytteenottajaa.

Lisää aiheesta: Suomi jatkaa matkailun tiukkoja koronarajoituksia – katso suorana sisäministeri Maria Ohisalon kommentit klo 17

Näytteenottajiksi koulutettavat ottivat toisiltaan koronanäytteitä. Raimo Torikka / Yle

Koronatodistusten luotettavuus vielä kysymysmerkki

Hallitus on neuvotellut testaa ja tule -mallista, mutta siitä ei ole päästy sopimukseen. Lapissa halutaan olla kuitenkin valmiita jos tai kun malli lopulta saadaan aikaiseksi.

Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jukka Mattila näkee lähtömaassa tapahtuvaan testaukseen ja maahan tultaessa tarkastettaviin todistuksiin perustuvassa mallissa myös ongelmia.

– Testituloksen osoittavan todistuksen täytyisi olla luotettava. Me emme ole vielä saaneet kokemusta, että miten pystytään arvioimaan, että se kotimaassa tehty testi olisi turvallinen ja todistus siitä luotettava, Mattila sanoo.

Redu edu Oy:n toimitusjohtaja Kari Rekilä arvioi, että jokaista saapuvaa turistikonetta kohti voitaisiin tarvita noin 15 näytteenottajaa. Antti Mikkola / Yle

Lapissa on jo ehditty hankkia kokemusta maahan tulijoiden testaamisesta lentokentällä, kun Kittilään Levin alppihiihdon maailmancupin osakilpailuun saapuneet urheilijat testattiin.

Mattilan mukaan testausruljanssi sujui jopa "hämmentävän hyvin".

– Koneessa olleiden noin 180 hengen testaamiseen meni noin tunti ja tulosten saaminen kesti reilu puolisen tuntia. Kaikilla oli negatiiviset tulokset. Testit ovat myös luotettavia, ja ne riittävät täysin meidän tarkkuustasolle kun pyritään estämään epidemian leviämistä alueelle, Mattila sanoo.

Leville saapuneista urheilijoista yhdellä on todettu koronatartunta, mutta hän saapui maateitse. Kyse on Ruotsin maajoukkueen urheilijasta ja koko joukkue on nyt asetettu karanteeniin.

Lue lisää:

Hallitus väänsi matkustusrajoituksia tiistai-iltaan asti: Suomen tiukka linja jatkuu

Koronan pikatesti antaa tuloksen jopa vartissa – Lapissa käytöstä hyviä kokemuksia, mutta myös huolta ilman lupaa testaavista toimijoista

Koronatestauksessa käytettävä antigeenitesti näyttää tuloksen noin 10-15 minuutissa. Antti Mikkola / Yle

Testaaminen vaatii tarkkuutta

Lapissa käynnissä oleva kahden viikon testaajakoulutus sisältää teoriaopintoja ja käytännön harjoittelua. Kouluttajana toimivat muun muassa Lapin keskussairaalan infektioylilääkäri Markku Broas ja infektioiden torjuntayksikössä hygieniahoitajana toimiva Tuija Lehtiniemi.

– Harjoittelemme PCR-näytteiden ottamista, jotka analysoidaan laboratoriossa, mutta myös pika-antigeenitestejä. Itse näytteenottajaksi koulutettavilta vaaditaan terveydenhuollon ammattitutkinto, avustajilta sitä ei vaadita, kertoo Lehtiniemi.

Pikatestin tulos saadaan vartissa. Testaajalle testin tyypillä ei ole juuri merkitystä. Haasteet ovat muualla, kuvailee koulutukseen osallistuva kemijärveläinen lähihoitaja Hannaliisa Sutinen.

– Ensimmäinen kerta on se kaikista hankalin. Tietenkin hygienia ja aseptiikka ovat ihan älyttömän tärkeitä ja ne pitää tehdä todella ajatuksen kanssa, että kaikki toteutuu puhtaasti sekä turvallisesti.

Näytteenottokoulutukseen osallistunut kemijärveläinen lähihoitaja Hannaliisa Sutinen sanoo, että testitilanteen pitäminen puhtaana ja turvallisena vaatii tarkkuutta. Antti Mikkola / Yle

Sutinen on valmis ottamaan vastaan matkailijoita Lapin lentokentillä jos sellaiseen tulee tarvetta.

– Voin mennä sinne missä tarvitaan. Jos lennot alkavat rullaamaan normaalisti Rovaniemelle ja Kittilään tai Ivaloon, niin miksipäs ei.

Lue uusimmat tiedot koronatilanteesta Suomessa tästä artikkelista.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta perjantaihin kello 23 saakka.