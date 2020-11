Kokkolasta tuli uuden logon myötä Kuk-kula ja ruotsalaisiakin naurattaa – kaupunki kääntää markkinointihutia jo positiiviseksi julkisuudeksi

Kuuttimainos on osa Kokkolan kaupungin suurempaa lasten ja nuorten mainoskampanjaa.

Kokkolan uusi lapsille suunnattu kuuttilogo on herättänyt keskustelua - ja huvitusta - sosiaalisessa mediassa ja jopa ruotsalaisella tv-kanavalla.

Kokkolan kaupungin lapsille suunnatusta kuuttilogosta on noussut tällä viikolla somekohu. Uuteen logoon on kiinnittänyt huomiota muun muassa ruotsalaiskanava tv4 (siirryt toiseen palveluun), joka käsitteli mainosta lähetyksessään usean minuutin ajan.

Logossa suloisella hylkeellä varustetun Kokkola-tekstin o-kirjaimet on korvattu sydämillä, joita voi pitää u-kirjaimina. Sana on jaettu kuvassa kahdelle riville: Kuk-kula.

Ruotsiksi sana on rivo. Kuk-kula tarkoittaa suomennettuna kullikuulaa.

"Elinvoimainen olo"

Kokkolassa markkinoinnin työtapaturman toivotaan kääntyvän positiiviseksi. Kaupungissa toivotaan, että kohun myötä saatua julkisuutta voitaisiin hyödyntää jotenkin jatkossa.

– Se hymy ja hauskuus on yllättänyt, mikä tämän myötä on tullut. Sinälläänhän virhettähän ei ole tapahtunut, sillä kuva on tehty suomenkielisenä. Toki pieni vivahde niistä sydämistä voi syntyä, kertoo Kokkolan kaupungin markkinointipäällikkö Päivi Korpisalo.

Kaupunki on saanut muutamia negatiivisia palautteita, mutta pääosa palautteesta on ollut positiivista, myöskin ruotsinkieliseltä puolelta.

Korpisalo on itsekin nähnyt tv4:n videon, kuten myös juontajakaksikon hauskuuttelun Kokkolan kartalla, jonka muodoista saa samanlaisen mielleyhtymä kuvaan.

– Piti itsekin jakaa kyseinen video omalle facebook-sivuille. Hyvät naurut tuli, kuvasta tuli aika elinvoimainen olo, Korpisalo naurahtaa.

"Meni kyllä pasmat sekaisin"

Logon suunnitellut graafikko Elina Warsta kertoo kauhistuneensa aluksi mainoksen aiheuttamaa mielleyhtymää ja nukkuneensa kohua seuraavan yön huonosti.

– Se tuli ihan puskista ja yllätti. Meni kyllä pasmat sekaisin, Warsta kertoo.

Pelko ja kauhistus ovat kuitenkin parin päivän aikana vaihtuneet helpotukseksi. Suoraan hänelle ei ole tullut negatiivista palautetta.

– Onneksi ihmiset ovat ottaneet tämän suureksi osaksi huumorilla. Eikä niinkään loukkaantumisella. Ja ystävät ovat paljon viestitelleet ja tukeneet, Warsta kertoo.

Sarjakuvamainen tyyli ja karkkimainen värimaailma kiehtoivat lapsia

Elina Warsta kertoo tehneensä pohjatyötä mainosta suunnitellessaan. Hän esimerkiksi näytti lapsille erilaisia kuvia ja haki vaikutteita tyyliin. Erityisesti sarjakuvamainen tyyli ja karkkimainen värimaailma vetosivat lapsiin.

– Hain kuvaan hieman I <3 New York -logon vaikutelmaa, jossa on myös sydän. En ikinä nähnyt sitä u-kirjaimena, Warsta sanoo.

Hän kertoo yllättyneensä, että suomenkielinen sana kääntyi ruotsiksi. Mainosta luotaessa työryhmän ruotsinkieliset jäsenetkään eivät havainneet kömmähdystä, kerrotaan kaupungilta.

Varsta kertoo, ettei hän ole ensimmäistä kertaa kritiikin ja suuremman tarkastelun kohteena.

– Ei tämä kivaa ole ja ajattelin, että tämä kohu menee ohitse, koska asiat unohdetaan nopeasti. Töihin tämä ei vaikuta, Warsta kertoo.

Valtakunnallista huomiota

Kuuttimainos on osa Kokkolan kaupungin suurempaa lasten ja nuorten mainoskampanjaa, joka on tarkoitus lanseerata ensi vuoden puolella. Kuutin lisäksi kampanjassa esitellään lokki-hahmo.

– Päätimme nyt lastenoikeuksien viikon kunniaksi paljastaa pienen osan kampanjasta sosiaalisessa mediassa, Päivi Korpisalo kertoo.

Kuuttikuva on poistettu Kokkolan kaupungin sivuilta ja somekanavista, mutta leviää edelleen sosiaalisessa mediassa ja uutissivustoilla. Kohun myötä ensi vuonna lanseerattavan kampanjan materiaaleissa "Kuk-kula" sana siirretään samalle riville.

– Suunnittelijan kanssa emme ole ehtineet vielä käsitellä, että pitäisikö myös sydämen muotoa kenties muuttaa, Korpisalo kertoo.

Päivi Korpisalon eilinen päivä meni haastatteluiden merkeissä. Sosiaalisessa mediassa herännyttä t-paitatoivetta ei siis ole ehditty tarkemmin vielä pohtia.

– Onko kaupunkiorganisaation asia hankkia paitoja vai olisiko se kenties yksityisen asia. Olen kuitenkin eilen illalla saanut sähköpostiini ensimmäisen ehdotuksen paidan visuaalisesta ilmeestä, Korpisalo kertoo.

