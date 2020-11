Kiinalaisluotain lähtee kaapaisemaan kuupölyä – Maahan tuotiin näytteitä Kuusta viimeksi yli 40 vuotta sitten

Maata kohti kiitää parhaillaan näytteitä myös kahdelta asteroidilta. Toinen lasti on melkein perillä.

Kiinan kunnianhimoinen ja hyvin edennyt kuuohjelma on tekemässä uuden ison harppauksen, kun Chang'e-5-luotain lähtee tiistaiyönä Suomen aikaa noutamaan näytteitä kuuperästä.

Jos matka onnistuu suunnitellusti, Chang'e-5:n palaaja tuo Maahan ensimmäiset kuuperänäytteet sitten Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton 1960- ja 1970-lukujen kuumissioiden.

Uusilta näytteiltä toivotaan lisätietoa Kuun kehitystarinasta ja myös Maan ja aurinkokuntamme muiden kiviplaneettojen pintojen iästä.

Chang'e-5:n kiertäjästä irtautuvat laskeutuja ja nousija suuntaavat Mons Rümkerin tuliperäisten kukkuloiden alueelle, Ocellanus Procellarumin laavatasangolle. Laaja tumma alue on yksi kuu-ukon kasvonpiirteistä, jotka näkyvät Maahan.

Robottikäsi kaapaisee pari kiloa näytteitä kuuperään poratusta kahden metrin syvyisestä reiästä. Nousija vie ne takaisin alukseen paluumatkaa varten. Chang'e-5:n palaajan on määrä leijua laskuvarjollaan Sisä-Mongoliaan joulukuun alkupuolella.

Toisin kuin Chang'e-4, jonka mönkijä hyörii Kuussa edelleen, yli vuosi saapumisensa jälkeen, Chang'e-5:n viipyy Kuussa vain kaksi viikkoa eli yhden Kuun päivän. Siten säästytään sähkölaitteiden öiseltä hyytymisvaaralta.

Tätä Apollo-lennolla tuotua kuukiveä saavat vierailijat koskettaa Kennedyn avaruuskeskuksessa Floridassa. Imago / AOP

Chang'e-4:n laskeutuminen sille Kuun puolikkaalle, joka ei koskaan näy Maahan, oli aikamoinen taidonnäyte. Chang'e-5:n missio on kuitenkin vaikeampi ja haastavampi kuin mikään Kiinan aiemmista kuumatkoista, tutkijat kertoivat lähdön alla Kiinan päivälehden (siirryt toiseen palveluun) englanninkielisessä painoksessa.

Näytteenottomatka piti alkujaan tehdä vuonna 2017 (siirryt toiseen palveluun), mutta missio on lykkääntynyt kantoraketin ongelmien vuoksi. Pitkä marssi 5B -raketti laukaistiin ensimmäisen kerran onnistuneesti viime toukokuussa.

Valtaosan lastista on menossa tutkimusmateriaaliksi Kiinan tiedeakatemiaan. Osa aiotaan asettaa myös näytteille. Missioon osallistuvan astrogeologin Xiao Longin mukaan kansanvälinenkin tutkimus käy, kunhan siinä on mukana kiinalaisia, kertoo Nature-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on avannut Apollo-lennoilla kerätyt kuukivikokoelmansa tutkijoille, joilla on ollut esittää Nasalle kelpaava tutkimussuunnitelma. Xiao huomauttaa, että kiinalaistutkijoilla tätä mahdollisuutta ei ole Yhdysvaltain viranomaisten asettamien rajoitusten vuoksi.

Ensimmäiset näytteet Kuusta toi ensimmäinen miehitetty kuulento 51 vuotta sitten. Apollo 11:n miehistö keräsi mukaansa 22 kiloa kuukiviä. Koko Apollo-ohjelman aikana määrä kasvoi 382 kiloon.

Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton puoli vuosisataa sitten noutamien näytteiden perusteella Kuu oli tuliperäisimmillään 3,5 miljardia vuotta sitten. Sitten vulkaaninen toiminta hiipui vähitellen täysin.

Uusien näytteiden toivotaan täyttävän aukkoja näissä tiedoissa. Kuun pinnalta on nimittäin havaittu alueita, joiden laavalla on ikää vain vuosimiljardi tai kaksi. Käsitys Kuun historiasta muuttuisi olennaisesti, jos osoittautuisi, että kiertolaisemme oli vulkaanisesti aktiivinen vielä silloin.

Uusien konkreettisten näytteiden analyysi saattaisi kertoa senkin, mikä tuota toimintaa ruokki niin pitkään, vaikka Kuulla ei massansa puolesta olisi pitänyt olla siihen puhtia.

Neuvostoliiton miehittämättömät Luna-luotaimet hakivat Kuusta näytteitä kolme kertaa vuosina 1970–1976. Määrät olivat pieniä, enimmillään 170 grammaa.

Kuun pinnan ikä lasketaan kraattereista, ja sama menetelmä käy planeetoillekin. Vanhoilla alueilla kraattereita on enemmän ja ne ovat suurempia kuin myöhemmin muodostuneilla alueilla. Tuon periaatteen pohjalta on määritelty näytteiden ikä.

Chang'e-5:n lasketumisalueella ei ole käynyt ihmisiä eikä heidän laitteitaan. Niinpä mission toivotaan venyttävän Maahan saatujen näytteiden ikää.

Näytteiden hakemisen lisäksi Chang'e-5:n avulla hankitaan tietoa tulevien kuulentojen varalle. Kiina on sanonut aikovansa lähettää Kuuhun ihmisiä noin vuonna 2030.

Presidentti Xi Jinping lähetti päätutkijoille viime vuonna kirjeen, jossa hän kannusti tekemään Kiinasta johtavan avaruusmahdin niin pian kuin mahdollista.

Kisa on kova, sillä Yhdysvaltain kaavailuissa on miehitetty kuulento jo vuonna 2024, ja Kuuhun kurottelevia maita on muitakin. Kaukokatseet ovat Marsissa.

Kuulla on ratkaiseva rooli välietappina, etenkin jos sieltä löytyy paljon hyödynnettävissä olevaa vettä. Nasa kertoi viime kuussa, että vettä on myös aurinkoisilla alueilla, ei vain kraatterien pimeydessä.

Kiina sai viime kesänä onnistuneesti matkaan kaikkien aikojen ensimmäisen Mars-luotaimensa. Sen kyydissä on mönkijä. Samaa suotuisaa laukaisuaikaa hyödynsivät Nasa, jolle mönkijä on jo viides, sekä ensikertalaisena Arabiemiraatit, jonka alus lähti kiertämään Marsia.

Pitkä marssi 5B -kantoraketti lennätti Kiinan Mars-luotaimen matkaan heinäkuussa. Perillä alus on helmikuussa. Samanlainen raketti saattelee myös Chang'e-5:n pois Maan painovoiman piiristä. Roman Balandin / Itar-Tass

Maahan ei odoteta vain uusia Kuun kiviä, vaan tänne on parhaillaan matkalla näytteiltä kahdesta asteroidista.

Nasan Osiris-Rex-luotain kävi sipaisemassa Bennu-asteroidin pintaa (siirryt toiseen palveluun) viime kuussa. Operaatio uhkasi mennä pahasti pieleen, kun luotaimen oven väliin jäi kiviä, mutta uhka saatiin selätettyä, ja pitkä kotimatka on alkanut.

Osiris-Rex ennättää Maahan vasta vuonna 2023, mutta Japanin avaruushallinnon Jaxan alus Hayabusa-2 pudottaa lastinsa Australian autiomaahan jo parin viikon päästä. Luotain itse jatkaa lentoa kohti kahta muuta asteroidia.

Maahan laskuvarjolla kapselissa leijaileva lasti on pieni mutta tavattoman arvokas näyte Ryugu-asteroidin pinnalta. Näytteen noutaminen vaati yli viiden miljardin kilometrin lentomatkan ja kaksi pompahdusta Ryugun pinnalle.

Hayabusa-1 onnistui vuonna 2010 noutamaan kaikkien aikojen ensimmäisen näytteen asteroidilta. Aineksen kaappaus Itokawa-asteroidin pinnalta jäi kuitenkin vajavaiseksi, joten näyte oli vain muutaman mikrogramman kokoinen. Hayabusa-2:n lasti on ainakin sata milligrammaa.

Ryugu on hiiliasteroidi, jossa uskotaan säilyneen aurinkokuntamme varhaisinta rakennusmateriaalia varsin muuttumattomana neljän ja puolen miljardin vuoden takaa.

Lue myös:

Seuraava jalanjälki Kuun kamaralla voi olla kiinalaisesta kengästä