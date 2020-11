Prinsessa Dianan tarinaan edennyttä The Crown -sarjaa arvostellaan historian muuttamisesta – nämä kymmenen asiaa eivät pidä paikkaansa

Netflixin The Crown -sarjan tuoreella kaudella prinsessa Diana poseeraa uimahousuisten australialaismiesten keskellä vuonna 1983. Oikea Diana kohtasi uimahousuiset miehet Australiassa vuonna 1988.

Netflixin The Crown -sarjan tuoreella kaudella prinsessa Diana poseeraa uimahousuisten australialaismiesten keskellä vuonna 1983. Oikea Diana kohtasi uimahousuiset miehet Australiassa vuonna 1988. Brendan Beirne / AOP

Englannin kuningattaresta Elisabetista ja hänen perheestään kertova Netflixin menestyssarja The Crown kerää suosion lisäksi kasvavaa kritiikkiä historiallisissa faktoissa otettujen vapauksien vuoksi.

Arvostelijoiden mielestä sarjassa on moni asia pielessä vääränlaisesta univormusta keksittyihin riitoihin. Sarjaa syytetään myös tapahtumien järjestyksen muuttamisesta ja jopa kunnianloukkaukselta haiskahtavista väitteistä.

Useita elämäkertoja kuninkaallisista julkaissut sekä kuninkaallisia häitä ja hautajaisia tv:ssä kommentoinut Hugo Vickers listaa The Times -sanomalehdessä (siirryt toiseen palveluun) lukuisia keksittyjä tai muokattuja tapahtumia The Crownin jaksoissa.

– Totuuden hylkääminen, tunnettujen tosiasioiden vääristäminen ja vääntäminen on huolestuttanut minua sarjan kaikkien neljän tuotantokauden aikana. On kyse oikeista ihmisistä, jotka pannaan keksittyihin tilanteisiin, Vickers tylyttää.

– Totuus on harvoin yhtä kiinnostava kuin valhe, kommentoi puolestaan elämäkertoja kuninkaallisista ja pääministeri Margaret Thatcherista kirjoittanut Penny Junor Daily Mailissa (siirryt toiseen palveluun).

Dianaa näyttelevä Emma Corrin hääpuvussa, joka ei ole täydellinen kopio alkuperäisestä. AOP

Prinsessa Diana ja prinssi Charles hääpäivänään 29. heinäkuuta 1981. AOP

"Voi vaikuttaa jopa monarkian tulevaisuuteen"

Sekä Penny Junor että Hugo Vickers huomauttavat sarjaa koskevassa arvostelussaan tekijöiden käyttäneen monista tapahtumista pääasiassa prinsessa Dianan julkisuuteen kertomaa versiota, vaikka muiden asianosaisten käsitykset ovat aivan erilaisia.

Myös kuninkaallisen perheen jäsenten tai ainakin heidän lähipiirinsä kerrotaan olevan närkästyneitä joistakin sarjan antamista kuvauksista. Mail on Sunday -iltapäivälehti (siirryt toiseen palveluun) raportoi prinssi Charlesin ystävien haukkuneen sarjaa vanhojen haavojen avaamisesta ja rahastamisesta kuninkaallisten kärsimyksellä. Heidän mukaansa sarja muuttaa fiktion faktaksi.

– Trollausta Hollywood-budjetilla, kuuluu yksi kuninkaallisten lähipiirin luonnehdinnoista.

Erkki Toivanen raportoi häihin valmistautuvasta Lontoosta heinäkuussa 1981.

Junorin mielestä sarjan esittämällä vääristyneellä kuvalla voi olla vaikutusta jopa monarkian tulevaisuudelle, jos ihmiset ottavat sen faktana. BBC:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) hän kuvaa sarjassa esiintyvän joukon karikatyyrejä.

Sarjan luonut Peter Morgan on puolustanut oikeuttaan fiktion tekijänä muokata tapahtumia draaman luomiseksi.

– Teemme parhaamme kaiken saamiseksi oikein, mutta joskus minun on sekoitettava [tapahtumia]. Joskus on hylättävä täsmällisyys, mutta koskaan ei saa hylätä totuutta, Morgan kertoo The Timesissa (siirryt toiseen palveluun) johtoajatuksestaan.

Poimimme tähän juttuun kymmenen esimerkkiä asiantuntijoiden kriitikistä, joka koskee sarjan vuosia 1979–1990 kuvaavaa neljättä kautta. Listauksessa on paljastuksia jaksojen juonesta

Erkki Toivanen raportoi vuonna 1979 Margaret Thatcherin pääministerikauden alkamisesta.

1. Diana ja Thatcher eivät joutuneet kuninkaallisten nöyryyttämiksi

Kuninkaallisen perheen kuvataan sarjassa asettavan sekä tuoreen pääministerin Margaret Thatcherin että prinssi Charlesin morsiameksi kaavaillun Dianan erilaisten testien kohteiksi Balmoralin linnassa. Sarjassa nöyryytetty ja testauksen reputtanut Thatcher poistuu paikalta ennenaikaisesti testit kirkkaasti läpäisevän Dianan saapuessa paikalle.

Todellisuudessa tällaista nöyryyttämistä ei tapahtunut, eivätkä Dianan ja Thatcherin vierailut Balmoralissa tapahtuneet peräkkäin, vaan niiden välillä oli aikaa vuosi. Thatcher ei poistunut omalta vierailultaan etuajassa.

Myös sarjan esittämä kohtaus, jossa kuninkaallinen perhe nöyryyttää väärässä järjestyksessä perheenjäsenille niiaavaa Dianaa on keksitty. Asiantuntijoiden mukaan Dianaa ei tarvinnut kouluttaa prinsessan tavoille alkeista lähtien, toisin kuin sarjassa esitetään.

Hänen perheellään oli vuosikymmeniä jatkunut yhteys kuninkaalliseen perheeseen, useat hänen lähisukulaisensa työskentelivät hovissa ja hän itse asui lapsena Sandringhamin linnan tiluksilla. Hän siis tunsi tavat hyvin jo valmiiksi.

Osa sarjassa Dianalle annettavista käyttäytymisohjeista on lisäksi vääriä.

Margaret Thatcher ja prinsessa Diana pääministerin virka-asunnossa marraskuussa 1989. AOP

2. Charles ei lähtenyt matkalle heti kihlajaisten jälkeen

Charlesin ja Dianan esiintyminen toimittajien ja valokuvaajien edessä kihlautumisen julkistamisen jälkeen esitetään sarjassa Dianan suututtaneena tapahtumana.

– Mitä rakastuneena oleminen sitten merkitseekään, vastaa Charles kysymykseen rakkaudesta närkästyttäen kihlattunsa.

Todellisuudessa Charlesin kommentti sai Dianan naurahtamaan, kuten voi nähdä tästä Youtubessa julkaistusta videosta (siirryt toiseen palveluun).

Charlesin näytetään sarjassa jättävän Dianan yksin heti kihlautumisen julkistamisen jälkeen ja matkaavan ensin Camilla Parker Bowlesin luo ja sitten pitkälle ulkomaanmatkalle.

Todellisuudessa Charles lähti matkalle vasta yli kuukausi kihlautumisen jälkeen. On kuitenkin totta, etteivät he viettäneet kovin paljon yhteistä aikaa ennen häitään.

Sarjassa yksinäinen Diana kuvataan palatsissa ahmimassa ja oksentamassa. Diana sairasti oikeastikin bulimiaa, ja puhui siitä avoimesti julkisuudessa.

Vakavailmeiset Charles (Josh O'Connor) ja Diana (Emma Corrin) The Crownin kihlajaiskohtauksessa. Netflix / AOP

Diana ja Charles kihlautumisen julkistamispäivänä 24. helmikuuta 1981.

3. Australian-matkan suunnitelmia ei pantu kesken kaiken uusiksi

Neljännen tuotantokauden kuudennessa jaksossa keskitytään kuvaamaan prinssi Charlesin ja prinsessa Dianan vuonna 1983 Australiaan tekemää vierailua. The Crownin kuvaus vastaa monessa kohtaa todellisia tapahtumia.

Diana vaati oikeastikin, että prinssi Williamin on saatava olla mukana ja kertoi radiossa poikansa pehmolelusta. Myös kuvaus siitä, kuinka australialaiset hurmaantuivat Dianasta, vastaa todellisuutta. Dianan ja Charlesin vauhdikas tanssikin tapahtui, vaikkakaan ei yhtä sulavasti kuin sarjassa, kuten tältä Youtube-videolta (siirryt toiseen palveluun) voi nähdä.

Matkaohjelmaa ei kuitenkaan uusittu kiireellisesti sen jo alettua Dianan suututtua, kuten sarja väittää. Williamin mukanaolo matkalla oli huomioitu hyvin jo etukäteen.

Charlesin reaktio vaimonsa saamaan suosioon ei ollut sarjan esittämä suuttuminen, vaan asiantuntijoiden mukaan hän oli toisaalta ylpeä Dianan menestyksestä ja toisaalta huolissaan julkisuuden paineesta.

Diana (Emma Corrin), Charles (Josh O'Connor) ja William (Lucas Barber-Grant) Australian-matkalla. Netflix / AOP

Prinsessa Diana, prinssi Charles ja prinssi William Australiassa vuonna 1983. James Gray / AOP

4. Kuninkaallinen perhe ei piilottanut sairaita serkkuja mielisairaalaan

The Crownin neloskauden seitsemännessä jaksossa prinsessa Margaret ja kuningatar Elisabet saavat kuulla kehitysvammaisista serkuistaan, jotka on piilotettu mielisairaalaan ja joille on väärennetty kuolintiedot.

Jaksossa on kohtaus, jossa Margaret vaatii äidiltään selitystä tapahtuneelle ja saa kuulla päätöksen vammaisten serkkujen piilottamisesta syntyneen, kun kuningas Yrjö VI nousi valtaistuimelle. Hänen puolisonsa veljentytärten vammaisuus olisi sarjassa tarjotun selityksen mukaan asettanut kyseenalaiseksi kuninkaallisen perheen kyvyn tuottaa terveitä kruununperillisiä.

Todellisuudessa tällä ei ollut mitään tekemistä John Herbert Bowes-Lyonin tytärten Nerissan ja Katherinen mielisairaalaan joutumisen kanssa. Sairautta ilmeni Bowes-Lyonin vaimon Fenellan suvussa, eikä hän ole kuninkaallisen perheen biologinen sukulainen.

Jaksossa mainitut kolme muuta mielisairaalassa olevaa sukulaista, Idonea, Etheldreda ja Rosemary, olivat Nerissan ja Katherinen äidin siskon lapsia eivätkä siis sukua kuningattarelle ja tämän sisarelle.

Tyttäret muuttivat mielisairaalaan vuonna 1941, mutta kuningas Yrjö oli noussut valtaan jo vuonna 1936. Tieto sisarusten väärästä kuolintiedosta aateliskirjassa pitää paikkansa. Bowes-Lyonin perhe kuitenkin kiistää, että tyttäret olisi hylätty ja sanoo perheen vierailleen näiden luona mielisairaalassa.

Kuusi päivää Saharan aavikolla kateissa olleet Mark Thatcher (vasemmalla) ja Charlotte Verney (toinen vasemmalta) löydettiin 14. tammikuuta 1982. AOP

5. Falklandin sota ja pääministerin pojan katoaminen tapahtuivat eri aikaan

Sarjassa pääministerin pojan Mark Thatcherin katoaminen Saharan aavikolle Pariisi–Dakar-rallin aikana yhdistetään Falklandin sodan alkamiseen.

The Crownissa Margaret Thatcherin on aluksi vaikea keskittyä Argentiinan ja Britannian välien kiristymiseen, sillä hänen ajatuksensa ovat kadoksissa olevassa pojassa.

Todellisuudessa Mark Thatcher katosi 9. tammikuuta 1982 ja hänet löydettiin 14. tammikuuta. Falklandin sota syttyi vasta kaksi ja puoli kuukautta myöhemmin. Argentiinan joukot nousivat Britannialle kuuluville saarille 2. huhtikuuta 1982. Sota päättyi 14. kesäkuuta 1982.

Näin Yle uutisoi Falklandin sodan päättymisestä kesäkuussa 1982.

6. Murtautuja ei puhunut kuningattaren kanssa politiikasta

Työtön remonttimies Michael Fagan murtautuu sarjan jaksossa kaksi kertaa Buckinghamin palatsiin ja tunkeutuu toisella kerralla kuningattaren makuuhuoneeseen tämän nukkuessa. Jaksossa näytetään, kuinka kuningatar keskustelee Faganin kanssa pääministeri Thatcherin politiikan seurauksista, kunnes poliisit saapuvat paikalle ja vievät murtautujan pois.

Fagan todellakin tunkeutui palatsiin ja kuningattaren makuuhuoneeseen heinäkuussa 1982. Fagan itse on kuitenkin kertonut The Independetin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), ettei mitään kunnollista keskustelua kuningattaren kanssa ollut. Faganin mukaan kuningatar kysyi, kuka hän on ja poistui sitten hakemaan apua.

Fagan kertoo haaastattelussa lakeijan vahtineen häntä poliisien odottamisen ajan ja tarjonneen hänelle viskipaukun. Sarja selittää tunkeutumisella olleen poliittisia motiiveja, mutta Fagan on itse kertonut olleensa palatsiin murtautuessaan huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena. Hän joutui murron jälkeen psykiatriseen hoitoon.

Kuningatar Elisabet vuonna 1979. Kip Rano / AOP

Olivia Colman näyttelee kuningatar Elisabetia The Crownin kolmannella ja neljännellä kaudella. Netflix / AOP

7. Mountbatten ei kirjoittanut Charlesille ennen pommi-iskua

The Crown on aiemmilla kausilla kuvannut prinssi Philipin enon Louis Mountbattenin ja prinssi Charlesin läheistä suhdetta. Tuoreimmalla kaudella kaksikon nähdään kuitenkin käyvän puhelinkeskustelun, jossa Mountbatten arvostelee Charlesin suhdetta Camilla Parker Bowlesiin ja prinssi vastaa arvostelemalla Mountbattenia quislingiksi eli petturiksi.

Tämän jälkeen Mountbatten kirjoittaa kirjeen, jossa hän sanoo perheen olevan pettynyt Charlesiin ja kehottaa tätä hankkimaan vaimokseen puhtoisen ja viattoman neidon. Sen jälkeen hän lähtee merelle veneellä, jonka Irlannin tasavaltalaisarmeija räjäyttää.

IRA todellakin salamurhasi Mountbattenin pommilla vuonna 1979, mutta mikään ei viittaa siihen, että hän olisi lähettänyt Charlesille kirjeen hetkeä ennen kuolemaansa. Kehotuksia sopivan vaimon hankkimisesta hän toki oli aiemmin antanut Charlesille.

Myös osa Mountbattenin salamurhaan sarjassa liitetyistä uutistapahtumista Pohjois-Irlannissa oli paljon ennen pommi-iskua tai vasta sen jälkeen.

The Crown -sarjan neloskaudella keskeisessä roolissa on Gillian Andersonin näyttelemä pääministeri Margaret Thatcher. Netflix / AOP

Aito Margaret Thatcher vuonna 1988. AOP

8. Kuningatar ei vuotanut julkisuuteen mielipidettä pääministeristä

Etelä-Afrikan rotusortopolitiikan vastaisten kansainvälisten pakotteiden yhteydessä syntyvän kiistan esitetään sarjassa johtavan siihen, että kuningatar vuotaa lehdistöön arvion pääministeri Thatcherin empatiakyvyttömyydestä.

Tällainen uutinen todella julkaistiin The Sunday Times -sanomalehdessä. Ei kuitenkaan ole mitään todisteita siitä, että Elisabet olisi määrännyt lehdistösihteerinsä Michael Shean välittämään mielipiteen lehdelle.

Sen sijaan Shea oli kyllä puhunut lehden toimittajalle omasta näkemyksestään Thatcheristä. Shea erosi tehtävästään syntyneen mediakohun jälkeen.

Totta sen sijaan on, että kaikki muut Kansainyhteisön maat Britanniaa lukuunottamatta kannattivat pakotteita Etelä-Afrikkaa vastaan. Kuningatar tuki Kansainyhteisöä, mutta pääministeri Thatcher vastusti pakotteita.

Toisin kuin sarjan viimeisessä jaksossa esitetään, Thatcher ei oikeasti pyytänyt kuningatarta hajottamaan parlamentin, jotta hän voisi jatkaa pääministerinä.

Näin Yle uutisoi Margaret Thatcherin luopumisen pääministerin tehtävistä marraskuussa 1990.

9. Anne ei ollut kateellinen Dianan saamasta julkisuudesta

Prinsessa Anne kuvataan sarjassa esittämässä närkästyneitä kommentteja prinsessa Dianan saamasta julkisuudesta. Anne tokaisee yhdessä jaksossa riittävän, että "se yksi" pukee päälleen uuden mekon.

Todellisuudessa julkisuutta välttelevä Anne oli helpottunut siitä, että median kiinnostus häntä kohtaan laimeni prinsessa Dianan perheeseen liittymisen myötä.

Tämä antoi prinsessa Annelle mahdollisuuden keskittyä omiin kiinnostuksenkohteisiinsa.

Prinsessa Diana teki suuren vaikutuksen australialaisiin vuoden 1983 vierailulla. Prinssi Charles jäi julkisuudessa vaimonsa varjoon. AOP

Emma Corrin prinsessa Dianan roolissa Australiassa kuvatussa jaksossa. Netflix / AOP

10. Prinssi Philip ei uhannut Dianaa

Neloskauden viimeisessä jaksossa on kohtaus, jossa prinsessa Diana ja prinssi Philip keskustelevat Sandringhamissa vuonna 1990. Diana sanoo, ettei hänelle jää muuta vaihtoehtoa kuin tehdä pesäero perheeseen, jollei hän saa näiltä ansaitsemaansa rakkautta ja turvallisuutta.

– En näe mahdollisuutta, että tämä päättyisi hyvin sinun kannaltasi, Philip sanoo.

– Toivottavasti tuo ei ollut uhkaus, kuuluu Dianan vastaus.

Todellisuudessa Philip ei uhkaillut Dianaa ja ylipäätään hän puuttui poikansa ja miniänsä väleihin vasta 1992, jolloin avioliiton ongelmat tulivat julkisuuteen Andrew Mortonin paljastuskirjan myötä. Hän kävi Dianan kanssa kirjeenvaihtoa, jonka tarkoituksena oli saada avioliitto pelastettua.

– Yhdessäkään kirjeessä ei ollut merkkiäkään uhkauksesta. Olen lukenut ne kaikki, kuninkaallinen elämäkerturi Hugo Vickers toteaa Timesissa.

– Olen keskustellut kymmenien kuninkaallisen perheen jäsenet tuntevien ja tapahtumissa mukana olleiden kanssa. Johtopäätökseni, on ettei pahiksia ollut. He olivat kaikki uhreja, Penny Junor summaa The Crownin neloskauden esittämät ihmissuhdekriisit.

Lähteet: Reuters, AFP