Kanariansaarille saapuu yhä enemmän siirtolaisia, vaikka merireitti on erittäin vaarallinen – joka 24. hukkuu

Gran Canarian eteläkärjessä sijaitsevassa Arguineguínin satamassa on kaikkiaan pari tuhatta siirtolaista ja turvapaikanhakijaa, joiden majoitus kangertelee pahasti.

Gran Canarian eteläkärjessä sijaitsevassa Arguineguínin satamassa on kaikkiaan pari tuhatta siirtolaista ja turvapaikanhakijaa, joiden majoitus kangertelee pahasti. Quique Curbelo / EPA

Afrikasta saapuvien siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrä on yllättänyt Espanjaan kuuluvien Kanariansaarten viranomaiset. Saarille on tämän vuoden aikana tullut yli 16 000, eräiden arvioiden mukaan jopa 18 000 siirtolaista. Määrä on yli kymmenkertainen viime vuoteen verrattuna.

Tilanne on kärjistynyt varsinkin Gran Canarian saaren etelärannikolla sijaitsevassa Arguineguínin satamassa, jossa on tungeksinut yli 2 000 ihmistä.

Satamalla ei ole ollut minkäänlaista valmiutta majoittaa ihmisjoukkoa, vaan olosuhteet ovat muuttuneet epäinhimillisiksi, kertoo siirtolaisasioita hallinnoiva oikeusviranomainen Britannian yleisradion BBC:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Siirtolaisjoukko joutui odottelemaan satamatiloissa kunnes viranomaiset saivat heidät rekisteröityä ja tehtyä tarpeelliset terveysselvitykset.

Poliisit siirsivät sekavissa oloissa yli 200 ihmistä toiseen vastaanottopaikkaan. Sataman olosuhteet ja poliisin suorittama ihmisten siirto olivat niin huonosti organisoituja, että Espanjan hallituksen edustaja Kanariansaarilla, Anselmo Pestana, on esittänyt pahoittelunsa ja vakuuttanut, ettei sama enää toistu, kertoo El País -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Kanariansaarille on saapunut yli tuhat siirtolaista kahdessa vuorokaudessa – tutkija: "Rajojen sulkeminen ei lopeta ihmisten liikkumista"

Reitti kiinnostaa, vaikka riskit ovat suuret

Siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita on perinteisesti pyrkinyt Espanjaan Afrikassa sijaitsevien, mutta Espanjalle kuuluvien Ceutan ja Melillan kaupunkien kautta.

Siirtolaiset jonottavat bussikuljetukseen Las Palmasissa. Elvira Urquijo A. / EPA

Nyt Espanjan viranomaiset ovat vaikeuttaneet tämän reitin käytettävyyttä, osin koronavirusepidemian estämiseksi. Kun viime vuonna kaupunkeihin tuli yhteensä noin 5 000 siirtolaista, tänä vuonna luku on jäänyt 1 500:aan.

Eurooppaan pyrkivät ihmiset ovat siirtyneet käyttämään Kanariansaarten reittiä, vaikka se on kaikista Afrikasta Eurooppaan johtavista reiteistä vaarallisin pitkän merimatkan ja kovien merivirtojen vuoksi.

Eräiden arvioiden mukaan (siirryt toiseen palveluun)Kanariansaarille pyrkivistä joka 24., mahdollisesti jopa joka 16. hukkuu matkalla. Kreikkaan pyrkivistä arvioidaan joka 98. hukkuvan ja Espanjan mannermaalle pyrkivistä joka 145., kertoo El País (siirryt toiseen palveluun).

Kanariansaarten valmius ottaa vastaan näinkin suurta ihmisjoukkoa on ollut heikko. Ihmisiä on jouduttu majoittamaan muun muassa tyhjillään olleisiin hotelleihin. Paikalliset asukkaat ovat järjestäneet mielenosoituksia vastaanotto-olojen järkeistämiseksi.

Armeijan tulijoille pystyttämiä telttoja Gran Canarian pohjoisosissa, Las Palmasin likellä. Quique Curbelo / EPA

Siirtolaiskriisi syvenee Kanariansaarilla – merimatkasta selvinneitä ihmisiä majoittavat hotellinpitäjät vaativat apua hallitukselta ja EU:lta

Eurooppaan tulijoiden määrä hiipunut

Pakolais- ja siirtolaistilannetta seuraavan YK:n pakolaisjärjestön portaalin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Eurooppaan oli marraskuun puoliväliin mennessä saapunut noin 85 000 siirtolaista ja turvapaikan hakijaa, heistä vajaat 78 tuhatta meritse.

Viime vuoden kokonaisluku oli 123 663.

Arguineguínin satamassa oli tiistaina runsaasti Afrikasta tulleita siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita. Quique Curbelo / EPA

Tällä hetkellä Eurooppaan yrittää eniten ihmisiä Pohjois-Afrikasta, kuten Tunisiasta, Marokosta ja Algeriasta.

Espanjan viranomaiset yrittävät pysäyttää siirtolaisten tulon yhteistyöllä lähtömaiden viranomaisten kanssa sekä järjestämällä palautuslentoja. Viime viikolla palautettiin 22 ihmistä Mauritaniaan ensimmäisellä lennolla kahdeksaan kuukauteen.

Kuvareportaasi Välimeren pelastuslaivalta: Kapteenin mukaan suurin osa Eurooppaan pyrkivien veneistä uppoaa "lähes varmasti"