Milloin kannattaa tilata joulun ruuat ja matkaliput, entä ehtivätkö joululahjat perille vielä joulukuussa? Etsimme vastaukset

Helsingin joulukatu avattiin viikonloppuna ilman suurta yleisöä. Myös ostoskeskuksissa on jo joulun tunnelmaa. Tiina Jutila / Yle

Jouluun on alle kuukausi, mutta juhla on monelle tänä vuonna rutiineista poikkeava. Jotkut miettivät, voidaanko jouluna tavata sukulaisia tai riskiryhmiin kuuluvia läheisiä, kun koronatilanne on huonontunut lähes kaikkialla Suomessa. Pääministeri Sanna Marin (sd.) onkin suosittanut Ylen A-studiossa, että joulua tulisi viettää vain läheisimpien ystävien ja sukulaisten kanssa.

Ruuhkaisia tilojakin moni haluaa välttää, ja jouluruokien ja -lahjojen hankkiminen saattavat mietityttää.

Myös joulupukin vierailu saattaa herättää kysymyksiä. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla infektiölääkäri on neuvonut, että pukki voi vierailla kodeissa, jos koronaepidemia pysyy hallittuna ja rauhallisena – silloinkin maskissa, turvaväleistä huolehtien ja kenties vain pihalla.

Koostimme tähän juttuun tiedot pakettien toimittamisesta, matkustamiseen liittyvistä kysymyksistä ja jouluruokien saatavuudesta.

1. Ruokakaupat ja ruuhkat

Sekä S-ryhmä että Kesko kertovat, että monissa kaupoissa on joulun alla laajennettu aukioloaikoja.

Vuorokauden hiljaisimpia tunteja kannattaakin käyttää hyväksi, jos haluaa välttyä suurimmilta ruuhkilta. Näitä ovat yleensä varhaisaamun aikaiset tunnit ja myöhäisimmät tunnit ennen kaupan sulkeutumista.

Vilkkaimpia ovat yleensä päivät juuri ennen jouluaattoa. Jouluaatto on tänä vuonna torstai, joten ruuhkat tasoittuvat Keskon mukaan alkuviikon päiville. Keskolta kuitenkin vinkataan, että esimerkiksi säilyvien tuotteiden ostaminen jo etukäteen voi helpottaa ruuhkia jouluviikolla.

Kaupan ala odottaa joulun myynnistä menestystä, sillä noin 300 000 suomalaista jää Suomeen viettämään joulua. Esimerkiksi viime vuonna noin joka kymmenes suomalainen suuntasi ulkomaille joulunviettoon.

S-ryhmä ja Kesko ovat laajentaneet aukioloaikojaan joulun alla. Jos haluaa välttää pahimmat ruuhkat, kauppaan kannattaa suunnata aamun aikaisina tunteita tai illan myöhäisimpinä tunteita.

2. Ruokakauppojen verkkopalvelut

S-ryhmä ja Kesko ovat tänä vuonna laajentaneet ruokakauppojen verkkokauppamahdollisuuksia. Erityisesti joulun alla kapasiteettia lisätään verkkokauppaan.

S-ryhmästä kerrotaan, että verkkokaupan toimitusajat vaihtelevat myymäläkohtaisesti, mutta kaupoissa tehdään lisäksi myös vuoro- ja yökeräilyä. S-ryhmällä kuljetuksen tai noudon voi varata pääsääntöisesti viikkoa ennen haluttua toimitusaikaa.

Toimitusaikoja tulee olemaan runsaasti tarjolla joulun alla, ketjut lupaavat. Jos oma aikataulu on kiireinen, tilauksen voi tehdä jo hyvissä ajoin, sanoo K-Citymarket-ketjun johtaja Ari Sääksmäki.

– Jos oman kuljetuksen haluaa tiettyyn aikaan, se kannattaa varata hyvissä ajoin. Kapasiteettia on nostettu ja uskon, että nopeisiinkin tarpeisiin pystytään vastaamaan.

3. Matkaliput

Tulevan sesongin yöjunat ovat menneet tänäkin vuonna kaupaksi, kerrotaan VR:n viestinnästä. Yöjunissa makuuhytit ja autopaikat ovat jo täyttyneet joulun vilkkaimmille lähtöpäiville ja vuodenvaihteen tienoilla.

Joidenkin suosituimpien junavuorojen liput on jo myyty loppuun, mutta päiväjuniin on vielä tilaa. Monet ostavatkin junaliput vasta lähellä matkustusaikaa.

Junissa matkustamisen turvallisuutta on VR:n mukaan varmistettu erilaisilla toimenpiteillä. Matkustaja voi esimerkiksi varata hytin omaan käyttöönsä, juniin on lisätty vaunuja ja junia desinfioidaan tehostetusti. Voit lukea lisää VR:n sivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Matkahuolto suosittaa ostamaan liput ajoissa, jotta bussiyritykset pystyvät varaamaan lisäautoja liikenteeseen ruuhkaisimmille päiville. Yrityksillä on kuitenkin mahdollisuus avata uusia vuoroja lyhyellä varotusajalla, joten aikatauluihin saattaa tulla myös uusia vuoroja lähempänä joulua.

Matkustusvilkkaus riippuu Matkahuollon mukaan siitä, miten epidemiatilanne kehittyy Suomessa ja alueellisesti, ja tuleeko kokoontumiseen liittyviä rajoituksia. Tiina jutila / Yle

Myös Lapin lennoille on vielä hyvin tilaa myös jouluna, kerrotaan Finnairilta. Finnair tarkkailee joulun kysyntää ja reagoi sitten matkustajamääriin konekokojen muutoksille ja lisälennoilla. Joulun ajan varausten kanssa kannattaa kuitenkin olla ajoissa liikkeellä, sillä jotkin reitit voivat täyttyä lähiviikkoina, Finnairilta kerrotaan.

Finnair lentää talvikaudella kotimaassa Ivaloon, Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemiin, Kittilään, Kokkolaan, Kuopioon, Kuusamoon, Maarianhaminaan, Ouluun, Rovaniemelle ja Vaasaan.

4. Paketit

Myös verkkokauppaan ja Postin pakettipalveluihin odotetaan kaikkien aikojen sesonkia. Sesonki on alkanut jo lokakuun alussa ja kiihtyy marraskuun lopusta lähtien. Pakettien määrän odotetaan nousevan 1,5–2 miljoonaan pakettiin viikossa, sanoo Postin liiketoimintajohtaja Tommi Kässi.

Tämän vuoksi myös Posti on nostanut kapasiteettiaan. Kausityöntekijöiden lisäksi Posti aloitti laajennetut lauantaijakelut ja perustaa tilapäisen noutopisteverkoston, jotta kapasiteetti riittää joulun yli. Paketteja ryhdytään myös jakamaan viikon jokaisena päivänä suosituimpiin automaatteihin. Posti on lisännyt noutopisteiden määrää viime vuodesta, mutta myös kotiinkuljetus on kasvanut tänä vuonna roimasti.

– Toiveena on, että kun kuluttaja saa saapumisilmoituksen, hän kävisi noutamassa paketin noutopisteestä mahdollisimman nopeasti, jotta saadaan tilaa seuraavalle paketille, sanoo Kässi.

Pakettien viimeinen lähetyspäivä on 21. joulukuuta.

– Olemme luottavaisia, että pystymme hoitamaan sesongin hyvin.

Myös paketteja kuljettava Matkahuolto odottaa kiireistä sesonkia. Jouluksi tarkoitetut paketit tulee lähettää viimeistään 18. joulukuuta, jos ne kuljetetaan vastaanottajan kotiovelle asti.

Matkahuolto jakaa paketteja pisteisiin myös sunnuntaisin, ja Matkahuoltojen aukioloaikoja on myös laajennettu.

5. Joulukortit

Joulukorttiliikenteen odotetaan vilkastuvan tänä vuonna poikkeustilanteen seurauksena. Tätä enteilee esimerkiksi se, että veteraaneille on lähetetty tänä vuonna ennätysmäärä kortteja. Edellinen ennätys tehtiin Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017.

Joulukortit voi lähettää edullisemmilla joulumerkeillä 14.12. mennessä, ja tavallisilla merkeillä viimeinen lähetyspäivä on 17.12.

– Kaikki saadaan jaettua. Toivomme, että osoitteiden kanssa ollaan tarkkoja. Jos menee osoiteselvityksen kautta, siihen tulee muutaman päivän viive. Jos on viime tipassa lähetetty, saattaa tulla haasteita saada kortti ajoissa perille, sanoo Tuija Äkerman Postin kuluttajakirjepalveluista.

