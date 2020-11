Sini Merikallio oli avaruustutkija ja melkein astronautti – nyt ura vaihtuu eläinlääkäriksi: Teen nyt isoja asioita pienen yksikön näkökulmasta.

Merikallio on osallistunut muun muassa Suomalaisen aurinkotuulipurjeen kehitystyöhön.

Sini Merikallio lähti opiskelemaan tekniikkaa tavoitteena tulla tutkijaksi. Eniten kiinnosti Mars-planeetta.

– Se on tarpeeksi lähellä. Me voisimme oikeasti mennä sinne. Se on seuraavana tuossa, iso hiekkalaatikko jossa voisi tehdä mitä vaan.

2000-luvun alussa avaruus alkoi kiinnostaa niin paljon, että Sinikallio haki ja pääsi mukaan Yhdysvaltain Utahissa järjestettyyn Mars-simulaatioon.

– Se oli mahtava kokemus, siellä todella tunsi olevansa Marsissa. Yritimme simuloida millaista oikeasti olisi miehistön kanssa kommunikointi, eläminen ja tekeminen vieraalla planeetalla. Ajelimme mönkijoillä, ilman karttaa ja teimme tutkimusmatkoja aavikolla. Kaivoimme maata ja löysimme muun muassa dinosauruksen luita. Se oli hieno hetki – silloinhan me löysimme "elämää Marsista".

Ura avaruustutkijana ja Ilmatieteen laitoksella kesti viime vuosiin asti. Välillä Merikallio haki astronautiksi Euroopan avaruusjärjestö ESA:an, ja eteni 10 000 hakijan joukossa 200 parhaan ryhmään.

Erityisen kiinnostavana projektina avaruusurallaan Merikallio pitää suomalaiskeksintöä, aurinkotuulipurjetta, jonka kehittämisessä hän sai olla mukana.

– Se on loistava keksintö, jonka tutkija Pekka Janhunen kehitti. Uusi keino liikkua avaruudessa aurinkotuulen voimalla. Siinä on 20 kilometriä pitkiä negatiivisesti varattuja liekoja, joita avaruusaluksesta lähtee sata kappaletta. Sähkökentän avulla ne tarttuvat aurinkotuuleen, jota koko ajan puhaltaa auringosta.

Aurinkotuulipurje on lähdössä seuraavan kerran testattavaksi avaruuteen alkuvuonna 2021 laukaistavan satelliitin mukana.

Teen nyt isoja asioita pienen yksikön näkökulmasta. Saatan pelastaa hamsterin elämän jollakin operaatiolla, ja se tuntuu nyt tärkeimmältä.

Vuosikymmenen puolivälissä Merikallio väitteli tekniikan tohtoriksi, aiheena tietenkin Mars. Oma tunne alkoi samaan aikaan ajaa uran vaihtoon toista lapsuuden toiveammattia kohti, eläinlääkäriksi. Avaruuden mittakaava vaihtui eläinten hyvinvointiin yksilön tasolla.

– Mietin, että mikä on oikeasti minulle tärkeää. Se on kärsimyksen minimoiminen yksilötasolla. Teen nyt isoja asioita pienen yksikön näkökulmasta. Saatan pelastaa hamsterin elämän jollakin operaatiolla, ja se tuntuu nyt tärkeimmältä.

