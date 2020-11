Maailman johtajat kokoontuvat huomenna tärkeään etäkokoukseen – Saadaanko aikaan yhteisiä päätöksiä koronan selättämisestä ja rokotteiden rahoituksesta?

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, Kiinan presidentti Xi Jinping, Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Saksan liittokansleri Angela Merkel samassa ruudukossa etäpalaverissa? Viikonloppuna tämä voidaan kokea, kun maailman 20 suurimman talouden G20-ryhmä kokoontuu lauantaina virtuaalisesti Saudi-Arabian johdolla.

– Pandemian takia kokous pidetään verkossa, ensimmäistä kertaa. Siksi nyt keskitytään tiukasti yhteisiin asioihin eikä kahdenvälisiin tapaamisiin. Ne usein varastavat show´n, kertoo EU-komission ulkoasiain puhemies Nabila Massrali.

Osanottajalista koostuu maailmanpolitiikan eliitistä.

Mukana ovat aiemmin mainittujen lisäksi muun muassa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel, EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Intian pääministeri Narendra Modi ja Japanin pääministeri Yoshihide Suga.

G20-huippukokousta isännöi Saudi-Arabian kuningas Salman. Arkistokuva maaliskuulta 2019. Saudi Royal palace / EPA

Huipputapaamisen ohjelmassa on yksi aihe ylitse muiden.

– Viruksen pysäyttäminen on ykkösprioriteettimme, Nabila Massrali sanoo.

EU aikoo pyytää G20.n johtajia sitoutumaan 4,5 miljardin dollarin (3,8 miljardia euroa) välittömään rahoitukseen, jotta covid-19-rokotetta saataisiin massatuotettua ja toimitettua maailmanlaajuisesti huokeaan hintaan.

– G20:lla on strategista merkitystä EU:lle. Se on keskeinen foorumi, jossa koordinoidaan maailman suurimpien talouksien kesken globaaleja ongelmia. Tämä koordinointi on entistä tärkeämpää nyt kun olemme covid-19:n kanssa keskellä yhtä kaikkien aikojen syvimmistä kriisestä, Massrali sanoo.

Etukäteen on arvioitu, että virtuaalikokouksen karsittu muoto johtaa siihen, että kokouksen isäntämaan ajamat teemat jäävät lapsipuolen asemaan koronan varjoon. Saudi-Arabia on nostanut esiin muun muassa huolen planeettamme ympäristöstä ja ilmastosta, innovaatiot sekä kasvavan eriarvoisuuden.

"Halutessaan tämä porukka voi päättää talouden suunnan"

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kauppapolitiikasta vastaava johtaja Hanna Laurén kuvailee G20-ryhmän merkitystä näin:

– 90 prosenttia maailman taloudesta ja 80 prosenttia maailman kaupasta on näiden johtajien käsissä. Ja sitten vielä keskuspankit päälle. Koossa on sellainen porukka, joka halutessaan pystyy päättämään maailman talouden ja kaupan suunnan. Kauppapolitiikan sääntöjä siellä ei päätetä, mutta rahaa ohjataan.

Saudi-Arabia on tehnyt hartiavoimin töitä, jotta G20 päättäisi ympäristöystävällisistä elvyttämistoimista. Saudi-Arabian voimannäytös uhkaa etäkokouksessa tylpistyä vaatimattomaksi. Sen tarkoitus oli osoittaa maailman johtajille, mitä uudistuksia maassa ollaan tekemässä sekä yhteiskunnallisesti että huipputeknologian saralla.

EK:n kauppapolitiikasta vastaava johtaja Hanna Laurén sanoo, että Suomi voisi hyötyä, jos G20 edistää vihreää elvyttämistä. Rami Moilanen / Yle

Laurén odottaa, että uusiutuvasta energiasta sanotaan kuitenkin "jotain konkreettista", näytetään suuntaa. Tämä voisi pitkällä tähtäimellä hyödyttää myös Suomea.

– Jos nämä maat lähtevät yhdessä oikeaan suuntaan ja jos keskuspankit ohjaavat rahaa tähän vihreään elvytykseen, niin kyllä suomalaisilla yrityksillä on tarvittavaa osaamista. Uskon, että tämä sataisi meidän vientiimme ja meidän yritystemme taseeseen.

Mitä tämä edellyttäisi Suomen päässä?

– Tietysti hyviä kauppasuhteita. Ja sitten tietysti sitä, että korona-aikoinakin ollaan markkinoilla läsnä. Nämä ovat usein valtiovetoisia hankkeita. Ne eivät välttämättä ole business-to-business-hankkeita. Tämä edellyttää valtiolta ja vienninedistämiseltä aktiivista otetta.

Kiinnostus vihreää elvytystä kohtaan ei Hanna Laurénin aina lähde pyyteettömistä motiiveista. Laurén sanoo, että "raakaöljyn hinta on paras konsultti."

– Näille maille, on kyseessä sitten Venäjä tai Lähi-idän maat, [öljyn hinnan lasku] edustaa sitä, että tulot vähenevät ja budjetissa on aukko. Se kiinnostaa, jos sanon kyynisesti, enemmän kuin itse ilmastonmuutos.

Mielenilmauksia Saudi-Arabiaa vastaan

Yhdysvalloissa Donald Trumpin presidenttikaudella monenvälinen sopiminen ei ole ollut korkeassa kurssissa. Trumpin hävittyä presidentinvaalit Joe Bidenille, hän on ajautunut ramman ankan tilanteeseen. Väistyvä johtaja odottaa vallanvaihtoa. Trumpin panoksesta lauantain huippukokoukseen ei ole juurikaan tihkunut tietoa.

Presidentti Donald Trump osallistuu lauantain G20-huippukokoukseen etänä. Ulkoministeri Mike Pompeo aikoo olla paikan päällä läsnä Riyadissa. Arkistokuva kesäkuulta 2019. Stefan Rousseau / EPA

Hanna Laurén uskoo, että tilanteeseen tulee muutos Joe Bidenin kaudella. Monenvälinen sopiminen yleistyy jälleen.

– Ei se tarkoita paluuta Barack Obaman ajan kultakauteen. Biden on kuitenkin sanonut, että hän hakee liittolaisilta ja lähimmiltä talouskumppaneilta ratkaisuja. Sen sijaan minulla ei ole kovin positiivista ennustetta siitä, että hänen monenvälisyytensä riittäisi globaaleihin toimijoihin, kuten Maailman kauppajärjestö WTO:hon ja G20:en.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo on läsnä G20-kokouksessa Riyadissa.

Saudi-Arabian johtavat ihmisokeusryhmät ovat kokoontuneet varjohuippukokoukseen vastustamaan Saudi-Arabian ihmisoikeusloukkauksia.

Myös ainakin Lontoon, Pariisin, New Yorkin ja Los Angelesin pormestarit boikotoivat tapahtumaa.