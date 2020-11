Suomalaiset kiristäisivät osake- ja vuokratuottojen veroa – Rahaministeri Vanhanen: "Kohteliaasti sanottuna, vastaajien kanta on väärä"

Kansa haluaisi, että pääomatuloja verottaisiin ansiotulojen tapaan: mitä enemmän pääomatuloja, sitä korkeampi veroprosentti.

Kanta käy ilmi Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -tutkimushankkeen laajasta kyselystä. Lähes 70 prosenttia vastaajista nostaisi pääomatulojen verotusta.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) ei lämpene suomalaisten veronkiristysinnolle.

– Kohteliaasti sanottuna, vastaajien kanta on väärä. Luulen, että samat suomalaiset kaipaavat lisää kasvua ja työllisyyttä. Nämä kaksi kantaa eivät vain käy yksiin, Vanhanen sanoo.

Pääomaverossa on nykyään pieni porrastus. Vuokratuotoista, yritysten osingoista ja myyntivoitoista tilitetään valtiolle veroa 30 prosenttia. Vero nousee 34 prosenttiin 30 000 euron jälkeen. Palkkaa sen sijaan verotetaan tiukemmin progressiivisesti eli veroprosentti kasvaa ansiotulojen mukaan.

Jo 4 000 euron palkkatuloilla verotus on alimman pääomaveroprosentin luokkaa.

– Minusta pääomatuloveroa ja palkkatuloveroa ei pidä verrata toisiinsa. Toiseen liittyy riskinotto ja toisessa tulo on varmempaa, Vanhanen huomauttaa.

Pääomaverotus koetaan epäoikeudenmukaiseksi

Erityisesti vasemmistopuolueiden kannattajat olivat pääomaverotuksen muutoksen kannalla Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -kyselyssä. Myös yli puolet keskustan ja perussuomalaisten kannattajista oli samoilla linjoilla.

Valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtajana toimiva SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen sanoo, että kysymys on oikeudenmukaisuudesta: samoista tuloista pitäisi maksaa saman verran veroja riippumatta siitä, miten ne on hankittu.

– Tällä hetkellä verojärjestelmä ei toimi kokonaisuudessaan näin. On tärkeää korjata verotuksen epäoikeudenmukaisia rakenteita. Meidän pitäisi saada tiivistettyä veropohjaa ja ehkäistä kaikin keinon verovälttelyä, hän korostaa.

Viitasen mukaan isoja osinkotuloja verotetaan nyt varsin kevyesti ja kansainväliset konsernirakenteet antavat mahdollisuuden siirtää veroja kevyemmin verottaviin maihin.

Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson haluaa, että pääomaverotus olisi nykyistä progressiivisempi ja osinkoverotuksen suurimpia epäkohtia korjattaisiin. Hänestä nykymalli sotii aika monen suomalaisen oikeustajua vastaan.

– Nykyinen pääomaverotuksen malli ei noudata periaatetta, että veroja pitäisi maksaa maksukyvyn mukaan. Nyt tilanne on se, että kaikkein rikkaimmat pystyvät nostamaan ansiotuloja kevyemmin verotettuja pääomatuloja, Andersson sanoo.

Muutoksilla puoli miljardia koronakriisin paikkailuun

Valtio tarvitsee rahaa koronakriisin taloudellisten vahinkojen paikkaamiseen. Koronan takia on otettu lisävelkaakin tähän mennessä jo lähes 20 miljardia euroa.

Koronakriisin taloudellisten seuraamusten kattamisessa on puhuttu lähinnä menoleikkauksista. Pitäisikö myös suurten pääomatulojen saajien osallistua taloustalkoisiin?

Matti Vanhasen mukaan pääomatulojen nykyistä kovempi verotus ei ole hänen keinovalikoimassaan, kun valtiolle etsitään tuloja. Hän korostaa, että nyt pitää tehdä kasvua ja työllisyyttä tukevia veroratkaisuja.

– Koronan jälkien paikkaaminen vaatii sitä, että saisimme lisää talouskasvua ja investointeja. Pitää tähdätä siihen, että yritykset ja yrittäjä-omistajat haluavat kasvattaa yritystoimintaansa. Se ei todellakaan kannusta kasvua, että tätä sijoittamista verotetaan entistä enemmän, Vanhanen painottaa.

Kansanedustaja Pia Viitasen mukaan varakkaiden pitäisi osallistua talouden sopeuttamiseen isommalla panoksella. Yle / Eljas Niskanen

Pia Viitanen sanoo, että kun tulevina mietitään talouden sopeuttamista, menoleikkausten lisäksi on pohdittava myös verotuksen oikeudenmukaisuutta.

– Jos sanotaan, että me olemme kaikki samassa veneessä tässä kriisissä, on tärkeää huolehtia siitä, että soutajia on enemmän. Jos taloutta pitää sopeuttaa, varakkaammat osallistuisivat siihen sitten nykyistä hieman suuremmalla panoksella, Viitanen toteaa.

Myös vasemmistoliitto aikoo nostaa pääomaverotuksen esiin tulevissa neuvotteluissa.

Valtion rahakirstun vartija Vanhanen uskoo, että valtion talous saadaan tasapainoon julkisen talouden tuottavuutta parantamalla, ei menoleikkauksilla tai veronkorotuksilla.

Veromaksajain keskusliitto arvioi, että alemman ja ylemmän pääomaveroprosentin nosto yhdellä prosenttiyksiköllä tuottaisi vuodessa yhteensä noin 100 miljoonaa euroa valtion kassaan. Valtiovarainministeriön mukaan listaamattomien yritysten osinkojen (siirryt toiseen palveluun) verohuojennuksen poistaminen taas toisi 430 miljoonan euron tulot vuosittain.

Veromuutoksilla valtio voisi saada kasaan yli puolen miljardin euron potin.

Tämä arvio on laskettu ilman korotuksen vaikutusta käyttäytymiseen. Pääomatulojen verotuksen kiristäminen voi johtaa kansainväliseen verokilpailuun. Suurten päätulojen saajaa voi houkuttaa hakeutua matalamman verotuksen piiriin toiseen maahan ja nykyiset verotulot menetetään.

Vanhaselta ei uusille veroluokille

Melkein 2,2 miljoonaa suomalaista sai veronalaisia pääomatuloja vuonna 2018. Keskimäärin pääomatuloja tienattiin vain noin 5 000 euroa.

Opetusministeri Anderssonin mukaan nykyinen porrastus ei toimi myöskään pienien pääomatulojen kohdalla, esimerkiksi vähäisistä vuokratuotoista maksetaan 30 prosenttia pääomaveroa. Anderssonin mukaan pääomaverotukseen olisi mahdollista myös lisätä uusia porrastuksia.

– Toisaalta, jos kaikkia tuloja verotettaisiin saman progressiivisen veroasteikon mukaan, ei olisi väliä, tienaatko rahat palkkatuloina vai pääomatuloina vai saatko etuuksia. Kaikkien kohdalla olisi sama periaate, Andersson sanoo.

Opetusministeri Li Andersson yhdistäisi ansio- ja pääomatulojen verotuksen. Arash Matin / Yle

Valtiovarainministeri Vanhanen tyrmää uuden alemman pääomaveroluokan luomisen.

– Palkansaajat ovat jo kertaalleen maksaneet veron tästä tulosta, sijoittaneet säästöjään ja ottaneet samalla riskiä. Sen takia pääomaveron ei pidä olla missään tapauksessa samaa luokkaa kuin ansiotuloveron. Tämä riski pitää ottaa huomioon, Vanhanen toteaa.

Vanhasen mielestä yhteiskunnan pitää osoittaa, että se arvostaa ihmistä, jotka säästävät ja sijoittavat edelleen, saavat siitä pääomatuloja ja tukevat Suomen taloutta ja työllisyyttä eli toisten ihmisten työpaikkoja.

Vanhanen suhtautuu kielteisesti myös siihen, että eri pääomatulojen verotus eriytettäisiin, esimerkiksi vuokratuloja ja yrityksen myynnistä saatua liikevoittoa verotettaisiin eri tavoin.

– Yleisperiaate pitäisi olla, että verotus ei ratkaise sitä, mihin kannattaa sijoittaa. Mieluummin tavoiteltaisiin pitkällä tahtäimellä neutraalia verotusta, jossa sijoituksen kohteen määräisi tuotto, joka siitä on saatavissa. Ei lähdettäisi poliittisesti ratkaisemaan sitä, mikä on suotava sijoittamisen kohde, Vanhanen sanoo.

Vanhasen mielestä nykyinen verojärjestelmä suosii sitä, että sijoitetaan “passiiviseen” omaisuuteen, joka ei välttämättä edistä talouskasvua.

– Omistat suuren yrityksen osakkeita, joista maksetaan ensin yhteisövero, sitten veroja osingoista. Näiden kokonaisvaikutus on paljon suurempi kuin se, että sijoitat saman rahan esimerkiksi seiniin ja vuokraat asuntoja, Vanhanen toteaa.

