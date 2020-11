Kunnat kisaavat uuden Erä- ja luontokulttuurimuseon sijaintipaikasta – aikaa tammikuun loppuun

Suomen Metsästysmuseo sijaitsee Riihimäellä. Muitakin kiinnostuneita uuden museon kodiksi on toistaiseksi parisenkymmentä. Arkistokuva museosta toukokuulta 2019.

Suomen Metsästysmuseo sijaitsee Riihimäellä. Muitakin kiinnostuneita uuden museon kodiksi on toistaiseksi parisenkymmentä. Arkistokuva museosta toukokuulta 2019. Ville Välimäki / Yle

Parisenkymmentä kuntaa on kiinnostunut uudesta valtakunnallisesta museosta.

Suomeen on syntymässä uusi Erä- ja luontokulttuurimuseo (siirryt toiseen palveluun). Nyt selvitetään, mihin kuntaan se sijoittuu. Hankkeesta kiinnostuneista kunnista valitaan maksimissaan neljä jatkosuunnittelua varten.

Päämääränä on rakentaa metsästyksen, kalastuksen, luonnontuotteiden keräilyn, retkeilyn ja yleisesti ottaen luonnon virkistyskäytön ja sen kestävän hyödyntämisen kokemisen ja esittelyn keskus. Uuden museon tavoitteena on 100 000 kävijää vuodessa ja viiden miljoonan euron vuotuiset aluetaloudelliset vaikutukset.

Projektipäällikkö Timo Kukko kertoo, että kiinnostuneita on tähän mennessä parisenkymmentä: ainakin Riihimäki, Forssa, Lahti, Tampere, Rovaniemi, Joensuu ja Padasjoki.

– Yllätys oli, että kiinnostus on ollut näin suurta. Aika nopeasti kävi ilmi, että moni haluaisi tämän alueelleen. Tämä on viimeinen kerta, kun Suomessa jaetaan tällaista valtakunnallista museota, koska tämän jälkeen kaikki Ihminen ja luonto -vastuualueen aiheet on jaettu.

Hankkeen taustalla ovat Suomen Metsästysmuseo Riihimäeltä ja Suomen Kalastusmuseoyhdistys. Ne käynnistivät tämän vuoden alussa hankkeen luonnon virkistyskäyttömuotoja yhdistävän uuden museon aikaansaamiseksi. Hanke toteutuu maa- ja metsätalousministeriön erityisavustuksella sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston tukemana.

Kisa käyntiin nyt

Nyt siis selvitetään, mistä kunnasta tulee Suomen eräkulttuurikeskus. Halukkaiden kuntien tulee kertoa perustelut kiinnostukselleen ensi tammikuun loppuun mennessä.

Samalla kiinnostuneiden kuntien on esiteltävä ehdotuksensa museon tiloiksi, näkemyksensä vierailijapotentiaalista, alueensa tarjoamat resurssit ja synergiaedut museolle sekä alustavan valmiutensa museohankkeen rahoittamiseksi.

– Valtionapua ei ole kohdistettu millekään tietylle paikkakunnalle eli jokainen kaupunki voi tasavertaisesti osallistua tähän, tai seutukunnat yhteen liittyen, Timo Kukko kertoo.

Kukon mukaan kunnat näkevät museohankkeen kilpailukykyasiana.

– Nyt hyvinvointia lisätään henkisen hyvinvoinnin, sosiaalisen yhdessäolon ja luonnossa liikkumisen kautta. Nämä syyt ovat niitä, mitkä tämän ison kiinnostuksen ovat synnyttäneet.

Lähtötietojen perusteella valitaan siis neljä kaupunkia jatkoneuvotteluihin, jotka käydään helmi-maaliskuun aikana. Muutamalta kaupungilta pyydetään sitten lopullinen tarjous sijainnista ja kunnan taloudellisesta panostuksesta.

Päätöksen tekevät kumppaniministeriöt MMM ja OKM sekä Museovirasto yhdessä Metsästysmuseoyhdistyksen ja Kalastusmuseoyhdistyksen hallitusten kanssa. Projektipäällikkö toivoo, että päätös sijaintipaikkakunnasta saadaan toukokuun loppuun mennessä.

