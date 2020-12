13-vuotias Jone Illi on lajinsa superlupaus – hänellä on juuri sitä, mitä esteratsastajalta vaaditaan: rohkeutta ja rytmitajua

Eteläpohjalainen Jone Illi on 13-vuotias esteratsastaja. Katso videolta Illin kuulumiset - ratsuna Maisa.

13 vuotias Jone Illi on esteratsastuksen superlahjakkuus.

Etelä-Pohjanmaalla, Karijoen Myrkyssä asuva Illi otti marraskuussa Ypäjällä ensimmäisen lapsiratsastajien Suomen hallimestaruuden hevosensa Eolita L:n kanssa. Ulkokentiltä hänellä on mestaruuksia jo kaksi.

Jone Illi valmistelee Maisan ratsastuskuntoon. Hän pyrkii ratsastamaan joka päivä vähintään yhden hevosen. Pasi Takkunen / Yle

Tänä vuonna Illin otteet kilpailuissa ovat olleet suvereeneja. Ratsukko ei esimerkiksi pudottanut tämänvuotisessa ulkoratojen kilpailussa Alahärmässä puomiakaan.

Ratsastuksessa tytöt ja pojat kilpailevat samoissa luokissa.

Myös eri-ikäiset nuorista aikuisiin voivat kilpailla yhdessä, ja Jone Illi on totuttu näkemään kärkisijoilla jo näissä avoimissakin luokissa.

Kipinä ratsastukseen on lähtenyt kotoa vanhempien omistamalta ratsastustallilta.

– Meillä on aina ollut omia hevosia ja olen aina vähän ratsastanut. Aktiivisemman ratsastamisen aloitin nelisen vuotta sitten, Illi sanoo.

Jone ratsastaa lähes joka päivä ainakin yhden hevosen. Parhaimpina päivinä kaksi tai kolme hevosta.

– Yritän päästä niin pitkälle kuin rahkeet riittää. Ainakin GP-kisoja haluaisin päästä hyppäämään Suomessa ja ulkomailla.

Sanna Illi ja lapset Jone ja Sani Illi. Äiti myöntää jännittävänsä joka kerta, kun lapset ovat hevosineen kilparadalla. Pasi Takkunen / Yle

Maajoukkuevalmentaja povaa hyvää tulevaisuutta

Suomen lapsiratsastajien A-maajoukkueen valmentaja Marina Ehrnrooth on havainnut Jonen poikkeuslahjakkuuden.

– Hänellä on positiivinen ja hyvä asenne urheiluun. Lisäksi hän on poikkeuksellisen lahjakas. Hänellä on voitontahtoinen ja positiivinen luonne, vähän sellainen kaikkien kaveri -tyyppinen, Ehrnrooth sanoo.

Hän kehuu myös Illin taustajoukkoja hyvästä työstä nuoren ratsastusharrastamisen tukena.

Jone ja Maisa. Pasi Takkunen / Yle

– Jonesta tekee hyvän esteratsastajan luontainen rytmintaju. Hän on hirveän hyvässä rytmissä aina hevosen kanssa. Se on sellainen asia mitä on vaikea treenata tai opettaa. Jone on hirveän rohkea, hän ei mieti liikaa, Ehrnrooth jatkaa.

Ratsastajalle tärkeä ominaisuus on luontainen estesilmä. Ehrnroothin mukaan on tärkeää, että löytää hyvät etäisyydet hevoselle ponnistuspaikkaan. Myös ominaisuus, jota on vaikea opettaa.

– Jonen tyyli ja tapa ratsastaa luo hevosen kanssa hyvän tiimin. Hevoset taistelevat hänen puolestaan.

Ratsastus mielletään tyttöjen harrastukseksi

Myrkyssä Illien tallilla ratsastuksen harrastajat ovat pääosin tyttöjä. Marina Ehrnrooth pitää asiaa erikoisena.

– Pohjoismaissa ja varsinkin Suomessa ratsastus on enemmän tyttöjen harrastus, mutta Keski-Euroopassa ratsastuksen parissa on paljon enemmän poikia ja miehiä. Se on jännä ero.

Koronapandemian takia suuria ratsastuskilpailuja ei järjestetä tänä vuonna. Jone olisi voinut ensimmäistä kertaa osallistua ikäluokkansa Pohjoismaiden ja Euroopan mestaruuskisoihin.

Maajoukkuevalmentajan mukaan Illi on ikäistensä joukossa lahjakas ja kilpailukykyinen iästään huolimatta.

– Kaikki näyttää hyvältä tulevaisuutta varten, mutta aikuisikään on pitkä matka. Odotan innolla mitä hän pystyy saavuttamaan, Ehrnrooth sanoo.

Myrkyn Yksityisratsastajien maneesi rakennettiin osittain talkoilla. Pasi Takkunen / Yle

Koulu haittaa harrastusta

Innostuksen säilyminen onkin tulevaisuuden suhteen avainasemassa. Lisäksi ratkaisee se, löytyykö sellaisia hevosia, joilla pystyy jatkamaan senioritasolla.

Nyt seiskaluokkalaisen arjesta valtaosan vie koulu. Jone haluaisi kuitenkin viettää suuremman osan ajastaan tallilla.

– Mieluummin olisin tallilla kuin koulussa Ehkä koulu haittaa enemmän ratsastusta kuin toisinpäin, Jone Illi nauraa.

