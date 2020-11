Keskellä Espoota on niin sekavat liikennejärjestelyt, että vanhemmat pelkäävät kouluun pyrkivien lasten puolesta – muutosten tiellä ovat riitelevät asukkaat

Tilanne Opinmäen koulun ympäristössä Suurpellossa on pahimmillaan arkiaamuisin kello 8 jälkeen, kun vanhemmat eri puolilta kaupunkia tuovat kiireissään lapsia kouluun.

Liikenne ruuhkautuu pahasti ja kapeilla kaduilla liikkuu kaiken lisäksi paljon työkoneita alueen keskeneräisten rakennustyömaiden takia.

Jukka Ahvonen kertoo maanantaina sattuneesta vaaratilanteesta, kun hän itse oli viemässä lastaan kouluun Henttaalta Kilon suuntaan.

Matka pysähtyi tuttuun tapaan Suurpellossa Opinmäen koulun kohdalla liikenneruuhkiin. Ahvosen mukaan pahimpina aamuina sadan metrin matkan eteneminen Lillhemtin tiellä voi kestää 15 minuuttia.

Opinmäen koulun kohdalla Ahvosen auton ja edellä ajavan auton väliin jäi suojatie.

Yhtäkkiä Ahvonen huomasi, miten pieni poika lähti juosten ylittämään suojatietä hänen autonsa edestä. Samaan aikaan vastaan tuli auto, joka ei osoittanut minkäänlaisia pysähtymisen tai jarruttamisen merkkejä.

– Kuljettaja ei huomannut tilannetta, mutta hänen vieressään istunut tytär säikähti tilannetta niin, että nosti kädet päänsä päälle, Ahvonen kertoo.

Läheltä piti -tilanteessa oli onni onnettomuudessa.

– Poika havaitsi auton viime tipassa ja ehti pysähtyä juuri ennen kuin olisi törmännyt auton keulaan, Ahvonen sanoo.

Jarmo Palola puolestaan muistelee kokemuksiaan Suurpellon liikenteestä keskiviikkoaamulta.

Jarmo Palola toi poikaansa Karolusta torstaiaamuna Opinmäen kouluun. Ronnie Holmberg / Yle

Hän oli viemässä kahdeksan maissa aamulla lastaan Opinmäen koulun ohi Niittykummun suuntaan päiväkotiin. Koulun kohdalla tehtiin parasta aikaa tiehen hidastetta, ja Henttaan suuntaan kulkeva kaista oli suljettu.

– Aamun pimeydessä paikalla oli kolme rekkaa, joissa kaikissa oli huomiovilkut päällä. Kyllä se aika kaoottiselta ja vaaralliselta näytti, kun ruuhkaisen ja raskaan liikenteen seassa liikkui myös lapsia, Palola sanoo.

"On vain ajan kysymys, että jotain vakavaa sattuu"

Myös Niklas Killström on kouluikäisen lapsen isä, ja toimii Lillhemtin omakotiyhdistyksen puheenjohtajana. Hän kertoo, että vaaratilanteita Opinmäen koulun liepeillä on ollut lähes päivittäin.

– On vain ajan kysymys, että jotain vakavaa sattuu, sanoo Killström.

Opinmäen kansainvälisen koulun vanhempainyhdistyksen jäsen Elena Van Leemput pitää hänkin Suurpellon kaaosmaisia liikennejärjestelyitä lapsille vaarallisina, ja ihmettelee miksi Espoon kaupunki ei tee asialle mitään.

Opinmäen kansainvälisen koulun vanhempainyhdistyksen jäsen Elena Van Leemput on huolissaan lasten liikenneturvallisuudesta Suurpellossa. Ronnie Holmberg / Yle

– Olemme olleet vanhempainyhdistyksestä yhteydessä kaupunkiin liikenneturvallisuuden parantamiseksi, mutta mitään ei ole tapahtunut, Leemput sanoo.

Suurpellon ja Henttaan välillä käydään sanasotaa

Suurpellon liikennejärjestelyihin voi olla hankala tehdä muutoksia, jos alueen asukkaat eivät pääse yhteisymmärrykseen siitä, mitä ja miten niitä pitäisi muuttaa.

Lillhemtin omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Killström myöntää, että keskustelu liikennejärjestelyistä käy välillä kuumana suurpeltolaisten ja henttaalaisten välillä.

– Aika värikästäkin keskustelua käydään sosiaalisessa mediassa. Kyllähän tässä valitettava vastakkainasettelu Maakirjantien ympärillä on, Killström sanoo.

Suurpeltoseuran puheenjohtaja Eira Mononen ja Lillhemtin omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Niklas Killström. Ronnie Holmberg / Yle

Kiistakapulana on siis Suurpellosta Henttaalle kulkeva Maakirjantie, joka jatkuu Vanhana Lillhemtin tienä.

Taustalla on asukkaiden kokemus liikenneyhteyksien heikkenemisestä aikaisemman väylän poistuttua ajoneuvoliikenteeltä. Tieyhteys suljettiin vajaa vuosi sitten voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Henttaalaiset ja myös osa suurpeltolaisista toivoisi tien avaamista uudelleen ajoneuvoliikenteelle.

– Jos liikennettä voidaan jakaa useammalle reitille, sen pitäisi helpottaa tilannetta Opinmäen koulunkin edustalla. Kun on väljempää, on myös turvallisempaa, Killström sanoo.

Espoon kaupunginhallitus päätyi viime kuussa sille kannalle, että Maakirjantie voidaan avata väliaikaisesti yksisuuntaisena Henttaalta Suurpeltoon. Päätös ei ole kuitenkaan vielä lainvoimainen, sillä siitä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Jos valituskierre alkaa, voi koko Suurpellon kehittäminen viivästyä tuntuvasti.

Maakirjantien avaamista vastustaa Suurpeltoseura. Seuran puheenjohtajan Eira Monosen mielestä koko Suurpellon suunnitteluperiaate on ollut, että alue on puistomainen ja läpiajolta suljettu, ja että alueella liikkuvat vain koteihinsa kulkevat asukkaat.

– En näe hyväksi, että tästä suunnitteluperiaatteesta peruutettaisiin ja avattaisiin tämä yhteys. Haluan muistuttaa, että Maakirjantielle valmistui vuosi sitten korvaava liikenneyhteys Lillhemtintie, sanoo Mononen.

Monosen mielestä kyse on koululaisten saattoliikenteen ongelmasta Opinmäen koulun ympäristössä, ja ongelma pitää myös ratkaista tällä alueella.

– Opinmäen koulun ympäristöön voitaisiin rakentaa uusia oppilaiden jättöpaikkoja. Jos niitä olisi enemmän, sujuisi saattoliikenne joustavammin ja turvallisemmin. Myös bussiliikenteen pysäkkien paikkoja voisi miettiä uudelleen, ehdottaa Mononen.

Parannuksia liikenneturvallisuuteen jo tänä vuonna

Espoon kaupunki lupaa pikaisia parannuksia Suurpellon liikennejärjestelyihin (siirryt toiseen palveluun).

Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska sanoo, että suunnitelma Vanhan Lillhemtin tien avaamisesta ajoneuvoliikenteelle valmistuu marraskuun loppuun mennessä.

Opinmäen koulun edessä Espoon Suurpellossa liikenneruuhka on pahimmillaan arkiaamuisin kahdeksan maissa. Ronnie Holmberg / Yle

Tie Henttaalta Suurpeltoon avataan todennäköisesti yksisuuntaisena, ja osa siitä on tarkoitus rajata kevyelle liikenteelle.

– Tie kaventuu. Se on mahdollista, koska tie on yksisuuntainen. Tien kaventamisella saadaan myös nopeuksia rajoitettua. Harkinnassa on myös, että tielle tulee töyssymäisiä esteitä, sanoo Tanska.

Tällä hetkellä kevyt liikenne kulkee hiekkapintaisella raitilla, jonka päälle on kaavoitettu uusia asuinrakennustontteja.

Toistaiseksi on avoinna, miten kauan Vanhan Lillhemtintien liikenne pidettäisiin avoimena. Teknisen lautakunnan kokouksessa toivottiin, että liikenne kulkisi toukokuun loppuun asti.

Toisaalta, liikenteen avaamista on perusteltu sillä, että Lillhemtintien varrella ja Opinmäen koulun tuntumassa on rakennustyömaita. Tällä perusteella liikenteen pitäisi jatkua vuosia, sillä rakennustyömaita alueella tulee riittämään koko tämän vuosikymmenen, kun Suurpellon uudet kohteet alkavat rakentua.

Suurpeltoseura voisi suostua liikenteen avaamiseen sillä ehdolla, että kyse olisi tiukasti rajatusta ajasta.

– Opinmäen kohdalla oleva rakennustyömaa valmistuu ensi kesän lopulla. Se olisi määräaika, joka sille voitaisiin antaa. Silloin saataisiin myös Opinmäen saattoliikenteen ratkaisut toteutetuksi, Mononen sanoo.

Suurpellon aamuruuhkassa kaikilla tuntuu olevan kiire. Ronnie Holmberg / Yle

Koulun vieressä olevalle Hentebynkadulle ollaan tekemässä kiertoliittymää, joka mahdollistaa saattoliikenteen kääntymisen ja lasten jättämisen ihan koulun oven eteen.

Henttaankaaren pohjoispuolelle on tulossa myös yksi uusi bussipysäkki.

– Tämä mahdollistaisi sen, että kun alueella on talonrakennustyömaita, niin uudelta pysäkiltä tarvitsee ylittää vain yksi katu matkalla Opinmäen koululle. Tämä helpottaisi kulkua ja tekisi sen turvallisemmaksi, kaupunkitekniikan johtaja Tanska sanoo.

Aluksi kyseessä olisi Tanskan mukaan ajoratapysäkki, mutta kesällä paikalle rakennettaisiin pysäkkisyvennys, joka olisi pysyvä ratkaisu.

– Tämä mahdollistaisi myös saattoliikenteelle sen, että siinä voitaisiin jättää lapsi kyydistä. Saattoliikenne voisi kääntyä takaisin koulun edessä olevassa liikenneympyrässä. Näin koulun ympärille tulisi mahdollisimman vähän ajoa, hän sanoo.

Voit keskustella aiheesta 21.11.2020 klo 23.00 asti.

Lue myös:

Pikaraitiotiestä haaveillaan Espoon Suurpellon pelastajaa

Suurpellon maakaupat puhuttavat Espoossa