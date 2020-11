Iltalehti: Helsinkiläispoliisia epäillään rasistisesta rikoksesta – kyseenalainen viestittely paljastui poliitikon murhayritystutkinnassa

Helsingin poliisilaitos on pidättänyt virastaan ylikonstaapelin rikosepäilyn vuoksi, ilmenee Ylen saamasta päätöksestä.

Perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikön Pekka Katajan murhayritystutkinnassa paljastui Helsingin poliisilaitoksella työskentelevään poliisiin kohdistuva rikosepäily, kertoo Iltalehti. (siirryt toiseen palveluun)

Helsingin poliisilaitos on pidättänyt ylikonstaapelin virastaan lokakuun alussa, vahvistaa viestintäjohtaja Juha Hakola Ylelle. Poliisi on pidätetty virastaan esitutkinnan ja mahdollisen rikossyytteen käsittelyn ajaksi toistaiseksi, selviää Ylen saamasta päätöksestä.

Päätöksen perusteet ja epäilty rikosnimike on asiakirjasta kuitenkin salattu.

Iltalehden mukaan poliisia epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, koska hänen lähettämiään rasistisia viestejä löytyi Katajan murhayrityksestä aiemmin epäillyn miehen puhelimesta.

Poliisin viesteissä arvosteltiin maahanmuuttajia sellaisin sanankääntein, että esitutkinnan käynnistämiskynnys ylittyi, kertoo Iltalehti.

Sittemmin murhayrityksestä epäiltynä vangittu mies on vapautettu eikä häntä enää epäillä rikoksesta. Kyseinen mies, jonka kanssa poliisi oli viestitellyt, on vahvasti mukana äärioikeistolaisessa toiminnassa.

Rikoksesta epäilty poliisi on tunnettu maahanmuuttokriittisistä näkemyksistään, joita hän on tuonut esiin yksityishenkilönä. Ylikonstaapeli on kertonut maakunnissa vastaanottokeskusten riskeistä 2010-luvun puolivälissä.

Hän on puhunut myös ulkomaalaistaustaisten miesten ja suomalaisten nuorten naisten seurustelusuhteiden vaaroista. Ylikonstaapelin mielestä tällaisten seurustelusuhteiden purkautuminen voi johtaa naisten kannalta ahdistaviin seurauksiin.

Pekka Katajan epäilty murhan yritys tapahtui heinäkuussa Jämsänkoskella.

