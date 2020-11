“Toivomme koronatestaukseen apua Suomen puolelta mahdollisimman pian” – johtava lääkäri kuvaa Ruotsin Norrbottenin tartuntatilannetta vakavaksi

Norrbottenin läänin johtava lääkäri Pia Näsvall kertoo, miksi tilanne on vaikea ja mitä apua Suomesta on pyydetty.

LUULAJA Ruotsin koronavirustilanne on pahentunut nopeasti viime viikkoina. Tänään keskiviikkona kerrottiin peräti 96 uudesta koronaan liittyvästä kuolemasta.

Norrbottenin alue Suomen rajalla on yksi alueista, jossa todetut tartunnat ovat lisääntyneet viime viikkoina vauhdilla.

Tänään alueella on raportoitu 138 uudesta tartunnasta. Viime viikolla testatuista 10 prosenttia sai positiivisen tuloksen.

Ilmaantuvuusluku on 481 tapausta per 100 000 asukasta. Suomen puolella tilanne on tyystin toinen (siirryt toiseen palveluun). Länsi-Pohjan luku on 117 ja Lapin 59,7.

Tartuntojen määrä kasvaa Norrbottenissa niin nopeasti, että alueen testikapasiteetti ei riitä. Testien analysoimiseen on pyydetty apua Suomelta, ja sitä toivotaan mahdollisimman pian.

- Olemme tulossa aivan näillä hetkillä siihen pisteeseen, että joudumme karsimaan muuta sairaalahoitoa koronapotilaiden määrän vuoksi, sanoo johtava lääkäri Pia Näsvall.

Norrbottenin johtava lääkäri Pia Näsvall vastasi Ylen kysymyksiin Luulajassa.

Mikä on tartuntatilanne tällä hetkellä?

– Koronavirustartunnat kasvavat koko läänissä. Suurinta kasvua on etenkin rannikkoseudulla, missä virus on levinnyt laajalle yhteiskuntaan.

– Pahiten koronasta juuri nyt kärsivät kunnat ovat Luulaja, Piteå (Piitimen kunta), Boden ja Älvsbyn.

– Tilanne on vakava. Nyt pitäisi kaikkien jaksaa noudattaa ohjeita ja rajoituksia, jotta tilanne helpottuu.

Norrbottenissa on jouduttu sulkemaan paikallisesti kouluja tai siirtymään etäopetukseen tartuntaryppäiden takia.

Entä Suomen rajan läheisyydessä?

– Haaparannallakin tartunnat leviävät, mutta tilanne ei ole niin hälyttävä kuin osassa lääniä. Kunta on suosittanut kasvomaskeja käytettäväksi, kuten Suomen puolella tehdään.

– Övertorneåssa ja Kalixissa on varsin rauhallista. Mutta tilanteet muuttuvat hyvin nopeasti. Päivittäiset tartuntatiedot vanhenevat hetkessä.

Miten tilanne vaikuttaa sairaalahoitoon?

– Sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on noussut nopeasti. Myös hoitohenkilöstöä on sairastunut koronavirukseen. Olemme tulossa aivan näillä hetkillä siihen pisteeseen, että emme voi enää suorittaa kaikkia hoitotoimenpiteitä koronapotilaiden määrän takia.

– Kevään kokemuksesta tiedämme, että teho-osastoille tulee paljon potilaita pienellä viiveellä tartuntojen kasvamisesta. Tällä hetkellä potilaita on tehohoidossa 2–3, mutta muutamankin potilaan lisäys on meille iso ponnistus. Hoitoajat ovat pitkiä, ja hoito sitoo useita hoitajia.

Luulajan drive in -koronatestipaikalla pystytään ottamaan noin sata testiä päivässä.

Olette ottaneet yhteyttä Suomen puolelle testaamisessa. Mitä toivotte Suomelta?

– Emme pysty tekemään tällä hetkellä tarpeeksi testejä. Kysyntä on niin suurta.

– Suomi on lähellä, meillä on pitkä yhteinen raja ja paljon yhteistyötä. Siksi on luontevaa kääntyä Suomen puoleen.

– Olemme ottaneet yhteyttä valtiollisiin toimijoihin, mutta toki katsomme tarvittaessa muita vaihtoehtoja Suomesta. Jos voisimme tehdä yhteistyötä, se olisi hienoa.

Miten pian tarvitsette apua? Miten teille on vastattu?

– Heti, kun se on mahdollista. Tarve on todella akuutti ja tilanne on vaikea.

– Tiedän, että Suomi käy läpi juuri omaa kapasiteettiaan. Myös Suomen puolella on käsittääkseni nähtävissä nousua tartunnoissa. Ymmärrän hyvin, että on halua varmistaa testikapasiteetti omaan käyttöön.

– Testien kuljettamisessa Suomen puolelle on myös omat haasteensa.

Kun Yle kävi koronatestiasemalla keskiviikkona, testattavia tuli paikalle muutaman minuutin välein.

Keitä Norrbottenissa pystytään testaamaan tällä hetkellä?

– Pystymme testaamaan kaikki, jotka ovat sairaalassa ja joilla on oireita.

– Perustimme Luulajaan myös testauspaikan, jossa jokainen ottaa autossaan itse testin. Siellä olemme joutuneet kuitenkin jarruttamaan testien ottamista, koska emme pysty analysoimaan kaikkia testejä.

Miksi koronatilanne on päässyt näin pahaksi Norrbottenissa?

– Syitä on monia. Olemme enemmän sisällä kuin keväällä, kouluihin on palattu, ihmiset ovat väsyneitä pandemiaan.

– Vaikka kansanterveysviranomainen arvioi, että tämä toinen aalto ei olisi todennäköinen, me olemme pitäneet myös sen vaihtoehdon mukana varautumisessamme.

– Olemme juuri nostaneet valmiustasoamme Norrbottenissa ja alamme johtaa tilannetta samanlaisella kriisiorganisaatiolla kuin keväällä.

Mitä vastaat heille, jotka katsovat, että tartunnat voivat levitä Suomen puolelle täältä Ruotsista?

– On varmasti tartuntoja, jotka ovat tulleet Ruotsista Suomeen, mutta niin on myös toisinpäin. Mielestäni olisi tärkeämpää toimia yhdessä ja olisin varovainen tällaisissa arvioissa.

