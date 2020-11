Mika Sinisalo puuttui nuorten aiheuttamiin häiriöihin bussissa ja sai kiitosta tavasta, jolla sen teki: "Olen ennemmin tällainen suvakki"

Tamperelainen bussinkuljettaja Mika Sinisalo sai nuoret maksamaan bussilipusta. Nuoria enemmän busseissa on ollut häiriötä aikuisista.

Joukko nuoria aiheutti hässäkän bussissa. Samalla kun muut maksoivat lipun, kaveri livahti ohi maksamatta.

Linja-autonkuljettaja Mika Sinisalo törmäsi ilmiöön usean kerran tänä syksynä Tampereen seudulla. Hänen kollegansa oli huomannut samaa. Bussinkuljettajalle meni aikaa lipun hinnan keräämiseen ja asiasta vänkäämiseen.

Sinisalo mietti, miten viestiä nuorten vanhemmille asiasta ja pyytää muitakin aikuisia opastamaan nuoria.

Sinisaloa arvelutti kaksi asiaa. Ensinnäkin nuoret olivat maahanmuuttajataustaisia, ja Sinisalo ei halunnut aiheuttaa lisää epäluuloja.

– Olen ennemmin tällainen suvakki kuin mikään nyrkinheiluttelija. Empatia ja humaanisuus lisäävät ymmärrystä. Muita pitää kohdella samalla tavalla kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan.

Toiseksi Mika Sinisaloa ärsytti tapa, millä tavalla nuorista yleensä puhutaan. Nuoret leimataan usein porukkana meluavaksi ja huonosti käyttäytyväksi, vaikka Sinisalon kokemus busseista on toinen. Sinisalo on ajanut bussia 35 vuotta.

– Aikuisten kanssa on enemmän säätämistä kuin nuorten. Nuorten kanssa pärjää kivasti yleensä. He käyttäytyvät fiksusti, tässäkin tapauksessa maksu löytyi sitten.

Nousi puheenaiheeksi

Suomessa on puhuttu paljon nuorten ja maahanmuuttajanuorten ongelmista tänä syksynä. Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan maahanmuuttajanuoret ovat olleet yliedustettuina häiriöissä ja jopa rikoksissa.

Pääkaupunkiseudulla asuvien nuorten häiriökäyttäyminen nousi puheenaiheeksi, kun Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoi, että alueella on arvioiden mukaan noin 100–150 vaarallisesti käyttäytyvää nuorta.

Tampereen seudulla ongelmat eivät ole niin näkyviä kuin Helsingissä.

Bussinkuljettaja Mika Sinisalo ajatteli silti, että nuorten ongelmiin on hyvä puuttua jo ennen kuin tarvitaan poliisia tai sosiaalityöntekijää.

– Teini-ikä on hyvä aika puuttua ja opastaa ja keskustella asioista. Vielä voi vaikuttaa käytössivistykseen.

Tässäkin tilanteessa pojat maksoivat maksun ja käyttäytyivät kuljettajan mukaan ihan fiksusti. Sama kokeilunhalu ja ongelma kuitenkin jatkui.

Teini-ikä on hyvä aika puuttua ja opastaa ja keskustella asioista. Vielä voi vaikuttaa käytössivistykseen, sanoo Mika Sinisalo. Matias Väänänen / Yle

Tamperelainen bussinkuljettaja ei tiennyt poikien vanhempia, mutta päätti kirjoittaa sen kunnan Facebook-ryhmään, josta arveli poikien olevan kotoisin.

– Vetoaisin nyt poikien isiin ja äiteihin ja yhteisöön, että tämä leikki loppuisi, koska meidän tietenkin pitää aina tällaiseen puuttua ja se ei ole koskaan mitenkään kivaa, Sinisalo kirjoitti.

Yle ei kerro kunnan nimeä, koska ei ole varmuutta, mistä pojat ovat.

Sinisalo mainitsi viestissä, että nuoret olivat tässä tapauksessa maahanmuuttajataustaisia. Hän kertoo maininneensa seikan sen takia, että viesti menisi perheille. Sinisalo on itse asunut ja työskennellyt Lähi-idässä ja ympäri Eurooppaa, ja hän tietää, että monissa kulttuureissa tapakasvatus on tärkeää.

– Maahanmuuttajataustaisten lasten perheet ovat yhteisöllisiä ja siellä on tärkeää, miten edustetaan perhettä ja sukua.

Syntyperä ei saa olla lyömäase

On vaikea kysymys, milloin taustan voi tuoda esille. Mika Sinisalon mukaan pitää muistaa, että nuoren syntyperä ei selitä häiriökäyttäytymistä. Hän muistuttaa, että maahanmuuttajanuoret usein ovat Suomessa syntyneitä ja Suomen kansalaisia.

Ihmisoikeusasiantuntija, kansalaisjärjestö Fenix Helsingin toiminnanjohtaja Ujuni Ahmed sanoi Ylelle aiemmin, että ongelmissa olevia nuoria ei auta, jos heidän maahanmuuttajataustastaan vaietaan. Mutta ei heitä auta sekään, että siitä tehdään lyömäase heitä vastaan.

Sinisalo on samaa mieltä.

– Lapsi ja nuori on syytön tekemisiinsä niin kauan kunnes asiallisesti opastetaan. Ei tehdä muureja tai luokitella ihmisiä sen mukaan, mistä he ovat kotoisin.

Nuorten rikollisuus vähentynyt

Sinisalon kokemus busseista on, etteivät maahanmuuttajanuoret ole todellakaan isoin ongelma.

– Sitten niille, joilla tekee mieli kommentoida maahanmuuttokriittisellä tavalla, niin ihan meidän kantasuomalaisetkin mukulat, osaavat järjestää yhtälailla ohjelmaa myös, että sikäli, Sinisalo kirjoitti keskustelupalstalle.

Kantasuomalaiset ovat tehneet bussissa samantyyppistä häiriötä. Enemmän on ollut Sinisalon mukaan ilkivaltaa: rikkomista ja suttaamista.

– Tämä on ikuisuuskysymys nuorten kanssa. Joukossa sitä kuningasajatukset tulevat.

Asiallinen keskustelu vie pitkälle, vaikka usein olisi helpointa vain vaieta, Mika Sinisalo sanoo. Matias Väänänen / Yle

Bussinkuljettajan mukaan suurimmat häiriöt tulevat aikuisista, jotka ovat humalassa tai huumeiden vaikutuksen alaisina. Etenkin huumeidenkäyttäjät voivat olla arvaamattomia.

Nuorisorikollisuutta tutkinut Matti Näsi on muistuttanut, että edellisten kahdenkymmenen vuoden aikana nuorisorikollisuuden määrä on vähentynyt tasaisesti. Samaa on tapahtunut maahanmuuttajien rikollisuudessa.

Suuri osa jättää vastaavissa tilanteissa puuttumatta, koska se koetaan vaikeaksi. Sinisalo ei kuitenkaan halunnut heti luovuttaa. Kirjoitus toi satoja tykkäyksiä. Hän ei tiedä, menikö viesti vanhemmille perille mutta ainakaan hän ei ole törmännyt samaan ongelmaan.

– Varmasti pelätään keskustella, koska se lähtee lapasesta monta kertaa. Olen peräänkuuluttanut asiallista keskustelua, luotetaan lasten ja nuorten vanhempiin. Luulen, että sitä kautta saisi enemmän tuloksia kuin huutamisella sosiaalisessa mediassa.

