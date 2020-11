Herätys: Ministereillä eri näkemykset metsähakkuista, sijoitettujen lasten hatkariskiä ehkäistään uudella tavalla, Huuhkajat kärsi tappion Walesille

Kaksi ministeriä kommentoi Ylen tietoja vanhojen metsien hakkuista

Kahdella valtion metsäomistuksesta vastaavalla ministerillä on varsin erilainen kuva valtion metsähakkuista. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kiistää tiedot, että metsähallitus hakkaisi vanhoja metsiä. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) mielestä metsähallituksen pitäisi ottaa nykyistä paremmin huomioon luonnon monimuotoisuus omissa metsähakkuissaan. Yle kertoi eilen keskiviikkona vapaaehtoisten luontokartoittajien selvityksestä, jonka mukaan valtio hakkaa metsää alueilla, joilta on löydetty uhanalaisia lajeja.

Sijoitettuja lapsia kuntoutetaan nyt päivittäin perheen kanssa yhdessä – samassa pihapiirissä

16-vuotias Elisa (nimi muutettu) on laitossijoituksessa Turussa, perhekuntoutuskeskus Lausteella. Päivi Leppänen / Yle

Lausteella Turussa ratkotaan sijoituslasten kuntouttamista uudenlaisella perheenyhdistämispalvelulla. Vanhemmat asuvat perheasunnossa ja lapsi asuu sijaishuollon yksikössä aivan vieressä. Lapsi ja perhe tuodaan päivittäin yhteen. Joillekin voi olla hyvä alku, että lapsi kykenee syömään yhteisen lounaan perheensä kanssa. Hatkariskikin pienenee. Vanhempien tueksi koulutetaan myös kokemuskumppaneita, joilla on takanaan oma lastensuojeluasiakkuus.

Kanariansaarille tulee tuhansia siirtolaisia, vastaanottokyky on olematon

Gran Canarian eteläkärjessä sijaitsevassa Arguineguínin satamassa on kaikkiaan pari tuhatta siirtolaista ja turvapaikanhakijaa, joiden majoitus kangertelee pahasti. Quique Curbelo / EPA

Afrikasta on tänä vuonna ja etenkin viime viikkoina saapunut Espanjalle kuuluville Kanariansaarille paljon siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita. Erityisesti Gran Canarialla on tilanne hankala: saaren Arguineguínin satamassa tungeksii pari tuhatta tulijaa, odottaen rekisteröintiä ja terveysselvityksiä epäinhimillisissä oloissa. Armeija on pystyttänyt tulijoille telttoja, joihin tulijoita vähä vähältä siirretään. Kanariansaarten reitti on erittäin vaarallinen merivirtojen ja pitkän etäisyyden vuoksi. Arvioiden mukaan joka 24. saarille pyrkijä hukkuu matkallaan.

Huuhkajat hävisi Walesille Kansojen liigan ratkaisuottelussa

Jere Uronen ja Harry Wilson Kansojen liigan päätöskierroksen ottelussa Cardiffissa. Geoff Caddick / AFP

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue hävisi Walesille Kansojen liigan päätöskierroksen ottelun Cardiffissa maalein 1–3. Wales varmisti samalla B-liigan lohkon voiton ja nousun A-liigaan. Huuhkajat joutui pelaamaan lähes koko ottelun yhden miehen vajaalla, kun Jere Uronen sai punaisen kortin ottelun alkupuolella. Walesin maaleista vastasivat Harry Wilson, Daniel James ja Kieffer Moore. Suomen ainokaisen viimeisteli Teemu Pukki. Wales voitti lohkon lopulta neljän pisteen erolla Suomeen.

Sateinen päivä ja tuulivaroituksia

Kerttu Kotakorpi / Yle Sää

Tänään torstaina sataa suurimmassa osassa maata. Koillismaalla ja Etelä-Lapissa sataa lunta. Enimmillään sitä voi kertyä jopa 20 senttimetriä. Tuuli on voimakasta ja puuskittaista, varoittaa Ilmatieteen laitos. Tuulivaroituksia on annettu suuressa osassa maata. Kainuusta Rovaniemen seudulle on annettu varoitus erittäin huonosta ajokelistä.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.