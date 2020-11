Maria Kaurismäki on nähnyt elokuvanteon nurjat puolet eikä hänen pitänyt lähteä alalle lainkaan – nyt hän neuvoo isäänsä ja hioo seuraavan sukupolven Kaurismäki-elokuvien ydintä

– Siitä on ollut hyötyä, että olen saanut lapsuudesta lähtien imeä tätä alaa. Joitain polkuja olen voinut oikaista, koska tämä on veressä, sanoo elokuva-alalla uraa tekevä Maria Kaurismäki.

– Siitä on ollut hyötyä, että olen saanut lapsuudesta lähtien imeä tätä alaa. Joitain polkuja olen voinut oikaista, koska tämä on veressä, sanoo elokuva-alalla uraa tekevä Maria Kaurismäki. Petteri Sopanen / Yle

Kulttuurivieras on ohjaaja Mika Kaurismäen tytär, joka on työskennellyt elokuva-alalla yli kymmenen vuotta.

Rekka putoaa satama-altaaseen.

Se on Maria Kaurismäen ensimmäisiä muistoja elokuvien maailmasta, ja maailmasta ylipäänsä. Oli vuosi 1987, ja neljävuotias Maria oli seuraamassa isänsä Mika Kaurismäen Helsinki Napoli all night long -elokuvan loppukohtauksen kuvauksia Berliinissä. Rekan pudottaminen veteen oli näyttävää 1980-luvulla, vaikka olisi se sitä toki vieläkin.

Harva suomalainen elokuva-alan tekijä on päässyt näkemään elokuvan tekemistä niin varhain kuin Maria Kaurismäki, 36. Hän on ollut elokuva-alan ammattilainen jo yli kymmenen vuotta. Plakkarissa on tuontantohommia lastenelokuvista toimintaan.

Kaurismäki kipusi alan kärkeen omin avuin, ja elokuviin usein liitetty glamour on kulunut hänen harteiltaan pois. Kuuluisasta sukunimestäkin on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä.

– Kaikki sokerikuorrutus on kaavittu päältä pois jo pienenä tyttönä.

– Olen tavallaan hirvittävän keskenkasvuinen ihminen. Heitän hanskat tiskiin vähän väliä. Sitten kuitenkin viimeisillä voimilla puserran hommat kasaan, sanoo Maria Kaurismäki. Petteri Sopanen / Yle

Elokuvissa lapsesta lähtien

Helsingissä syntynyt Maria Kaurismäki pääsi tutustumaan ulkomaihin jo pienenä, sillä isän työt veivät perhettä muun muassa Italiaan ja Saksaan. Aikaa kului auton takapenkillä ja isosiskon olkapäätä vasten nukkuessa. Isä oli lähes koko ajan kuvauksissa, ja äiti ja tyttäret elivät kuvauspaikkakunnilla omaa elämäänsä.

Välillä he kuitenkin pistäytyivät kuvauspaikoilla. Maria otti tilan haltuun ja istui tauoilla näyttelijöiden kuten Kari Väänäsen sylissä.

– Ei siitä tehty sen isompaa numeroa. Siellä oli näyttelijöitä, joita olin nähnyt meillä kotona kylässä, Kaurismäki muistelee.

Mika Kaurismäen Helsinki Napoli all night long -elokuvan kuvauksissa Berliinissä vuonna 1987. Vasemmalla näyttelijä Roberta Manfredi vauvan kanssa, Mika Kaurismäki tyttäret Maria ja Anna-Maija sylissään sekä näyttelijä Eddio Constantine. Paula Kaurismäen kotialbumi

Perhe asettui lopulta Espooseen, kun Maria oli viisivuotias. Hän kävi siellä peruskoulun. Sen jälkeen vuorossa oli Kallion ilmaisutaidon lukio. Siellä hän haaveili salaa näyttelijän ammatista, vaikka kapinahenki iski samaan aikaan. Monet lukiokaverit tähtäsivät Teatterikorkeakouluun tai taideteolliseen korkeakouluun.

– Minä en sinne halua. Hyi helvetti! En mene sinne taiteilemaan, Kaurismäki muistelee senaikaisia ajatuksiaan.

Lukion jälkeen Kaurismäki piti välivuoden ja teki töitä ravintola-alalla. Luovuuden tuska tuntui kuitenkin polttelevan sisällä. Hän halusi tutkinnon – elokuva-alalta.

Kaurismäki päätyi Tampereelle Taiteen ja viestinnän oppilaitokseen (nyk TAMK) opiskelemaan kuvausta. Hän oli tehnyt lukioaikoina dokumentteja, mutta opintojen edetessä hän huomasi, ettei tekninen kuvaaminen ollutkaan hänen juttunsa. Hän valmistui silti medianomiksi joulukuussa 2008. Lopputyön hän kirjoitti kahden kuukauden ikäinen vauva sylissään.

Elokuva-alan pyörteissä

Maria Kaurismäki ei tee itsestään numeroa. Hän puhuu työstään ja taustastaan hillitysti ja harkiten. Puheessa tulevat esiin asiantuntevasti suomalaisen elokuvan heikko rahoitus ja se, kuinka täällä ollaan trendeistä jäljessä. Nordic noir meni jo.

Välillä hän yllättää kuivan napakalla ja ironisella kommentilla. Lakonisen heiton perään tulee tutkiva katse, että menihän vitsi perille.

– Pyrin olemaan mahdollisimman paljon läsnä kuvauksissa, vaikka linjatuottajana niin ei tarvitsisi tehdä. Haluan pitää huolta työntekijöistä. Olen tietynlainen äitihahmo, sanoo Maria Kaurismäki. Petteri Sopanen / Yle

Kaurismäki pahoittelee, ettei muista, mitä kaikkea hän on elokuva-alalla jo ehtinyt tehdä. Ainakin hän oli 14-vuotiaana kopioimassa käsikirjoituksia isänsä ja setänsä Aki Kaurismäen toimistolla. Assistentin ja harjoittelijan hommat taas tulivat tutuiksi esimerkiksi isän dokumenttielokuvissa.

Nykyisin Maria Kaurismäki on osakkaana ja varatoimitusjohtajana isänsä elokuvatuotantoa pyörittävässä Marianna Filmsissä. Yritys on nimetty Marian ja hänen siskonsa Anna-Maijan mukaan. Maria Kaurismäen tehtävä firmassa on hoitaa paperiasiat sopimuksista laskuihin.

Kaurismäen vakituinen työ on kuitenkin linjatuottajan pesti Solar Films -elokuvatuotantoyhtiössä. Linjatuottaja toimii varsinaisen tuottajan oikeana kätenä. Työnkuvaan kuuluvat esimerkiksi budjetin ja sopimusten tekeminen, työryhmän kasaaminen sekä kuvausten sujumisesta ja turvallisuudesta huolehtiminen.

– Olen diplomaattinen luonne. Pidän huolen siitä, että palkkaamassani ryhmässä on hyvä henki. Teen sen eteen todella paljon töitä, koska tällä alalla on tuotu paljon epäkohtia esiin viime aikoina.

Elokuva-alan kuumiin puheenaiheisiin on kuulunut muun muassa työssä jaksaminen. Moni on kertonut palaneensa loppuun. Työ on kuormittavaa esimerkiksi ympäripyöreiden päivien takia.

Kaurismäki kertoo uupuneensa itse eräässä elokuvaprojektissa joitakin vuosia sitten. Siitä toipuminen vei pitkään, mutta nyt hän jo pystyy vitsailemaan sille samassa tuotannossa olleiden kollegoiden kanssa.

Kaurismäki on myös kirosana

Maria Kaurismäki kertoo kärsineensä sukunimestään nuoresta pitäen. Vähänkin elokuvia seuraavat tietävät keitä Mika ja Aki Kaurismäki ovat.

Mika Kaurismäen kansainvälisesti tunnettuja elokuvia ovat esimerkiksi Amazon (1990) ja LA without a map (1998). Aki Kaurismäki puolestaan on yksi tunnetuimmista suomalaisohjaajista maailmalla. Hänen elokuvansa Mies vailla menneisyyttä (2002) oli ensimmäinen suomalaiselokuva, joka oli ehdolla Oscar-palkinnon saajaksi.

Maria Kaurismäki kertoo, että hänestä on esimerkiksi liikkunut huhuja, että olisi päässyt haluttuun kouluun, Kallion lukioon, isänsä avustuksella.

– Kuulin juoruttavan, että halusin Kallion ilmaisutaidon lukioon niin paljon, että isäni piti lahjoa rehtori.

Kaurismäki kokee, että sukunimestä on ollut hänelle enemmän haittaa kuin hyötyä. Hänestä on tuntunut, että hän joutuu hartiavoimin osoittamaan taitonsa ja kykynsä.

– Minulla on sisäinen huuto, että töitä pitää tehdä enemmän kuin jonkun muun, vaikka se onkin tyhmää.

Hän on pohtinut monesti, pitäisikö hänen vaihtaa sukunimensä äitinsä tyttönimeksi.

– Mutta onhan Kaurismäki kaunis nimi, ja meitä on niin vähän, että tuntuisi hölmöltä katkaista suvun perinne minuun.

– Olen kasvanut pitkälti äitini ja siskoni kanssa. Olemme vahva naiskolmikko. Äitini on tukenut minua matkan varrella kuten yksinhuoltajuudessa, kertoo Maria Kaurismäki. Petteri Sopanen / Yle

Esimerkkejä nimirasitteesta riittää. Maria Kaurismäki osti äskettäin netistä sivupöydän keittiöönsä. Ystävällinen myyjä toi sen hänelle kotiin – ja hätkähti nähtyään sukunimen ovessa.

– Oletko sukua sille? Sinulla on kyllä erikoislaatuinen isä. Hyvin outo isä, Kaurismäki kertaa miehen kommentteja.

Vasta jälkikäteen hän tajusi, että mies ei ollut puhunut hänen isästään vaan hänen sedästään, Aki-sedästä.

Se oli niitä tilanteita, joissa häntä lyödään leimalla otsaan. Ikään kuin odotetaan, että hän olisi samanlainen kuin julkisuudessa oleva ohjaaja, Aki Kaurismäki, Kaurismäen veljeksistä se kuuluisampi ohjaaja. Niin Maria Kaurismäki sen kokee.

Maria Kaurismäki kertoo suhteen setäänsä olevan lämmin mutta etäinen. He eivät ole juurikaan tekemisissä. Aki Kaurismäki viettää erakkomaista elämää Portugalissa ja Karkkilassa.

– En koe, että tunnen häntä hyvin. Moikkaan häntä, ja hän oli ylioppilasjuhlissani. Siinä se. Faijakaan ei näe häntä hirveästi.

Sedän tekemiset kuitenkin osin määrittävät sitä, mitä Maria Kaurismäestä ajatellaan, halusi hän sitä tai ei. Eikä Aki Kaurismäkeä ajatellessa voi unohtaa häntä toilailemassa kännissä monessa paikassa punaista mattoa myöten.

– En tarkoita, että pitää antaa armoa tai anteeksi hänen tekemisiään. Oli kuka tahansa, niin kannat vastuun omista sanomisistasi ja tekemisistäsi.

Maria Kaurismäki muistuttaa, että hänen setänsä on yksi Suomen tunnetuimmista henkilöistä maailmalla. Tämä on saavuttanut asemansa taidonnäytteillään, se ei ole tullut ilmaiseksi.

– En sano, että olisin hänen elokuviensa suurin fani. Hänellä on oma juttunsa, ja hän on hyvä siinä, mitä hän tekee. Ja jos vielä tekee. Suuret taiteilijathan ovat usein hyvin kompleksisia, hän toteaa.

Neuvoja isältä tyttärelle – ja toisin päin

Maria Kaurismäki on nähnyt elämänsä aikana elokuva-alan kurjat puolet. Kun hän oli lapsi, isä oli paljon poissa kuvatessaan ympäri maailmaa. Se vaikutti koko perheeseen. Hänen vanhempiensa avioliitto päättyi eroon Marian ollessa viisivuotias.

Kaurismäen mukaan elokuva-ala imaisee helposti mukaansa niin täysin, että muu elämä jää kakkoseksi.

– Niin kävi meillekin. Se on tuonut mukanaan surua. Olen kaivannut isäni läsnäoloa.

– Puhun töissä tilanteiden järjestämisestä, mutta himassa olen ihan kaaos, paljastaa Maria Kaurismäki. Petteri Sopanen / Yle

Suhde isään on lähentynyt viime aikoina. Mika Kaurismäki muutti hiljan takaisin Suomeen asuttuaan lähes kolme vuosikymmentä Brasiliassa. Isää ja tytärtä yhdistävävät nyt samanikäiset lapset. Marian tytär on 12-vuotias, ja niin on myös hänen sisarpuolensa, isän vanhin poika uudesta avioliitosta.

– Isä on saanut uuden mahdollisuuden olla läsnäoleva isä. Olen tyytyväinen, että hän on saanut tämän kokemuksen. Hänen lapsensa ansaitsevan sen. Hän on myös hirvittävän ylpeä vaari.

Isää ja tytärtä kuitenkin yhdistävät etenkin työasiat.

Mika Kaurismäki pyytää toisinaan tyttäreltään neuvoja, sillä Maria on viime aikoina tehnyt isäänsä enemmän töitä Suomessa. Ohjaaja tiedustelee vinkkejä esimerkiksi alan uusista tekijöistä tai nousevista nimistä.

– Yllättävän paljon hän kuuntelee minua. Ei hän välttämättä kiitä hyvästä ideasta, mutta myöhemmin saattaa tulla vastaan, että hän on tehnyt niin kuin minä olen kehottanut, Kaurismäki virnistää.

Mutta minkälaisia neuvoja Maria Kaurismäki on saanut isältään?

Hän jää pohtimaan vastausta. Suoranaisia vinkkejä ei tule mieleen.

Isä on ennemminkin kannustanut olemaan oma itsensä ja katsomaan laatikon ulkopuolelle, ja hän on neuvonut poikkeamaan valtavirrasta ja höystämään yrittäjyyden anarkismilla. Isä on Maria Kaurismäen mukaan myös osoittanut, että maailmankansalaisuus on hyvästä.

Veri vetää

Maria Kaurismäki on tiivistänyt yhteistyötään isänsä kanssa. Hän oli tuottamassa Mika Kaurismäen uutta elokuvaa Yö armahtaa. Se saa Suomen ensi-iltansa ensi vuoden puolella.

Elokuva kuvattiin koronan takia nopealla aikataululla vappuna hänen isänsä omistamassa Corona-baarissa Helsingissä. Tulossa on myös kansainvälinen elokuvaprojekti, mutta siitä Kaurismäki ei saa vielä kertoa enempää.

– On ihan sattumaa, että teen töitä elokuva-alalla. En ajatellut, että tämä menisi näin. Minun on hirvittävän vaikea suunnitella mitä tapahtuu huomenna, sanoo Maria Kaurismäki. Petteri Sopanen / Yle

Maria Kaurismäki kertoo, että häntä kiinnostavat elokuva-alan työt laajemminkin. Vaikka hän kokee olevansa omimmillaan järjestämässä kuvauksia, jokin vetää luovalle puolelle.

Hän paljastaa kirjoittaneensa pöytälaatikkoon käsikirjoitusaihoita. Lopullisen version tekemisen hän haluaisi jättää ammattilaisten käsiin, sillä hän uskoo yhteistyön voimaan. Ohjatakin hän haluaisi, mutta yhdessä jonkun kanssa.

Hänellä on kuitenkin selkeä visio elokuvien tekemisestä, ja se lähtee hänen omasta elämästään. Kirjoittamisen halu syttyi pari vuotta sitten parisuhteen päätyttyä.

– Suru alkoi näyttäytyä hassulta ja absurdilta.

Seuraavan sukupolven Kaurismäki-elokuvat taitavat olla tuloillaan, ja näin Maria Kaurismäki kiteyttää niiden ytimen:

– Elokuvassani pitää olla vahvoja naishahmoja, jotka ovat helvetin hauskoja ja samalla herkkiä.